Greifswalder fordern Solidarität mit Geflüchteten

Greifswald

Es ist Sonnabend, 14 Uhr, als Frischwarenhändler am Mühlentor ihre sieben Sachen einpacken. Vor der alten Mensa am Wall hat sich eine lange Schlange von Testwilligen gebildet, die geduldig auf ihren Einlass warten, um womöglich anschließend den Weihnachtsmarkt besuchen zu können. Andere Menschen eilen zügig in die Altstadt oder kommen von dort, während überwiegend junge Leute mit Mundschutz Banner ausrollen und Plakate aufstellen. „Refugees welcome“ steht in gelben Lettern auf schwarzem Grund oder „Humanitäre Hilfe jetzt“.

„Habt ihr kein Zuhause? Habt ihr alle ’ne Macke?“, ruft lauthals ein Mann zu den Aktivisten. Doch die zeigen sich unbeeindruckt. Paula Wundersee vom Verein Greifswald hilft e.V. schnappt sich ein Mikrophon und startet unter Polizeiaufsicht die angemeldete Kundgebung. Rund 100 Menschen haben sich an diesem trüben Dezembernachmittag versammelt, um für die Aufnahme von Geflüchteten in der polnisch-belarussischen Grenzregion zu demonstrieren.

Solidarität zeigen

Klar hätten sie auch anderes zu tun, vielleicht Weihnachtsgeschenke für die Lieben besorgen – oder ihr Zuhause noch ein wenig adventlicher dekorieren. Stattdessen denken sie an jene, die gerade so überhaupt kein Zuhause haben. Mehr noch: Tausende sind auf der Flucht. Wieder einmal. Den Menschen fehlen die nötigsten Dinge zum Überleben, wie warme Kleidung, Schuhe, Essen... „Diese humanitäre Katastrophe muss ein Ende haben. Wir wollen Solidarität zeigen mit diesen Menschen und fordern den Zugang für ÄrztInnen, JournalistInnen und Hilfsorganisationen in die Grenzregion. Besonders fordern wir die Bunderegierung auf, Verantwortung zu übernehmen und diese Menschen sofort aufzunehmen“, sagt Paula Wundersee.

Das Recht auf Heimat

„Dieser Grenzstreifen bringt die Grenzproblematiken der vergangenen Jahre zusammen, die immer wieder anlässlich schrecklicher Ereignisse in unser Bewusstsein dringen. Dieser Grenzstreifen versammelt in einem Bild, was bisher entzerrt war an viele verschiedene Orte“, sagt Melanie Schwarz von der Organisation Pro Bleiberecht MV. Sie erinnert an Syrien, Sudan, Niger, an die Schlauboote in der Ägäis und in libyschen Gewässern, an die Grenzzäune zu Ungarn, Bulgarien, Kroatien. Schwarz ruft dazu auf, solidarisch zu sein, erklärt aber auch: „Jede Unterstützung, die wir jetzt starten, ist eine kurzfristige Linderung, aber keine Lösung. Wir möchten, dass jede verfolgte Person und alle Geflüchteten, die wegen Krieg, Verfolgung, Armut oder Klimakatastrophen ihre Heimat verlassen müssen, ein Recht darauf haben, sich einen neuen Heimatort zu suchen. Das Recht zu gehen und das Recht zu bleiben.“

Die jungen Frauen und Männer appellieren an die Verweilenden, mit Spenden zu helfen. In der Straze werden sie entgegen genommen: Regendichte Kleidung, warme Socken und Schuhe, Thermoskannen, aber auch Handys, Ladekabel und Powerbanks. Am 10. Dezember ist Tag der Menschenrechte – um darauf aufmerksam zu machen, leuchtet das Kultur- und Initiativenhaus in der Stralsunder Straße 10/11 schon jetzt in grüner Farbe. Andere Häuser werden folgen.

Von Petra Hase