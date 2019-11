Greifswalder im Gespräch mit Osnabrückern

Greifswald

Anlässlich des 30. Jahrestages der friedlichen Revolution und der deutschen Einheit organisiert die Bundesregierung Begegnungen von Bürgern aus insgesamt 32 Städten in Ost- und Westdeutschland. Auch Greifswald und seine Partnerstadt Osnabrück gehören dazu. Unter dem Motto „ Deutschland im Gespräch: Wie wollen wir miteinander leben?“ können bis zu 60 Bürger aus Greifswald auf 60 aus Osnabrück treffen. Bei moderierten Gesprächen, gemeinsamen Essen, Kulturveranstaltungen, aber auch gemeinsamen Feiern können die Teilnehmer ins Gespräch kommen.

Fahrt ist gut organisiert

Die Teilnahme am Begegnungswochenende ist kostenfrei. Anfahrt, Unterbringung und Verpflegung werden für organisiert. Fahren Sie vom 6. bis 8. Dezember mit nach Osnabrück! Anmeldungen sind bis 1. Dezember unter https://deutschland-ist-eins-vieles.de/dialoge/ möglich. Die Anfahrt erfolgt am Freitag, 6. Dezember, mit dem Bus. Für Samstag, 7. Dezember sind Veranstaltungen geplant. Die Rückfahrt erfolgt dann am Sonntag.

Von OZ