Greifswald

Detlef Wieseler erinnert sich gut an einen jungen Mann, der nach einem Brand in der Ecke einer Sporthalle abseits von anderen Evakuierten saß. Sein Pullover war so gewölbt, als hätte er ein Baby bei sich. Doch beim Näherkommen stellt Detlef Wieseler fest, dass es sich nicht um ein Kind, sondern um eine schnurrende Katze handelt, die der junge Mann gerettet hat. Momente wie diese brennen sich ins Gedächtnis ein.

„Ich würde meine Katze auch nicht zurücklassen“, sagt Detlef Wieseler, der bereits seit 22 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Kreisverband Ostvorpommern-Greifswald ehrenamtlich aktiv ist. Nun wurde er gemeinsam mit dem DRK-Kollegen Christian Wudtke (38) und 29 anderen, besonders engagierten Menschen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit dem Ehrenamtspreis geehrt.

Aufgaben vielfältig, aber auch viel Papierkram

Das Deutsche Rote Kreuz ist eine riesige Hilfsorganisation, die sowohl Volksfeste und Veranstaltungen medizinisch absichert als auch in Krisen- und Katastrophenfällen nach Verletzten sucht, Erste Hilfe leistet, sie in Krankenhäuser und Notunterkünfte transportiert. „Die genauen Aufgaben sind vielfältig und bieten ein breites Spektrum. Es gibt aber auch viel Papierkram“, sagt Christian Wudtke mit einem Schmunzeln. Er trat dem DRK bereits als Jugendlicher bei, ist derzeit Zugführer des Sanitätszuges.

Corona habe die Arbeit des DRK stark verändert, weil auf einmal viel digital stattfand und viele Treffen wegbrachen, blickt Wudtke zurück. Er befürchtete damals, dass sich das negativ auf die Mitgliederzahlen auswirken würde. Doch seine Sorge hat sich als unbegründet erwiesen. Es habe sogar ein paar neue Eintritte gegeben. Der Kontakt mit Menschen sei das Wichtigste für Christian Wudtke beim Ehrenamt: „Die Leute haben Spaß an der Sache und bringen die Freude. Das ganze Team ist toll, das macht auch viel aus.“

Ausgezeichnete Ehrenamtler Diesen April wurden 31 Bürgerinnen und Bürger mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises Vorpommern-Greifswald ausgezeichnet. Die von der Jury ausgewählten Preisträger sind: Manfred Tank (Müggenburg), Ortsvorsteher der Ortsteile Heinrichruh und Müggenburg Marlene Klinger (Hoppenwalde), Verein be free e. V. Bärbel Saß (Ueckermünde), Deutsch-Polnische Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern Ulrike Seidenschnur (Lassan), Ausstellerin für die Kirche St. Johannis Mario Langer (Meiersberg), Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt Ueckermünde. Organisator Multiples Haus „Alte Backstube“ Ruth Schaar (Torgelow), Verein „Wanderfreunde Haffküste“ Marius Denda (Anklam), Mitglied im Demokratiebahnhofsverein, Vorstandsmitglied und Mitgründer von Queer Anklam, Mitgründer und Mitglied im Anklamer Jugendparlament, Mitglied in der Drohnenstaffel des DRK und Sprecher von der FFF Anklam Bewegung Lieselotte Böhlke (Ueckermünde), Tierschutz Ursel Hörhager (Greifswald), Seniorenbeirat der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Elke Starick (Greifswald), Wunschgroßmutter für Kinder Petra Liowsky (Gützkow), Jugendarbeit/-politik, Kommunalpolitik und Sport Karl Paetzold (Wolgast), Vorsitzender des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes Ernst Klein (Penkun), Freiwillige Feuerwehr und Alters- und Ehrenbetreuer des Kreisfeuerwehrverbandes des Landkreises Vorpommern-Greifswald Hartmut Feustel (Rubenow, OT Groß Ernsthof), „Regine Hildebrandt“ für Senioren und Behinderte Ute Pantermehl (Sauzin), „Regine Hildebrandt“ für Senioren und Behinderte Dieter Neumann, Gründungsmitglied des Kinderschutzbundes Enrico Paeck (Ueckermünde), Gerätewart bei der Freiwilligen Feuerwehr Ueckermünde Guido Wilke (Penkun), freiwillige Feuerwehr und Leiter der Jugendfeuerwehr Veit Gräfenhain (Rollwitz), Gründer der Jugendfeuerwehr Wolfram Mai (Greifswald), Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) René Wohlfeil (Neetzow-Liepen), Hauptmaschinist und Fahrzeugwart in der freiwilligen Feuerwehr Werner Wendlandt (Strasburg), Stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Förderkreis Altes Gemeindehaus Strasburg/UM“ Wolfgang Born (Jatznick), Vorstand des Vereins „Aufbau Jatznick“ Dietmar Kowalski (Jatznick), Vorstandsmitglied des Fußballvereins „Aufbau Jatznick“ Monique Sy (Viereck), Vorstand der Vierecker SV Frauenfußballmannschaft Constanze Pohlmann (Neetzow-Liepen), BSV 95 Krusenfelde e. V. Uwe Rochow (Völschow), SV Sturmvogel Völschow Torsten Ehlert (Pasewalk), erster Vorsitzender des Hospizdienstes Uecker-Randow e. V.

