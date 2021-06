Greifswalder erzielen tolle Erfolge bei „Jugend musiziert“ trotz Corona

Greifswald

Endlich wieder Präsenzunterricht! Das gilt nicht nur für die allgemein bildenden Einrichtungen, sondern auch für die Musikschulen. „Seit 1. Juni können wir unsere Schüler wieder in unserem Haus begrüßen“, sagt Carsten Witt, Leiter der Musikschule der Hansestadt Greifswald. Die Lockerung der Corona-Regeln seien daher in der Steinbeckerstraße 1 nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar. „Es herrscht wieder richtiggehend Betrieb bei uns“, freut sich Witt über die vielen Töne.

Trotz der immensen Einschränkungen, den der digitale Unterricht mit sich brachte, habe es zum Glück in den vergangenen Monaten keine Flut von Abmeldungen gegeben. Das Gros der rund 840 Schüler halte zur Stange und setze das Üben fort.

Vorspielen dieses Mal digital

Mit tollem Erfolg, wie der Ausscheid „Jugend musiziert“ zeigte. Er war in diesem Jahr vielen Turbulenzen ausgesetzt. „Erstmalig startete der Wettbewerb gleich auf Landesebene als reines Videoformat bereits im März, da kein Präsenzwettbewerb möglich war“, erinnert Witt. Nachdem der Bundeswettbewerb 2020 komplett ausfiel, konnte er in diesem Jahr Ende Mai zumindest digital stattfinden.

Für die Greifswalder Teilnehmer, die wie alle anderen Videos aufnahmen, sei die Bilanz sehr positiv: So erreichten Josephine Schiewe (12) und Ilja Veselkov (14), privat von Marina Girod unterrichtet, mit ihrem vierhändigen Klavierspiel 19 Punkte und damit einen „sehr guten Erfolg“. Kyle Bartel (Horn solo) überzeugte mit seinem Auftritt ebenso, erreichte 20 Punkte und einen 3. Preis. Unterrichtet wird er in der Musikschule Greifswald von Wendy Bartel, seiner Mutter, sowie von Bodo Werner von der Young Academy Rostock (Yaro). Ferdinand Witt erlangte mit seinem Fagott 23 Punkte – ein 2. Preis! Der 15-Jährige Greifswalder ist auch Yaro-Schüler, wird von Jörg Möhler unterrichtet. Ebenfalls über einen 2. Preis freut sich Luisa Schilling, die privat unterrichtet wird. Mit ihrer Gitarre lieferte sie einen Solobeitrag und konnte auch 23 Punkte einheimsen. Bei der Aufnahme ihres Videos, erzählte sie, fehlte das auf großen Wettbewerben übliche Lampenfieber und somit auch das nötige Adrenalin. „Man kommt ohne Publikum nicht in die richtigen Vorspielgefühle rein“, verrät die 20-Jährige. Um so schöner, dass es trotzdem ein 2. Bundespreis wurde.

Anmeldungen fürs neue Schuljahr

Völlig unüblich, aber als letzter Baustein fand am Montag der Regionalwettbewerb digital für die jüngsten Teilnehmer statt – die Altersgruppe I/II umfasst die Acht- bis Elfjährigen. Für Greifswald starteten: Merle Seifert (Horn solo) – 21 Punkte, Martha Seppelt (Horn solo) – 21 Punkte, Konrad Seppelt (Horn solo) – 21 Punkte, Reina Dirksen (Gitarre solo) – 25 Punkte, Maya Michalak (Blockflöte solo) – 21 Punkte sowie Tilman Schlinke und Emil Windisch (Klavier vierhändig) – 23 Punkte. Sie alle erhielten 1. Preise. Über einen zweiten Preis freuten sich Elena und Alexandra Usichenko (Duo Klavier/Cello) – 20 Punkte. Alle genannten Schüler lernen in der Musikschule Greifswald.

Wer Interesse für das Erlernen eines Instruments zeigt, kann sich ab sofort für das neue Schuljahr anmelden. Der Unterricht beginnt am 2. August. Ob Klavier oder Gitarre, Block- oder Querflöte, Saxofon oder Horn ... für nahezu alle Fächer gebe es noch freie Plätze, versichert Carsten Witt. „Lediglich bei Cello und Violine müssen wir erst einmal die Wartelisten abarbeiten“, sagt er.

