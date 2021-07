Greifswalder hilft Flutopfern in Ahrweiler: „Musste erst einmal schlucken“

Rostock/Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bereits die ersten Eindrücke in der Altstadt von Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) waren heftig. „Angesichts der Zerstörung durch die Wassermassen sowie der Unmengen von Schlamm und Müll musste ich erst einmal schlucken“, erklärt Matteo Ferricchio (21). Der Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Greifswald führt hier mit Kameraden seit Mittwoch regelmäßig Patrouillengängen durch. Sie bilden mobile Teams. Es gilt, vor allem die Bewohner und vielen Helfer zu versorgen, die mit den Flutfolgen kämpfen.

Gefahr durch giftigen Schlamm

Der gebürtige Schweizer gehört zu den 52 Einsatzkräften von Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, DRK sowie den Freiwilligen Feuerwehren der Kreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, die hier die Flutopfer unterstützen. Von 5.30 Uhr bis Mitternacht sind die Helfer auf den Beinen. „Es sind unter anderem Schnitt- und Augenverletzungen zu versorgen, die beim Beräumen von Schutt, Autowracks, Müll und Dreck entstehen“, so Ferricchio. Der giftige Schlamm stellt ein Mischung aus Heizöl, Benzin, Fäkalien und Kadaver-Resten dar.

Hinter der Erich-Kästner-Realschule plus in Ahrweiler türmen sich Müllberge. Quelle: privat

Während die Sanitäter unter anderem Stiefel und Schutzkleidung tragen, sind die spontan herbeigeeilten, engagierten Helfer aus der Region und anderen Bundesländern nur mangelhaft ausgerüstet. Deshalb ist die schnelle medizinische Versorgung so wichtig.

Untere Etagen der Kästner-Schule verwüstet

„Viele Bewohner sind dankbar für die Unterstützung“, sagt Verbandsführer Andreas Redlich (41). Der Mitarbeiter der Brandschutzdienstststelle der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen hat seine Einsatzzentrale auf dem Schulhof der Erich-Kästner-Realschule plus aufgebaut. Hier gibt es auch Getränke und Gesprächsangebote. Noteinsätze, beispielsweise für Familien, die tagelang kein Wasser erhielten, werden koordiniert.

Verbandsführer Andreas Redlich (41) von der Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen steht vor der verwüsteten Erich-Kästner-Realschule plus in Ahrweiler. Quelle: privat

„Der Keller und erste Etage unseres Hauses, die Haupt- und Realschule vereint, sind verwüstet. Die Turnhalle ist zerstört“, sagt Schulleiterin Doris Stutz (61). Wann und wie viele der einst 330 Schüler hier wieder unterrichtet werden können, ist ungewiss. „Einige Kinder, die die Flut-Leichen an den Brücken hängen sahen, sind traumatisiert“, so Stutz.

Hinter der Schule türmt sich Müll. Häuser an den Straßen, die ein rotes Kreuz tragen, werden abgerissen. „Ich habe Ahrweiler, wo ich Lehrgänge an der Akademie des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz absolvierte, kaum wiedererkannt“, so Redlich.

Am Sonnabend kehren die Vorpommern heim. Der Kellner Ferricchio wird dann auch an die Geschäftsleute denken, die weinend vor ihren Geschäften versuchen, aufzuräumen. Ein Ende des Dramas ist nicht abzusehen.

Von Volker Penne