Greifswald

Ein frisches Grün gepaart mit Weiß und hellem Grau, dazu viel Licht, Luft und nagelneues Inventar: Wo im vorigen Jahr noch Schnitzel gebraten und serviert wurden, behandeln Profis seit Anfang Mai geschundene Rücken, Gliedmaßen und Gelenke.

Das ehemalige Restaurant „White House“ im Ostseeviertel hat sich zu einem modernen Therapiezentrum mit dem Namen „vitalplus“ gewandelt. Nichts erinnert mehr an die frühere Nutzung. Die 230 Quadratmeter wurden komplett entkernt, neu strukturiert und mit Liebe zum Detail gestaltet.

Katrin Große, hier am Empfang des neuen Therapiezentrums im Kooser Weg, ist eine von insgesamt rund 40 Mitarbeitern von Concept+. Quelle: Petra Hase

„Wir haben sieben Behandlungsräume geschaffen, einen Therapiebereich und dazu eine große Trainingsfläche für Krankengymnastik am Gerät“, berichtet Geschäftsführer Stefan Blank. Kaum seien die Arbeiten fertiggestellt worden, gaben sich die ersten Interessenten auch schon die Klinke in die Hand. „Der Bedarf ist riesig, viele Patienten möchten nach einer Funktionseinschränkung ihre Bewegung wiederherstellen. Doch Greifswald ist an Angeboten unterversorgt. Deshalb habe ich mich zu diesem Schritt entschieden“, sagt der Greifswalder, der nach eigenen Worten eine sechsstellige Summe in den Umbau des Hauses Kooser Weg 1 investierte. Und nicht nur er als Pächter. „Auch Michael Pracht als neuer Eigentümer ist mit einer sechsstelligen Summe dabei“, so Blank.

Gastwirt verkaufte Restaurant nach 25 Jahren

Der Zufall spielte ihm voriges Jahr in die Hände: Gastwirt und Restaurantbesitzer Ralf Wolnikowski gab sein Lokal nach 25 Jahren auf und verkaufte es. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, wie er damals berichtete. Die Zeit sei zwar wunderbar gewesen, doch einmal müsse Schluss sein – er wolle nun seinen Ruhestand genießen, erklärte er.

Früher Restaurant, heute Therapiezentrum – der Kooser Weg 1 im Ostseeviertel. Quelle: Petra Hase

Für Stefan Blank war die markante Ecke im Viertel nahe der Wolgaster Straße ideal für die Erweiterung seiner bisherigen Angebote in Greifswald. Der Geschäftsführer von Concept+, einer Marke der CF Physio GmbH, betreibt neben dem Fitnessstudio „Clever Fit“ im Ernst-Thälmann-Ring schon eine Physiotherapie. Des Weiteren ist er in Rostock, Wismar sowie Neubrandenburg mit vergleichbaren Einrichtungen zu Hause und landesweit in der betrieblichen Gesundheitsförderung unterwegs. Der Ausbau von Physio- und Trainingstherapien sowie von Präventionsangeboten entspreche einer großen Nachfrage, versichert der Sport- und Fitnessfachwirt.

Die Räume sind hell und freundlich eingerichtet, die Liegen und Ausstattungsgegenstände neu. Quelle: Petra Hase

Auch Behandlung mit Blutegeln

Das kann Christiane Feist, Praxisleiterin von „vitalplus“, bestätigen: „Nach Wochen und Monaten im Homeoffice sind immer mehr Menschen von Schmerzen getrieben. Wenig Bewegung befeuert das Ganze noch“, sagt die Physiotherapeutin. Die 45-Jährige ist zugleich Heilpraktikerin und Schmerzphysiotherapeutin, verfolgt bei der Behandlung von Patienten daher einen ganzheitlichen Ansatz: „Klassische Physiotherapie mit kurativen Sport- oder Präventionsangeboten sowie Schmerztherapiepaket, zu dem beispielsweise die Blutegelbehandlung zählt“, gewährt sie Einblick in ihr Konzept. So mancher chronische Schmerzpatient habe bei ihr erfahren, dass es durchaus wieder ein Leben mit weniger oder gar ohne Schmerzen geben kann, den Durchhaltewillen für das Programm vorausgesetzt. „Die Leute kommen daher nicht nur aus Greifswald zu uns. Sie scheuen selbst den Weg von Schwerin, Malchin oder Güstrow nicht“, verrät Feist.

Digitale Gesundheitscoachings

Den Erfolg zu sehen, mache sie stolz und glücklich. Die modern eingerichtete Arbeitsstätte trage zum Wohlgefühl bei: „Es ist für mich jeden Morgen eine große Lust und Wonne, hier in den Tag zu starten“, erzählt sie. Und schließt damit ihr kleines Team ein. „Aktuell sind hier fünf Therapeuten und Heilpraktiker tätig, aber bis Ende des Jahres wollen wir auf sieben erhöhen“, blickt Stefan Blank voraus. Deshalb sei er auch mit der Berufsfachschule Greifswald im Gespräch, hofft auf eine Kooperation zu beiderseitigem Vorteil. Denn auch die betriebliche Gesundheitsförderung habe mit der Corona-Pandemie einen Aufschwung genommen. „Unsere digitalen Coachings werden landesweit sehr gut angenommen, Krankenkassen zahlen Kosten für Bewegungskurse. Wir machen Ergonomiekurse, Beratungen für mobiles Arbeiten“, verdeutlicht der Chef. Zurzeit seien zwei Trainer damit befasst. Doch er sei sich sicher, dass der Bedarf künftig weiter steige und mit ihm das derzeit 40-köpfige Team von Concept+.

Patienten haben emotionale Bindung zum Haus

Auch die Angebote im Sportraum im Kooser Weg sollen ausgebaut werden, sobald die Corona-Pandemie es zulasse. „Derzeit können wir nur Kleingruppen von maximal drei Personen hier begrüßen“, verdeutlicht Christiane Feist. Eigentlich ermögliche der Platz aber zeitgleich die Betreuung von etwa zehn Teilnehmern. Wer derzeit aus der näheren Umgebung kommt, plaudere gern über die unvergesslichen Erlebnisse im „White House“, erzählt die Leiterin: „Etwa 70 Prozent der bisherigen Patienten seit Praxisöffnung haben eine emotionale Bindung zum Haus. Sie feierten hier Geburtstage, Taufen, Hochzeiten und manches mehr. Auch diese schönen Erinnerungen sind dem Therapieerfolg letztlich sehr zuträglich.“

Von Petra Hase