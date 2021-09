Greifswald

Es ist schon eine unangenehme Situation: Man ist spät dran, will eigentlich nur noch das Rad aus dem Keller oder der Garage holen und los düsen – doch nix da. Die Luft ist raus, irgendwie schlingert der Vorderreifen, das Licht hat auch schon Mal heller geleuchtet. Probleme, die im Alltag viel Stress auslösen können und die jeder kennt. In Greifswald hat sich ein Mann zum Auftrag gemacht, die Wehwehchen an den Rädern zu beseitigen.

Nikita Baylukov ist der „Fahrrad Doc“. Er rollt mit seinem Rad und Anhänger voller Arbeitsmaterialien auf den Hof eines Einfamilienhauses in Eldena. Juliane Kasch hat ihn angefordert. Das ist Baylukovs Besonderheit: Er kommt direkt zu den Kunden, wann und wo sie ihn brauchen. Seine Geschäftszeiten laut Flyer: Unter der Woche zwischen 6 Uhr und 22 Uhr, am Samstag von 6 Uhr bis 13 Uhr – und natürlich in Notfällen auch nach Absprachen. Gegen einen kleinen Obolus für die Anfahrt gibt es dann fast jede erdenkliche Reparatur. Reifen- oder Schlauchwechsel in 10 Minuten etwa für 15 Euro plus die Materialkosten für die 100 Prozent neuwertigen Recycling Schläuche.

Als Kind war er schon der Professor

Bei Familie Kasch hat Fahrrad Doc Nikita Baylukov heute gleich mehrere Patienten, darunter auch einen Schwerverletzten. Herr Kasch ist Nostalgiker, hat sein Rad bereits seit Jahrzehnten im Einsatz und will sich partout nicht trennen. Das hintere Rad schlingert etwas. Für Bylukov eine Kleinigkeit. In wenigen Minuten ist es ausgebaut, die Schrauben nachgezogen und wieder fest verbaut. Die große Baustelle ist vorne am Rad. Die Gabel, die den Vorderreifen und den Lenker hält, ist an zwei Stellen gebrochen. Das ist auf kurz oder lang sogar gefährlich.

Die Begeisterung für Räder entwickelte sich bei Baylukov schnell. „In meiner Siedlung nannten die anderen Kinder mich den Radprofessor“, erinnert er sich. In Bamberg, wo der Rad Doc sein Studium in Geografie und Slawistik begann, packte ihn dann das Fieber, nicht nur an Rädern zu schrauben, sondern auch etwas weiter zu fahren. Der erste Weg führte ihn dann auch direkt von Bamberg nach Kroatien – eine Woche brauchte er damals. Viele weitere Reisen auf zwei Rädern folgten.

In Bamberg lernte Baylukov auch seinen Ausbilder und Förderer kennen. Selbst machte er nie eine klassische Ausbildung als Zweirad-Mechaniker. Er ist in diesem Sinne Autodidakt. Das Wissen um das Reparieren der Räder braucht er trotzdem. Er arbeitete damals schon als Guide für Radreisende. Begleitete, half und reparierte auf der Tour. 2018 zog es ihn schließlich nach Greifswald.

Segeln und Radfahren – passt das?

Hier machte er mit den Touren weiter. Unter dem Namen „Sail & Ride“ bietet er ganz besondere Touren an. Er begleitet Gäste rund um die Ostsee, die ihre Reisen mit dem Segelboot auf dem Wasser und an Land mit dem Rad fortsetzen wollen. Für Baylukov die beste Kombination. „Ich will die Gegenden, die ich entdecke, schützen. Das geht mit dem Rad und einem Segelboot sehr gut.“ Die Reisen finden vor allem im Ostseeraum auf Usedom, Finnland, St. Petersburg, aber auch immer noch in und vor Kroatien statt.

Wie passt das mit einem fast ganztägigen Reparaturservice zusammen? Wie fast alle in der Tourismus und Veranstaltungsbranche, erlebte auch Baylukov einen Knick im Lebenslauf durch Corona. Sitzen und warten ist aber nicht sein Ding. Deswegen druckte er Flyer und begann, Räder direkt vor Ort wieder flott zu machen.

Die Kunden danken es: „Es ist so viel praktischer. Gerade für ältere Menschen, die auf das Rad angewiesen sind und nicht zu einer Werkstatt können, ist Nikitas Angebot wertvoll“, schwärmt Kundin Juliane Kasch, die nicht nur die gebrochene Gabel des Rads ihres Mannes bei Baylukov in sicheren Händen weiß, sondern auch die Räder ihrer drei Kinder.

Technik wird immer fortgeschrittener

Dabei muss Baylukov auf dem Stand bleiben – denn auch die Technik der Fahrräder entwickelt sich immer weiter. E-Räder kann er auch reparieren, fasst sie aber nicht gerne an. Begeistert ist er eher von einer neuen Entwicklung aus Dänemark: Lampen, die magnetisch sind und keinerlei Dynamo oder Batterie mehr brauchen. Die sind nachhaltig, aber in Deutschland leider noch nicht zugelassen.

Deswegen muss er für den kaputten Dynamo von Juliane Kasch für nächstes Mal einen neuen Satz Lampen mitbringen. Immerhin: Der Fahrrad Doc konnte wieder einen Patienten versorgen und die Besitzerin kann auch in der dunkeln Jahreszeit wieder sicher fahren.

