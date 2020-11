Greifswald

Frank Klawitter verbringt seine Nächte in einem Schlafsack, der ihn bei Minustemperaturen warm hält. Seit zwei Jahren lebt er auf der Straße, alleine auf einer Bank am Mühlentor. „Der letzte Winter war mild. Aber lass mal einen starken Winter kommen...“, sagt der 59-Jährige, grauer Kurzhaarschnitt, Dreitagebart. „Es geht auf Weihnachten zu. Man möchte auch sein eigener Herr sein und seine eigenen vier Wänden haben.“

Viele grüßen Klawitter freundlich

An dem gebürtigen Greifswalder strömen Menschen in Richtung des Einkaufsboulevards vorbei. „Wenn ich hier sitze und jemand ,Guten Morgen’ sagt, dann ist es so, dass einer für einen da ist. Man fühlt sich wohler“, erklärt Klawitter, während er ein Zigarillo raucht und Kaffee aus einem Pappbecher trinkt. In einem tragbaren Radio laufen Musik oder die Nachrichten. Jeden Morgen kaufe er sich am gegenüberliegenden Kiosk seinen Kaffee, Brot, Käse und Wurst habe er an seiner Bank. Zum Mittag hole er sich warmes Essen in einer nahe gelegenen Fleischerei. Bei schlechtem Wetter könne er Unterschlupf in der alten Mensa finden.

Im Laufe des Tages kämen Bekannte vorbei, um mit ihm zu „schnacken“, Studenten würden fragen, ob es ihm gut gehe und ihm Essensbeutel schenken, die sie von der Blutspende mitbringen. „Ich werde von der Stadt gut aufgenommen“, sagt Klawitter, der Fragen nach seiner Lebensgeschichte nicht ausweicht und seinem Gesprächspartner direkt das Du anbietet.

Vorurteile stimmen nicht

Er tritt freundlich auf und macht im Gespräch Pausen, um Passanten zurückzugrüßen. Wenn er von seinen Schicksalsschlägen erzählt, klingt das weder verbittert noch resigniert. Er gibt sich kämpferisch, trotz der Schattenseiten: Passanten starren oder wenden den Blick ab. „Ich werde hier auch als Penner und Assi bezeichnet – ich habe schon Morddrohungen gehabt. Man wird von der Gesellschaft abgestempelt“, bedauert Klawitter. „Es ist kein leichtes Leben. Das wünscht man niemandem. Aber man macht das Beste draus.“

Und was sagt er zu dem Vorurteil, dass Menschen, die auf der Straße leben, den ganzen Tag nur trinken würden? „Es gibt viele, die damit ein Problem haben. Ich trinke auch mal einen, aber es ist alles im Rahmen und nicht jeden Tag. Abends gibt es dann vielleicht mal drei oder vier Bier – selten mehr.“ Die Besuche von Bekannten füllen seinen Tag. Er könne sich nicht viel bewegen und was er brauche, kaufen Leute für ihn im Supermarkt. „Hier ist ja viel Bewegung, mir wird nicht langweilig“, sagt er und zeigt auf den belebten Weg vor ihm. „Ich sitze hier und beobachte die Leute und was los ist.“

Mit Blick auf den Boulevard und die alte Mensa hat Frank Klawitter sein Lager in der Innenstadt aufgeschlagen. Quelle: Christopher Gottschalk

„Der Platz wird sauber gehalten“

Manche Passanten lassen eine Spende in einer kleinen Schale da. Doch er bettle nicht, das ist ihm wichtig. Klawitter kaufe davon einen Kaffee für sich oder Futter für die Tauben und Wildenten. Häufig sieht man ihn mit einer Harke den Bereich vor seiner Bank, auf der Decken, Schlafsack und eine Plane gegen den Regen liegen, pflegen. „Der Platz wird sauber gehalten. Vorher sah es hier aus wie auf einer Müllhalde und das muss doch nicht sein.“ Auch eine Katze habe er aufgenommen; eine Igelfamilie, Eichhörnchen und Füchse, die im Morgengrauen umherstreifen, sehe er in der Gegend.

