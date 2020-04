Greifswalder können Briefe an ältere Menschen verschicken

Greifswald

Die Kontaktbeschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, treffen besonders viele Senioren in Alten- und Pflegeheimen hart. Zum Schutz dürfen sie keinen Besuch von Angehörigen empfangen, auch die Ehrenamtlichen können aktuell nicht mehr für Abwechslung bei den Bewohner sorgen.

„Hoffnungsbriefe“ versenden

Der Bürgerhafen Greifswald, die Seniorenbeauftragte der Stadt Greifswald Ines Gömer und die Partnerschaft für Demokratie Greifswald rufen nun zu einer besonderen Aktion auf: So können Greifswalder Briefe an die Bewohner schreiben, die dann in den Einrichtungen verteilt werden. So können fleißige Schreiber aus ihrem Alltag erzählen, mitteilen, wie sie die Isolation empfinden oder auch selbstverfasste Gedichte übermitteln. Auch Kinder sind dazu eingeladen, die Briefe mit Bildern oder Basteleien mitzugestalten.

„Für viele Menschen sind die Besuche einer der sozialen Höhepunkte des Tages“, sagt Friederike Güldemann. „Wir wollen mit diesem Aufruf zumindest einen kleinen Ersatz für die ausgefallenen Besuche ermöglichen“, so die Koordinatorin des Bürgerhafens weiter. Wer mitmachen möchte, sollte möglichst deutlich und groß schreiben. Die Briefe können (gern auch mit Angabe von Namen und Absenderadresse) an folgende Adresse geschickt werden:

Bürgerhafen Greifswald, Stichwort „Hoffnungsbrief“, Martin-Luther-Straße 1, 17489 Greifswald

Wer die Briefe digital versenden möchte, kann diese an kontakt@pfd-greifswald.de schicken. Die Briefe werden dann ausgedruckt und ebenfalls verteilt. Personen, die Post erhalten möchten und durch dieses Angebot nicht erreicht werden, können sich telefonisch unter 03834/4127988 bei der Partnerschaft für Demokratie Greifswald oder bei der Seniorenbeauftragten unter 03834/85362840 melden.

Von OZ