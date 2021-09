Paul Bratfisch gründete vor neun Jahren die mobile Musikschule „Greifmusic“ in der Hansestadt. Heute gibt es sein Konzept in vielen anderen Städten. Doch damit nicht genug: In Greifswald hat er nun etwas Besonderes vor. Dafür kaufte er ein ehemaliges rund 600 Quadratmeter großes Institut.