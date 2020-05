Die Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee ist Anlaufstelle für Wohnungslose und Menschen in Schwierigkeiten. Obwohl die Einrichtung in den vergangenen Wochen geschlossen bleiben musste, haben die Mitarbeiter ihre Gäste nicht vergessen und Hausbesuche gemacht. Doch die Corona-Krise setzt den ohnehin schon instabilen Menschen massiv zu.