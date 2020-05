Greifswald

Seit Sonnabend heißt es wieder „Was haben Sie gewählt?“. Die Restaurants und Cafés in Mecklenburg-Vorpommern und damit auch in Greifswald durften nach siebenwöchiger Corona-Zwangspause wieder öffnen. „Das fühlt sich ein bisschen wie Freiheit an“, freut sich Swetlana Shoifet, die mit ihrem vierjährigen Sohn Kir beim Stadtbummel eine Pause beim Italiener „La Piazza“ am Marktplatz einlegte. „Als der Kleine sah, dass man hier wieder Pizza essen kann, konnte ich ihm den Wunsch nicht abschlagen“, so die Pharmaziestudentin, die ihren ersten Latte Macchiato in der Frühlingssonne genoss. Die letzten Wochen mit den ganzen Einschränkungen seien schwierig gewesen, räumt sie ein. Nun freue sie sich, dass sich das Leben wieder langsam normalisiere. „Wir haben aber noch keine hundertprozentige Sicherheit. Wir müssen aufpassen, dass wir die Freiheit nicht verspielen.“

Corona bescherte hohe Verluste

Hinter Restaurant-Chef Ciro Gentile und seiner Mannschaft liegen schwere Zeiten. „Corona hat uns richtig hohe Verluste beschert“, sagt er. „Wir haben im März und April sehr viel Geld verloren.“ Vor allem das Osterwochenende sei bitter gewesen. „Die Sonne schien und normalerweise kommen dann tausende Menschen zum Ostermarkt auf den Marktplatz.“ Seine Mitarbeiter hat Gentile inzwischen vollständig aus der Kurzarbeit zurückgeholt Am Freitag wurden die Tische und Stühle auf den Markt geräumt. „Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet“, ist er erleichtert. Auch wenn statt der drei Tischreihen nun wegen der Mindestabstände nur zwei Reihen vor dem Restaurant stehen. „Wir müssen und werden die Regeln respektieren.“

Bedienen mit Mundschutz ist anstrengend

Für die Mitarbeiter ist das Arbeiten mit Mund-Nasen-Schutz ungewohnt. Während die Gäste ohne Mundschutz an den Tischen Platz nehmen dürfen, tragen die Kellner wegen der Infektionsgefahr Masken. „Das Atmen und das Sprechen unter der Maske ist anstrengend“, sagt Kellnerin Nicole Koy. Auch müssen die Kellner die Kontaktdaten der Gäste aufnehmen. „Die Gäste akzeptieren die Regelung. Aber ob das alles mit dem Datenschutz gedeckt ist?“, fragt sie sich. Auch wenn die Bedingungen ungewohnt seien, sei sie froh, dass sie nun endlich wieder Gäste bedienen dürfe.

„Man soll jetzt nicht fahrlässig werden“

Im Eiscafé „San Marco“ sind die Tische ebenfalls gut besetzt. Kinder genießen ihren ersten großen Eisbecher, die Mütter trinken Eiskaffee oder einen Cappuccino. Der Greifswalder Oskar Gulla hat sich mit einem Freund zu einem Kaffee verabredet. „Ich bleibe hier sitzen, bis sie mich heute Abend rausschmeißen“, sagt der Ruheständler. Seit Tagen habe er sich auf diesen Moment gefreut. „Für die Bewohner der Innenstadt ist der Marktplatz doch unser zweites Wohnzimmer“, so Gulla. Die Gespräche mit anderen Menschen, der Austausch über politische Themen hätten ihm gefehlt. „Wenn man so wie ich alleine lebt, dann wurde es abends zu Hause schon ein bisschen traurig.“ Angst sich zu infizieren, habe er nicht. „Aber man sollte jetzt nicht fahrlässig werden“, sagt er.

„ Deutschland hat alles richtig gemacht“

Eiscafé-Betreiber Kheirou Messai strahlt mit der Sonne um die Wette, obwohl wegen der Mindestabstände nur 19 Tische und damit 12 weniger als in den Vorjahren vor dem „San Marco“ stehen. „Wir sind so froh, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt er. Er habe zwar in den vergangenen Wochen Eis an der Theke verkaufen dürfen, aber über 90 Prozent des Umsatzes seien weggebrochen. „ Deutschland hat alles richtig gemacht“, resümiert er die Corona- Entscheidungen zur Kurzarbeit und jetzt zur Aufhebung der Restaurantschließung. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent werde den Gastronomen helfen. „Wir werden 2020 keine Gewinne machen, aber wir wollen unterm Strich mit +/-Null aus dem Jahr kommen“, zeigt er sich zuversichtlich. Helfen werde, dass die Deutschen wohl in diesem Jahr nur im Inland Urlaub machen dürfen. Nun hoffe er, dass bald wieder Studenten die Stadt bevölkern. „Ohne Studenten ist Greifswald ja ein bisschen wie Anklam.“

Von Martina Rathke