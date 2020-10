Greifswald

Nicht nur Weihnachten kommt immer schneller als gedacht, auch die Bundestagswahl naht in großen Schritten. Nur noch ein Jahr bleibt den Kandidaten, um den Wähler von sich zu überzeugen, im Herbst 2021 geht es an die Wahlurnen.

In Vorpommern hat bereits CDU-Hoffnung Philipp Amthor seine erneuten Ambitionen auf einen Sitz im Bundestag deutlich gemacht, nun hat auch Erik von Malottki nachgezogen und seine Kandidatur bekanntgegeben. Im Interview spricht der 34-Jährige über Lobbyismus, Tariflöhne für alle und wie die SPD zu alter Stärke zurückfinden will.

Herr von Malottki, Sie wollen für den Bundestag kandidieren. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Der Auslöser war die Korruptionsaffäre um Philipp Amthor, bei der rauskam, dass er Aktienoptionen von einem Unternehmen bekommen hat, für das er sich stark gemacht hatte. Ich habe mich oft gefragt, warum so ein Verhalten nicht bestraft wird. Warum tritt er nicht von seinem Mandat zurück? Nach einer Weile wurde mir klar: der macht einfach weiter. Eigentlich gehörte es nicht zu meiner Lebensplanung, für den Bundestag zu kandidieren. Als allerdings die Entscheidung für mehr Kitapersonal im Kreis anstand, war Amthor eine Stunde bei der Sitzung, hat dagegen gestimmt und ist gegangen. In dem Moment war mir klar: Dieser Mensch hat den moralischen Kompass verloren und ich trete gegen ihn an.

Wie war die Reaktion? Immerhin sind Sie frischgebackener Vater.

Meine Frau hat sich als erstes den Zeitaufwand angesehen und nein gesagt. Ich musste ihr versprechen, dass ich viel im Wahlkreis unterwegs bin. Dann hat sie zugestimmt. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Frau in der Funktion als Studierendenparlament-Präsident kennengelernt habe. Sie war die Vorsitzende des Studententheaters. Das war in der Existenz bedroht, zusammen konnten wir es retten. Sie weiß aus Erfahrung, dass ich einfach nicht anders kann.

Hätte es ein Platz im Landtag nicht auch getan?

Ich habe jahrelang für eine bessere Ausfinanzierung der Bildung in MV gekämpft. Immer wieder stoße ich aber darauf, dass unser Bundesland nicht genügend Mittel hat, um das zu realisieren. Ich komme auf dieser Ebene nicht weiter. Unser Förderalismus ist an dieser Stelle aber auch falsch aufgestellt. Arme Bundesländer können sich weniger Ausgaben für Bildung leisten als reiche Bundesländer. Das sollte nicht so sein.

Also wird die Bildung Ihr Hauptthema?

Nein. Das ist die Frage nach Löhnen. Ich arbeite ja als Gewerkschafter für die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, da bekomme ich die Ungerechtigkeit täglich mit. Die Kitaerzieherinnen arbeiten für unterschiedliche Träger, die zum großen Teil keine Tarifverträge haben. Da gibt es große Unterschiede, zum Teil verdienen die Mitarbeiter 1000 Euro weniger im Monat, als bei tarifgebundenen Unternehmen, wie zum Beispiel den Hansekindern in Greifswald. Gegen diese Ungerechtigkeit gehe ich als Gewerkschafter vor und erstreite Tarifverträge. Aber natürlich wird Bildung auch ein wichtiges Thema sein, außerdem der Ausbau der Infrastruktur und der Kampf gegen Korruption und Lobbyismus.

Wie wollen Sie die Lohnungerechtigkeit bekämpfen?

Ich glaube, dass die Orientierung in Richtung Niedriglohn, die wir ja hier in der Region hatten und haben, der falsche Weg ist. Niedriglohn zieht die ganze Region runter! Ich möchte gerne, dass Tarifverträge allgemeinverbindlich gelten, ohne Repressalien und ohne, dass jeder einzelne dafür kämpfen muss. Wir haben hier viele mittelständische Unternehmen, die sich das leisten könnten. Durchbricht man das, ist die Wirkung wie eine Spirale. Wenn mehr Leute etwas in der Tasche haben, können Sie auch mehr ausgeben. Zum Beispiel in der Gastronomie. Dann könnten dort auch wieder mehr Umsätze generiert werden.

