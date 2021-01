Greifswald

Von Wartezeiten, die teilweise eine Stunde überschreiten, berichten Greifswalder Bürger. Mit dem Versenden der ersten Einladungen zur Covid-19-Impfung sieht sich die landesweite Hotline einer erhöhten Nachfrage gegenüber. Das Callcenter in Schwerin wurde für eine zentrale Terminvergabe eingerichtet, wird jedoch auch mit einer Menge von allgemeinen Anfragen frequentiert, die die Mitarbeiter jedoch nicht beantworten können.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist darauf hin, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Impfzentren mit jedem zu impfenden Menschen vor der Impfung zwar ein Aufklärungsgespräch führen, eine Individualberatung vorab am Telefon bei den Zentren aber weder strukturell, noch zeitlich eingeplant ist. „Bürgerinnen und Bürger, die Fragen haben, welche nicht durch unsere breit angelegten Informationen beantwortet sind, können sich natürlich an ihren Hausarzt wenden“, rät Landkreis-Sprecher Achim Froitzheim.

Anzeige

Keine Auskunft über Impfstofflieferant

So suchte eine Greifwalderin kürzlich vergeblich an der Hotline nach Antworten auf ihre Fragen. Sie erhielt eine Einladung zur Impfung und hätte dafür auch einen Termin vereinbaren können. Die Seniorin, die nicht genannt werden möchte, wollte jedoch vorab wissen, welcher Impfstoff verabreicht wird und ob dieser eventuell ausgewählt werden könne. Darauf hatte das Callcenter keine Antwort. Die gibt jedoch das Ministerium. „Das ist in der Bundesverordnung geregelt. Der Anspruch auf eine Schutzimpfung nach § 1 Coronavirus-Impfverordnung beinhaltet nicht das Recht, den Impfstoff eines bestimmten Herstellers oder den Ort der Leistungserbringung zu wählen“, erklärt Gunnar Bauer, Pressesprecher des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit MV.

Dies bestätigt auch der Landkreis so. „Ich kann nur darauf verweisen, dass die Impfung gegen Corona freiwillig ist und dass es keinerlei Anspruch darauf gibt, zwischen den gelieferten Impfstoffen auszuwählen. Es wird von uns derjenige Impfstoff verimpft, der verfügbar ist“, erklärt Achim Froitzheim.

Unnötige Anfragen überlasten Hotline

„Die Beschäftigten im Callcenter erhalten auch Anrufe von Personen, die noch nicht zur Impfung eingeladen sind, oder Anrufe mit anderen Anliegen als einer Terminvereinbarung, beispielsweise allgemeine Informationen zum Thema Impfen“, bestätigt Bauer. Dies blockiert die verfügbaren Kräfte und lässt Warteschleifen entstehen. Entscheidend ist, dass sich auch nur diejenigen im Callcenter melden, die einen Brief erhalten haben, um die beiden Impftermine zu vereinbaren. Um das Gespräch zügig abwickeln zu können, sollten die Bürger Geburtsdatum, eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen und die Postleitzahl des Wohnortes bereithalten.

„Das Callcenter ist die zentrale Vermittlungsstelle für die Termine für die Corona-Schutzimpfungen für die Personen mit Erstwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern, die älter als 80 Jahre sind und vom Landesamt für Gesundheit und Soziales eine Einladung zum Impfen erhalten haben“, erklärt Gunnar Bauer. Hier werden zentral alle Termine für sämtliche Impfzentren Mecklenburg-Vorpommerns vergeben. Durch das Abfragen der Postleitzahl des Anrufers wird das zuständige Impfzentrum ermittelt.

116117 für allgemeine Fragen zum Impfen

„Für allgemeine Fragen zum Impfen hat das Bundesministerium für Gesundheit ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 116 117 eingereicht“, weist Bauer nochmal ausdrücklich hin. Auch auf der Internetseite des Landesamt für Gesundheit und Soziales werden bereits viele sich stets wiederholende Fragen zum Thema Impfen beantwortet.

„Impftermine können nur in Abhängigkeit der vorhandenen Impfstoffdosen vergeben werden. Diese stehen derzeit in begrenztem Umfang zur Verfügung“, macht Gunnar Bauer deutlich. Derzeit sind täglich 50 bis 60 Mitarbeiter für die Hotline täglich. Sind demnächst größere Mengen Impfstoff verfügbar, soll hier aufgestockt werden. Bis zum vergangenem Mittwoch sind seit dem Start Anfang Januar im Callcenter 22.369 Anrufe eingegangen.

Von Wenke Büssow-Krämer