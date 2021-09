Greifswalder im Hungerstreik: „Entweder ihr geht auf unsere Forderungen ein oder wir sterben hier!“

Greifswald

Die beiden Greifswalder Klimaaktivisten Henning Jeschke (21) und Rumen Grabow (20) kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit in der Hansestadt. Jetzt hungern sie gemeinsam mit ihren Freunden in Berlin für den Klimaschutz – unbefristet.

Mit diesem extremen Mittel des Protests wollen sie darauf aufmerksam machen, dass „wir uns in einem lebensbedrohlichen Klimanotfall befinden“ und „alle großen Parteien darin versagen, uns zu beschützen“, heißt es in ihrer Erklärung zum Protest.

Ihre Forderungen

Gemeinsam mit fünf weiteren Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, die zwischen 18 und 27 Jahre alt sind, befinden sich die beiden nun schon seit dem 30. August in Berlin im Hungerstreik. Die Forderung des Hungerstreiks: ein sofortiges Gespräch mit den drei Kanzlerkandidierenden Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Außerdem das Versprechen der drei, in der neuen Regierung einen „Bürger*innenrat“ einzuberufen, in dem Sofortmaßnahmen gegen die Klimakrise besprochen werden sollen.

Jeschke macht klar: „Wir legen mit dem Hungerstreik unsere Gesundheit in die Hände von Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Wir haben ausgemacht, dass wir hungern werden, bis die Forderungen nach einem Gespräch erfüllt sind.“

„Entweder ihr geht auf unsere Forderungen ein oder wir sterben hier“, wendet sich Grabow direkt an die drei Kanzlerkandidierenden.

„Die ersten Tage waren besonders hart“

Am 11. Tag des „Hungerstreiks der letzten Generation“ gehe es Rumen Grabow den Umständen entsprechend schlecht: „Mein Hungergefühl ist zwar weg, aber ich habe ein großes Ruhebedürfnis, ein Bedürfnis, mich einfach hinzulegen.“

Auch Henning Jeschke verliert an Kraft: „Mein Körper beginnt, die Energie von sich selbst zu nehmen, weil ich kein Essen mehr zu mir nehme. Ich habe nachts kaum die Energie, mich von meinem Körper aus zu wärmen, deswegen muss ich mir immer etwas drüberziehen. Die ersten Tage waren besonders hart, auch mit den Kopfschmerzen, aber es muss so lange weitergehen, bis wir unsere Forderungen erfüllt sehen.“

Telefonat mit Annalena Baerbock, keine Reaktion von Olaf Scholz und Armin Laschet

Am 9. Tag des Hungerstreiks führten die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten ein 15-minütiges Telefonat mit der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Sie habe die Hungernden gebeten, wieder mit der Nahrungsaufnahme zu beginnen. Zu einem zweistündigen öffentlichen Gespräch, wie von den Aktivisten gefordert, sei sie aktuell nicht bereit gewesen.

„Von Olaf Scholz haben wir bisher nur gehört, dass er persönlich an uns gerichtet hat, dass wir bitte wieder anfangen sollen, zu essen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung von ihm haben unsere Freunde auf unseren Hungerstreik aufmerksam gemacht. Armin Laschet scheint fast abgetaucht zu sein und sich ganz vor der Verantwortung zu drücken“, berichtet Henning Jeschke.

Die Anfänge in Greifswald

Über engagierte Freunde und verschiedene Klimagruppen haben sich die Aktivisten in den vergangenen Monaten zusammengeschlossen und sich gemeinsam auf den Hungerstreik vorbereitet: „Ich bin einfach so unfassbar wütend. Das gibt mir Kraft, das hier zu machen. Wir wurden so bewusst an der Nase herumgeführt, die Politik nimmt unsere Ziele nicht ernst“, schildert der 20-Jährige Grabow.

Grabow und Jeschke sind in Greifswald geboren und aufgewachsen. Kennengelernt haben sich die beiden während ihrer Schulzeit auf der Martinschule. Schon damals begann ihr Engagement für den Klimaschutz. So erzählt Jeschke: „Ich kenne die Stadt sehr gut und bin mit vielen vor Ort im Gespräch darüber gewesen, dass wir die Klimakatastrophe noch nicht ernst genug nehmen.“

Im Winter 2019 gingen sie zusammen auf die ersten Fridays-for-Future-Demonstrationen in der Hansestadt, beteiligten sich später an klimaaktivistischen Gruppen, wie „Extinction Rebellion“ und „Ende Gelände“. Doch das hat den beiden nicht gereicht. Für ihren Klimaprotest hat Rumen Grabow seine Bäckerausbildung abgebrochen, Henning Jeschke sein Politikstudium in Lüneburg.

„Wir haben alles versucht“

„Wir haben alles versucht. Wir haben uns an NGOs beteiligt, haben Petitionen unterschrieben. Für mich persönlich ist es vollkommen angemessen, in den Hungerstreik zu gehen, aufgrund dessen, was auf dem Spiel steht“, resümiert Grabow.

Einem kürzlich erschienenen Bericht des Weltklimarates zufolge müsste der globale Ausstoß von Kohlendioxid seinen Höhepunkt vor 2025 erreichen. „Wir haben noch drei Jahre. Wenn wir jetzt nicht handeln, können wir den Klimawandel nicht mehr aufhalten“, so der 20-Jährige.

Jetzt trinken die jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten schon seit über elf Tagen ausschließlich Wasser, eine Salzlösung und einen stark verdünnten Fruchtsaft, um wenigstens die nötigsten Vitamine und Mineralien zu sich zu nehmen. Wie lange sie das noch durchhalten können, ist ungewiss.

Von Leoni Gau