Es dürfte nicht einfach sein, Arbeitgeber davon zu überzeugen, generell Tariflohn für alle zu zahlen.

Na klar werden die Unternehmerverbände Zeter und Mordio schreien. Aber: Warum können es die im Westen? Man sollte eine andere Perspektive sehen: Ein Unternehmen, das Billiglöhne zahlt, hat derzeit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen, die gute Löhne zahlen. Dieser Vorteil ist dann weg. Für die schwarzen Schafe wird es ein Problem, wenn es den Tariflohn gibt, für die guten allerdings nicht. Das Thema bewegt so viele Menschen, ich verstehe nicht, warum es nicht schon lange Topthema im Bundestag ist. Aber wenn man nicht kämpft, kann man nur verlieren.

Tariflohn, Verbesserungen der Bildungsfinanzen... Wo wollen Sie denn sparen?

Ein Bereich ist die Aufrüstung, wir sollten in Dinge investieren, die wir wirklich brauchen. Zum zweiten haben wir eine enorme Steuerflucht in Deutschland, hier gilt es Schlupflöcher zu schließen. Und zum dritten sollte das Vermögen der Superreichen stärker besteuert werden. Das sieht man jetzt auch in der Coronakrise. In Deutschland wurden Firmen wie BMW gerettet mit Kurzarbeitergeld, sprich dem Geld der Steuerzahler. Und trotzdem wird eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.

Trotzdem macht die SPD nicht wirklich einen kämpferischen Eindruck. Was ist kaputt bei der Partei?

Ich glaube die SPD hat viel Vertrauen verloren durch die große Koalition, aber auch durch die Agenda 2010 von Gerhard Schröder mit der Tarifentwertung. Dieses Vertrauen zurückzubekommen ist sehr, sehr schwer. Es ist kein Geheimnis, dass ich die große Koalition auch auf Landesebene ablehne, ich könnte gut mit rot-rot leben. Ein Untergang des Abendlandes wäre das übrigens nicht: Thüringen und Bremen geht es gut. Ich glaube, dass es für die Unternehmen eine Riesenchance ist, wenn wir die Verhältnisse in Deutschland sozialer gestalten. Das, was wir jetzt hier versuchen, ist die Rückkehr zur alten, guten Seele der Sozialdemokratie.

Fabrikarbeiter, Lieder und roter Wedding? Hat sich die Welt nicht weitergedreht?

Die Frage ist doch, wer ist der Fabrikarbeiter von heute? Ich habe neben meinem Studium zum Beispiel im Callcenter gearbeitet und kann Ihnen sagen: Es gibt heute ganz ähnliche Verhältnisse im Niedriglohnbereich. Callcenterarbeiter, Erzieher oder Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. Das sind die neuen „Fabrikarbeiter“, die am meisten unter den fehlenden Tarifverträgen leiden. Diese Menschen davon zu überzeugen, dass wir wirklich etwas verbessern können, ist aber schwer.

Sie tragen einen adligen Namen. Sind sie mit silbernen Löffeln aufgewachsen?

Nein, ich bin in einem kleinen Ort in Mecklenburg groß geworden, mein Vater war Förster, wir haben in einem Forsthaus gewohnt. Mit dem Adelsgeschlecht der kaschubischen von Malottkis sind wir tatsächlich verwandt, aber ich habe davon bislang nichts gemerkt, es gab keine Einladungen in Gutshäuser oder so. Mein großes Hobby ist Fußball. Vorstopper oder Sechser vor der Abwehr. Über das Wappen gibt es aber eine hübsche Geschichte. Auf dem Wappen sind ja drei Hämmer abgebildet. Mit denen sollen einst drei Malottki-Brüder die Tochter eines polnischen Königs gerettet haben, als diese von Riesen entführt wurde.

