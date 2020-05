Greifswalder forschen an Wirkstoffen zur Bekämpfung von Nierenerkrankungen

Greifswald

Mit Blick auf die Tatsache, dass etwa jeder zehnte Deutsche an einer Nierenerkrankung leidet, erfährt das Organ viel zu wenig Beachtung. Prof. Dr. Nicole Endlich hat daher nun zum zweiten Mal dem Weltnierentag auch in Greifswald eine Bühne gegeben, um auf diese bedenkliche Situation aufmerksam zu machen und für eine zielorientierte Erforschung der vielfältigen Erkrankungen zu kämpfen und zu werben.

„Hier gibt es noch keine heilenden Medikamente, Therapien und zu wenig Vorsorge“, erklärte sie in der aufgrund der Beschränkungen während der Corona-Pandemie verspäteten Veranstaltung zum Weltnierentag, der normalerweise weltweit am zweiten Donnerstag im März begangen wird.

Anzeige

Wirkung von Medikamenten wird beobachtet

Mit Medikamenten-Screenings und personalisierter Diagnostik beschäftigt sich das Team der Universitätsmedizin Greifswald um Nicole Endlich. „Wir beobachten die Wirkung von Medikamenten an Zellen und Zebrafischlarven“, erklärt die Chemikerin.

Weitere OZ+ Artikel

Werden bei einzelnen Substanzen positive Reaktionen beobachtet, können damit weitere Tests durchgeführt werden. Aber nicht nur in Greifswald stellt man die Arbeit für die Niere in den Vordergrund. Im Nordverbund Niere „Save the Kidney“ arbeiten Forscher aus Hamburg, Hannover, Kiel, Rostock und Greifswald intensiv daran, wirksame Medikamente zur Heilung von Nierenerkrankungen zu entdecken.

Nephrologie – das Stiefkind der medizinischen Fachgebiete

Während Krebs- und Herzerkrankungen viel Beachtung und auch Forschungsförderung zuteil wird, fühlen sich die Nierenspezialisten hintenangestellt. Dafür spricht unter anderem, dass die Dialyse weitestgehend aus den Kliniken ausgelagert wurde, es nur 17 Lehrstühle für Nephrologie an 37 medizinischen Fakultäten und keine außeruniversitären Forschungseinrichtungen gibt. Dabei beträgt die Sterblichkeitsrate eines Dialysepatienten in den ersten fünf Jahren 50 Prozent.

„Es muss hier mehr Geld in die Forschung der Nierenerkrankungen investiert werden“, sagt Nicole Endlich. „Wir haben im Verbund viele technische Möglichkeiten und können viel bewegen, aber wir brauchen auch viel finanzielle Unterstützung.“ Dafür ist der Nordverbund Niere stets auf Spenden angewiesen, um möglichst unabhängig von projektbezogenen Fördermitteln forschen zu können. „Je besser die Diagnose, desto besser die persönliche Therapie“, sagt Endlich.

Risiko mit Urintests erkennen

Irgendwann könnten dann eventuell schon frühzeitige Urintests in Arztpraxen ein Risiko erkennen und somit mit rechtzeitigem Gegenwirken Krankheitsverläufe abmildern oder ganz verhindern. „Ein Traum wäre ein Forschungszentrum im Norden“, äußert Nicole Endlich ihre Wünsche.

Wie bedeutsam das Organ ist, machten die Vorträge der Kollegen aus der Rechtsmedizin oder auch Geriatrie deutlich. So leiden bereits die Hälfte der 65- bis 84-Jährigen unter Nierenfunktionseinschränkungen. Hier wird unter anderem auch die Auswirkung der Nierenerkrankungen auf die Gebrechlichkeit der Patienten beobachtet und untersucht.

17 Prozent der Einwohner in MV mit Nierenerkrankungen

Einer der wichtigsten Schritte für die Wissenschaftler ist es jedoch, in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die Niere zu schaffen. In Deutschland wurden von 1990 bis 2017 neun Millionen Menschen mit einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) gezählt, von denen 26 754 verstarben. Weltweit waren es im gleichen Zeitraum sogar 698 Millionen Menschen mit 1,2 Millionen Todesfällen.

Besonders auffällig ist, dass Mecklenburg-Vorpommern mit einer Rate von 17 Prozent der Bevölkerung einen Spitzenplatz der Nierenerkrankungen einnimmt. Von den 91 992 dialysepflichtigen Patienten in Deutschland leben 4246 in MV. Daher ist hier mit Blick auf die geringe Bevölkerungsdichte der Anteil der Dialysepatienten doppelt so hoch wie im Durchschnitt.

Folgen im Gesundheitssystem erkennbar

Die Folgen machen sich im Gesundheitssystem bemerkbar. Mit drei Milliarden Euro schlugen die Dialysebehandlungen in Deutschland 2015 zu Buche, für Nierentransplantationen kamen noch mal 450 Millionen Euro dazu. Damit das Anliegen um die Förderung der Nierenforschung in der Politik Gehör bekommt, freute sich Prof. Endlich über Gesundheits- und Wirtschaftsminister Harry Glawe als Schirmherrn, der ihr für den Einsatz dankte und die Niere als „Klärwerk des Menschen“ würdigte.

Zu Gast war auch Energie-Minister Christian Pegel, der laut Nicole Endlich „als erster Minister ein Herz für die Niere zeigte“, sowie Greifswald stellvertretende Oberbürgermeisterin Jannette von Busse, die stolz auf die an der Uni geleistete Arbeit schaute.

Das Spendenkonto: Universitätsmedizin Greifswald, Verwendungszweck: Nordverbund Niere „Save the Kidney“, IBAN DE43 1300 0000 0013 0015 30, Deutsche Bundesbank Rostock

Mehr zum Thema:

Von Wenke Büssow-Krämer