Greifswalder gedenken Ernst Moritz Arndt

14 Greifswalder gedachten am Sonnabend vor dem Rubenowdenkmal Ernst Moritz Arndt (1769 bis 1860). Der Geburtstag des umstrittenen Historikers und Publizisten jährte sich zwei Tage zuvor zum 250. Mal – allerdings ohne eine Gedenkveranstaltung in Greifswald. Wie Peter Multhauf, einer der großen Greifswalder Arndt-Verfechter, erklärte, sei auch dessen Taufe am 28. Dezember in der St. Petrikirche zu Garz (Rügen) ein guter Anlass, „dem großen Patrioten die Ehre zu erteilen“. Der in Groß Schoritz geborene Arndt studierte in Greifswald und habilitierte sich an der hiesigen Universität. Sie trug bis 2018 seinen Namen. Damals beschloss der Senat die Trennung vom Patron, nachdem mehrere Jahre leidenschaftlich über das Für und Wider gestritten wurde. Seine Kritiker führen unter anderem Antisemitismus und Fremdenhass in seinen Schriften an, Befürworter erinnern beispielsweise an seinen Kampf für ein einheitliches Deutschland und gegen die Leibeigenschaft.

Peter Multhauf, bis Dezember noch Mitglied der Linken, aber auch die Bürgerschaftsfraktionen von CDU und Kompetenz für Vorpommern wünschen sich ein Arndt-Denkmal für Greifswald. „Dafür werden wir weiter streiten“, sagte Multhauf am Rubenowdenkmal, auf dem auch Arndt mit einer Figur vertreten ist. Zudem werde es 2020 weitere Aktivitäten der Arndt-Befürworter geben, darunter eine Fahrt zur Arndt-Ausstellung ins Vineta-Museum nach Barth. Die kleine Gedenkveranstaltung sollte auch als Zeichen verstanden werden: „Wir sind noch da, wir geben nicht auf“, so Multhauf.

Von Petra Hase