Situationen, die psychisch belasten können

Ähnlich sieht es Detlef Wieseler. Er kenne genauso die andere Seite des Jobs, die mitunter bedrückend und belastend sein kann, so wie im vergangenen Jahr, als er bei der Flut in Nordrhein-Westfalen im Einsatz war. „Man steht plötzlich Leuten gegenüber, die alles verloren haben. Viele hatten nicht mal mehr ein Fotoalbum“, so Wieseler.

Dabei kann er nicht nur die Hilfsbedürftigen im Blick haben, sondern muss als Führungskraft ebenfalls auf sein Team achten, die solche Katastrophen mitnehmen. „Empathie ist auch eine gewisse Distanz, die man wahren muss“, beschreibt Detlef Wieseler den Umgang mit Katastrophen. Aber zum Glück machen solche Katastrophen nur einen kleinen Teil der Arbeit der beiden Ehrenamtler aus.

Psychisch belastend sei es für die Helfer, weswegen es Personen mit Lebenserfahrung brauche, die mit Stresssituationen umgehen können. So stand Detlef Wieseler im Jahr 2020 nach einem Brand im Greifswalder Ernst-Thälmann-Ring 200 Menschen gegenüber, die zusehen mussten, wie ihr gesamter Besitz in Flammen aufging.

Unterstützung von der Familie

Er hat während der vergangenen Monate zwei Tage pro Woche das mobile Impfen und Testen unterstützt sowie die Blutspende, eine Aufgabe, die das DRK bereits seit vielen Jahren übernimmt. Zudem kümmert er sich um die Fachdienstausbildung zum Feldkoch und zur sozialen Betreuung, die in den meisten Einsätzen benötigt werden.

Nachdem er im Jahr 2000 dem DRK ehrenamtlich beigetreten war, kümmerte sich Detlef Wieseler elf Jahre lang um die Technik und Sicherheit, wurde später Zugführer des Betreuungszuges. Dieses Amt führt er heute noch aus und bezeichnet es mittlerweile als seinen Platz. „Wenn ich den verlasse, verlasse ich auch mein Ehrenamt“, steht für den 66-jährigen Detlef Wieseler fest. Solange er sich körperlich und geistig dazu in der Lage fühlt, will er sein Ehrenamt weiter ausführen.

Auch sein Kollege Christian Wudtke findet viel Freude in seiner ehrenamtlichen Arbeit. Besonders die Unterstützung von seiner Frau Anja, die ihm den Rücken freihält, ermöglicht es ihm, seinem Ehrenamt nachzugehen. Dieses füllt die Abende und Wochenenden aus, im Winter sind es oft fünf Stunden pro Woche, im Sommer auch gerne Mal 15 bis 20 pro Woche. Deswegen freut sich Wudtke besonders, dass seine zehnjährige Tochter seit knapp fünf Jahren ebenfalls im Jugendrotkreuz ist und sich Ehrenamt und Familie so gut vereinen lässt.

„Dank ist unsere Belohnung“

Zumal er Vollzeit bei dem Unternehmen Braun für Personen und Kraftfahrten in Greifswald arbeitet. „Es ist immer wieder was anders, andere Leute, andere Gegenden“, beschreibt Christian Wudtke seine Arbeit, die ihn auch auf langen Fahrten quer durch Deutschland bis ins hohe Bayern oder in den Ruhrpott führt.

Auch Detlef Wieseler ist es gelungen, einen Teil seiner Familie ins DRK-Boot zu holen. Seit einigen Jahren ist seine Ehefrau Jutta Wieseler beim DRK aktiv, mit der bereits seit 43 Jahren verheiratet ist. „Keiner wird bei uns ins kalte Wasser geworfen“, sagt Detlef Wieseler, der sich über jeden Interessierten freut, der sich engagieren will. „Wir sind für jeden offen und bieten verschiedene Lehrgänge und Ausbildungen an, da jeder mit seinen individuellen Fähigkeiten helfen kann“, sagt der Ehrenamtler.

Detlef Wieseler bedauert, dass die Arbeit des DRK im Betreuungszug oft nicht genug Anerkennung findet und freut sich dementsprechend besonders für die Auszeichnung. Beide sind stolz über den Ehrenamtspreis des Landkreises, der ihnen verliehen wurde, sind sich jedoch einig, dass „Dank unsere Belohnung ist“.

Von Wiebke Pley