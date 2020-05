Greifswald/Grimmen

Mit starken Kopfschmerzen hatte sie sich bereits als Kind herumgeplagt. „Manchmal hielten die wochenlang an“, erinnert sich die heute 39-Jährige. Etwas Auffälliges aber wurde bei Untersuchungen beim Hausarzt nicht gefunden. Die Grimmenerin Astrid Doss ahnte nicht, dass ihr Körper praktisch gegen sich selbst zu kämpfen begann.

Patientin wusste nichts über die Krankheit

Vor sieben Jahren dann gab es einen ersten Verdacht, dass es sich um Multiple Sklerose (MS) handeln könnte. „Ich wusste damals nichts über diese chronisch verlaufende Krankheit, die das Nervensystem und das Rückenmark systematisch angreift“, erzählt die gelernte Hauswirtschafterin. Als einige Zeit später dann ihr linker Fuß wie nach einem Stromschlag zu kribbeln anfing, war die Diagnose klar. Ein Schicksal, das sie mit etwa 200 000 Frauen und Männern in Deutschland (siehe Kasten) teilt.

Dr. Matthias Grothe, Facharzt für Neurologie an der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Unimedizin Greifswald, zeigt auf einem PC-Monitor Narben, die sich im sogenannten Balken des Gehirns eines MS-Patienten gebildet haben. Quelle: Christian Rödel

Es entstehen Narben im Gehirn

Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern hatte einen sogenannten Schub erlitten. „Durch eine Magenresonanztomographie ( MRT) können wir Hinweise einer Schädigung finden. Es entstehen Narben im Gehirn“, erläutert Dr. Matthias Grothe. Die Folgen für die Betroffenen, bei denen der Krankheitsverlauf sich in der Praxis extrem unterschiedlich zeigt, können verheerend sein, so der Facharzt für Neurologie an der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Unimedizin Greifswald.

MS-Vorboten häufig nicht erkannt

Häufig sind Sehstörungen, krampfartige Lähmungen, extreme Müdigkeit und Konzentrationsstörungen erste Hinweise auf diese schwerwiegende Nervenerkrankung. Doch in der Praxis werden sie häufig nicht als MS-Vorboten erkannt. Denn diese Symptome können auch auf andere Erkrankungen hinweisen. „Vor allem die sogenannte Fatique, diese umfasst anhaltende Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit, macht den Betroffenen zu schaffen“, verdeutlicht Oberarzt Grothe. Und ohne ein konsequentes Gegensteuern sind eine gestörte Bewegungskoordination, Muskelschwäche, schwere Depressionen oder Lähmungen einzelner Gliedmaßen die Folgen, so der Mediziner.

„Perspektive Rollstuhl“ kann man verhindern

Er verweist auf die sehr individuelle Ausprägung der Leiden. Nicht umsonst wird MS oft als „ Krankheit der 1000 Gesichter“ bezeichnet. Und die „Perspektive Rollstuhl“ könne man verhindern. Die im Alltag vorherrschende Stigmatisierung sei für die Betroffenen eine unglaubliche Bürde, so Dr. Grothe. Neben dem präzisen Medikamenten-Einsatz betont der Leiter der Greifswalder Schwerpunktambulanz die Rolle einer speziellen Physiotherapie.

Am Morgen schon völlig erschöpft

Astrid Doss, die er seit 2016 betreut, fehlt es zum Beispiel an Griffkraft. „Mir fällt vieles einfach aus der Hand. Bereits am Morgen bin ich oft völlig erschöpft“, berichtet sie. Oft werde sie von Außenstehenden gefragt, warum sie nicht in einem Rolli sitze. „Viele sagen, sie verstehen mich. Doch sie verstehen nichts“, fügt sie traurig hinzu.

Medikamente regelmäßig nehmen

Die Grimmenerin erhält ein spezielles Medikament. Alle drei Monate wird in Greifswald die Wirksamkeit des Präparates kontrolliert. Auch in der Corona-Krise sei es wichtig, dass die Betroffenen sich an den Medikamentenplan hielten, betont Dr. Grothe. Zudem brauche es die spezielle Physiotherapie. In der Neuroimmunologischen Sprechstunde behandeln er und sein Team im Jahr rund 500 Erkrankte. „Es sind fast ausschließlich MS-Patienten“, erklärt der Mediziner.

Digitales Vorhaben „MS-intakt MV“

Während in der Hansestadt die physiotherapeutische Versorgung der Erkrankten gut läuft, erwies sich diese bereits in Teilen des Landkreises Vorpommern-Greifswald schon vor der Corona-Pandemie als schwierig. Deshalb entwickelten die Greifswalder Ärzte mit Physiotherapeuten das digitale Vorhaben „MS-intakt MV“ (siehe Kasten). Vorbild ist dabei ein ähnliches Projekt in Bayern.

Physiotherapeutin Viviana Hildebrandt zeigt in ihrer Praxis in Greifswald eine Gleichgewichtsübung, die auch mit MS-Patienten trainiert wird. Quelle: Christian Rödel

Digitale Anleitung und Behandlung in Praxis

Die Übermittlung und Kontrolle digitaler Trainingspläne soll die Behandlung in den Praxen ergänzen. „Wir hoffen, damit die Erkrankten noch besser versorgen zu können“, sagt Viviana Hildebrandt (43). Die Chefin der Greifswalder Physiotherapie Hildebrandt verweist auf Dringlichkeit einer intensiven Betreuung. Wichtig seien beispielsweise das Ausdauer-Training, die Dehnung der Muskulatur und der Erhalt des Gleichgewichtssinns. Astrid Doss beispielsweise ackert trotz der Schmerzen daheim regelmäßig auf einem Fahrrad-Ergometer. „Ich werde mir den Mut nicht nehmen lassen. Und ich genieße es, laufen zu können“, erklärt die Vorpommerin.