Nach der Arbeitslosigkeit kam die Obdachlosigkeit

Frank Klawitter würde gerne weg von der Straße – aber nicht um jeden Preis. Er hat Tiefbau gelernt und „auf dem Bau“ gearbeitet, als Hausmeister, in einer Mosterei und bei der Müllabfuhr sein Geld verdient. Bis der Körper mit 35 Jahren nicht mehr mitmachte und er arbeitslos wurde. Sein Rücken und das Sprunggelenk sind kaputt, beide Hüften operiert. Er habe Wohnungen verlassen müssen und Schulden gemacht, weil er Rechnungen für Reparaturen nicht habe bezahlen können und so einen negativen Eintrag bei der Schufa bekommen. Seine letzte Wohnung hatte er vor rund sechs Jahren. Eine Zeit lang lebte er im Obdachlosenhaus, erst in Eldena, dann am Gorzberg.

Zurück will er nicht, obwohl ihm der Weg dorthin offen stünde. Er sei dort ausgezogen, weil er sich nicht wohlgefühlt habe und bestohlen worden sei. Das Obdachlosenheim bestätigt die Vorfälle auf OZ-Nachfrage nicht. „Es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt und ich wünsche dem Haus und den Leuten frohe Weihnachten. Für mich in meinem Alter ist das aber nicht die richtige Situation“, so Klawitter. „Manche haben eine Villa für viele Millionen. Aber das hier ist Mutter Natur, alles im Freien. So muss man es sehen“, sagt er.

„Weihnachtsfest versaut“

Er bekäme rund 700 Euro Erwerbsminderungsrente, mit der er eine Wohnung und Essen bezahlen könne. Doch viele Wohnungen seien zu teuer und Sozialwohnungen gebe es zu wenige. Wohngeld könne er erst mit einem Mietvertrag beantragen, den er trotz andauernder Suche und der Hilfe eines Betreuers nicht bekäme. Manche Vermieter würden ihn wegen seiner Vergangenheit ablehnen, so wie vor wenigen Tagen, als er seine Geschichte erzählt und dann eine Absage bekommen habe. „Das hat mir das Weihnachtsfest versaut.“

Eine Botschaft eines Fußgängers, die Frank Klawitter inklusive einer Spende erreichte. Quelle: Christopher Gottschalk

Klawitter möchte in der Innenstadt bleiben

Er wünsche sich eine Wohnung im Erdgeschoss und wolle in der Innenstadt oder in der Nähe bleiben, sagt er. „Das Umfeld muss stimmen, ansonsten hat es ja keinen Zweck.“ Die Umgebung in der Innenstadt fände er angenehm. Im Notfall könne er zeitweilig bei einem Freund, bei dem er sich regelmäßig rasieren und duschen könne, unterkommen – aber eben nicht dauerhaft. Schon bald, so hoffe Klawitter, findet er eine neue Wohnung und er und seine Sachen wären von der Bank verschwunden.

Denkmal für verstorbenen Straßenmusiker Er war in Greifswald und Stralsund bekannt und beliebt: Der obdachlose Straßenmusiker Vladimir K. spielte auf seiner Gitarre Songs von ABBA und wurde mit seinen Interpretationen der Kultband selbst zum Kult. Er starb auf tragische Weise. Im Winter 2018 war der gebürtige Tscheche verbrannt, als er sich nahe seiner Behausung in Stralsund auf einem Feuer etwas zu essen machen wollte. Die Anteilnahme war auch in Greifswald groß. Im März 2018 erinnerten Kerzen und Fotos bei einer Gedenkveranstaltung mit 50 Leuten an den Mann. In Stralsund ist ihm seit dem vergangenen August ein Denkmal am Frankenteich gewidmet, wo eine bunte Gitarre an einem Baum angebracht wurde.

