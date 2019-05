Greifswald

Haben Sie das Gefühl Ihr Gedächtnis ist schlechter als früher und bereitet Ihnen das Sorgen?

Diese und weitere Fragen untersucht eine Forschungsgruppe der Universitätsmedizin Greifswald unter der Leitung von Frau Professor Dr. Agnes Flöel. Dafür werden gesunde 65- bis 80-jährige Probanden gesucht, die eine Verschlechterung ihres Gedächtnisses festgestellt haben. Zum anderen werden Interessenten, die eine solche Verschlechterung nicht an sich festgestellt haben.

Neben einer Aufwandsentschädigung gibt es eine umfassende Einschätzung der Gedächtnisleistung. Möglich ist außerdem eine MRT-Kopfuntersuchung.

Anmeldung telefonisch unter 03834 / 86 67 58 (Name, Adresse und Telefonnummer auf Anrufbeantworter hinterlassen) oder per Mail an studteamneurologie@uni-greifswald.de

OZ