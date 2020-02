Greifswald

Wenn Martin Wilmking in der arktischen Tundra unterwegs ist, entspricht das dem Idealbild einer Naturexpedition. Abgeschnitten von der Zivilisation hält der Professor für Landschaftsökologie mehrere Wochen eisigen Wind im Zelt aus, um tagsüber dick eingepackt Proben von Sträuchern zu nehmen, die in den niedrigen Temperaturen der Arktis wachsen.

In den vergangenen Jahren geht es diesen Pflanzen sehr gut, weil sie von der globalen Erderwärmung profitieren, berichtet der Professor der Universität Greifswald. In der Arktis schlägt die Erwärmung besonders stark zu. „Die Arktis gehört zu den wichtigsten Gebieten der Erderwärmung, aber wir wissen im Vergleich zu anderen Regionen sehr wenig über sie“, sagt Martin Wilmking.

40 Wissenschaftler schreiben Studie

Das ändert sich nun zunehmend. In einem Raum im Institut für Botanik und Landschaftsökologie in der Soldmannstraße scheint die Februarsonne durch das Fenster, das Thermometer zeigt 6 Grad Celsius und Wilmking beugt sich über die Papiere seiner neuesten Studie. Eine Mammutstudie, an der nicht nur er, sondern 40 Wissenschaftler von 36 anderen Universitäten und Forschungszentren mitschrieben.

Ihr Ziel: klären, wie es um die Arktis steht. „Im Durchschnitt wird die Arktis grüner, weil sich die Vegetation in der Tundra in neue Gebiete ausbreitet. Für die Pflanzen ist das ja erst einmal nicht schlecht – sie speichern außerdem mehr Kohlenstoffdioxid“, sagt Wilmking, der in Grönland, Alaska und Sibirien Proben von Sträuchern nimmt, um anhand ihrer Wachstumsringe – ähnlich wie bei Bäumen – Umweltbedingungen der vergangenen Jahre zu rekonstruieren und so Rückschlüsse über die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen in der Arktis zu ziehen.

Pflanzen leiden unter Fressfeinden

Satellitenbilder zeigen das Ergrünen der Arktis seit den 1980er Jahren. Doch der Blick ist buchstäblich grob: Ein Pixel einer Satellitenaufnahme aus dieser Zeit kann mehrere Fußballfelder umfassen, heute sind die Aufnahmen genauer. „Wir sehen also, dass es auf der Fläche grün ist. Aber was genau passiert, wissen wir nicht.“

Die Kopplung von Satellitenaufnahmen, Drohnen- und Flugzeugaufnahmen sowie Beobachtungen von Forschern wie Wilmking direkt am Boden, ermögliche nun ein genaueres Verständnis der ergrünenden Arktis. Die Pflanzen profitieren von steigenden Temperaturen, breiten sich aus und wachsen größer. Zeitgleich wachsen auch Fressfeinde wie Insekten in den steigenden Temperaturen der Arktis besser. „Anhand unserer Untersuchungen sehen wir zum Beispiel, dass Insekten in manchen Jahren die Blätter von den Pflanzen fressen. Das sind Schockereignisse für die Pflanzen.“

Permafrost speichert Kohlenstoffdioxid

Paradoxerweise führt auch mehr Schneefall dazu, dass der Permafrost – der dauerhaft gefrorene Boden – leichter schmilzt. „Der Permafrostboden ist im Grunde wie ein riesiger Komposthaufen, der Tausende Jahre alte Biomasse speichert.“ In extrem kalten Regionen schneit es kaum, weil der Luft die für Schneeflocken nötige Feuchtigkeit fehlt.

Wird es wärmer, fällt mehr Schnee und der sammelt sich unter den üppiger wachsenden Pflanzen und isoliert den Boden vor der kalten Luft der Atmosphäre, die normalerweise den Boden kühlt. Taut der Permafrost, würden enorme Mengen Kohlenstoffdioxid und Methan in die Atmosphäre entlassen, die wiederum die Erderwärmung verstärken.

„Aufgabe der Politik, nicht der Wissenschaft“

Ist es schon zu spät, die Entwicklung hin zu Erwärmung, mehr Vegetation und schmelzendem Eis rückgängig zu machen? Nein, aber nur, wenn jetzt gehandelt werde, schätzt Wilmking ein. „Deswegen werden auf Weltklimakonferenzen wie der in Paris Ziele wie die Begrenzung der globalen Erderwärmung um 1,5 Grad festgelegt. Das ist Aufgabe der Politik, nicht der Wissenschaft.“

Die Ergebnisse der aktuellen Studie mit dem Namen „Complexity revealed in the greening of the Arctic“ würden die Befunde der Klimaforschung bestätigen, an den Handlungsempfehlungen an die Politik ändere sie erst einmal nichts.

Künstliche Intelligenz hilft bei Datenanalyse

Für zukünftige Studien setzen die Forscher auf künstliche Intelligenz, die geschult wird, Daten zu klassifizieren. Damit würden Zehntausende Arbeitsstunden eingespart, in denen Studenten und Forscher Bilder auswerten und zuordnen. „Wir setzen am Institut in einem Projekt künstliche Intelligenz ein, um die ökologische Komplexität zu analysieren. Die Forschungsgemeinschaft steht hier noch am Anfang“, sagt Martin Wilmking.

