Greifswalder lebt weiter in verwahrloster Wohnung – Nachbar kritisiert Ämter

Greifswald

Die Sanitärkeramik verdreckt, die wenigen Schränke sind nahezu leer, die Verhältnisse in der Ein-Zimmer-Wohnung im Ganzen bedauernswürdig. An der Lebenssituation von Paul Z.*, ein 68-jähriger Mieter der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), hat sich seit Februar wenig geändert.

Vier Wochen ist es her, dass der Greifswalder Klaus-Peter Michael sich an die OSTSEE-ZEITUNG wandte, weil er an dem verwahrlosten Zustand des taubstummen Mannes mit Pflegestufe etwas ändern wollte. Der Beitrag schlug Wellen. Aber mit welchem Erfolg?

Nachbarschaftshilfe aus freien Stücken

Da Michael die Arbeit des gerichtlich bestellten Betreuers für nicht ausreichend halte, leiste er aus freien Stücken Nachbarschaftshilfe, so der 72-Jährige. Doch mit seinem Engagement stoße er zeitlich und finanziell an Grenzen. Deshalb schaltete er bereits vor Wochen Behörden ein, appellierte an das Wohnungsunternehmen, an die Hansestadt, den Landkreis und das Sozialministerium zu helfen.

„Aber die unternehmen nicht wirklich etwas“, klagt Michael an. „Der Mann hat offenbar wieder tagelang nichts zu essen und zu trinken bekommen. Im Bad hat man zwar ’was gemacht, doch da sieht es noch genauso schlimm aus“, berichtet er.

Gestank zieht durchs Treppenhaus

In der Tat blieb die WVG mit ihren Tochterunternehmen nicht untätig: Das sehr alte und von Exkrementen total verdreckte WC-Becken wurde samt -Brille ausgetauscht, nach einer Verstopfung in dieser Woche auch der marode Spülkasten. Ein Duschkopf wurde an das bescheidene Ausgußbecken angebaut, das Linoleum im Nassbereich erneuert. Die Heizkörper haben neue Thermostate. Auch eine neue oder zumindest neu erscheinende Waschmaschine steht im Bad.

Doch das WC-Becken ist weiterhin verdreckt. Quelle: Petra Hase

„Doch was nützt die? Er kann sie nicht bedienen“, verdeutlicht Michael. Deshalb nehme er regelmäßig die Kleidung von Paul Z. mit und wasche sie. Am eigentlichen Problem ändere sich damit nichts. „Er ist hier in der Wohnung überfordert, müsste in eine Einrichtung, die sich um ihn kümmert“, sagt Michael und verweist als Beleg dafür auf das neue WC, das dem alten hinsichtlich des Verschmutzungsgrades schon nach wenigen Tagen gleicht. Der penetrante Gestank, der davon ausgeht, wabert nicht nur durch die winzige Wohnung, sondern zieht durchs ganze Treppenhaus.

Kein Geschirr, kein Besteck

In der Küche gibt es keinen Kühlschrank. Die wenigen Schränke sind weitgehend leer. Teller, Tassen, Besteck und Töpfe? Fehlanzeige. Kein Getränk, kein Essen, nirgendwo. Auf dem Sofa liegt Paul Z., es dient ihm nachts zugleich als Bett. Unbeteiligt am Geschehen um ihn herum, sieht er ohne Ton fern, während Michael seine paar Wäschestücke sortiert. „Was soll bloß werden? Man kann ihn doch nicht in seinem Elend völlig verwahrlosen lassen“, sagt der 72-jährige Greifswalder.

Klaus-Peter-Michael will helfen, kann das zögerliche Verhalten der Ämter nicht verstehen. Quelle: HGW

Die WVG indes versichert, ihr Möglichstes zu tun. In der Wohnung seien Arbeiten in Abstimmung mit dem zuständigen Betreuer getätigt worden. „Als Vermieterin können wir nur im zulässigen, engen rechtlichen Rahmen agieren. Diesen nutzen wir in Zusammenarbeit mit dem Betreuer aus“, versichert Unternehmenssprecherin Jana Pohl. Wichtig sei, dass der Betroffene die Unterstützung letztlich auch annehme.

Landkreis hält Kontakt zum Betreuer

Genau darüber schüttelt Klaus-Peter Michael den Kopf. Während Ämter und Behörden darauf pochen, dass der Mensch ein Recht auf Verwahrlosung habe – so hat es auch Richter Andreas Hennig vom Amtsgericht Greifswald gegenüber OZ formuliert – sieht Michael den Betroffenen aufgrund der Handicaps gar nicht zu solch einer Entscheidung in der Lage. „Er kann sich ja nicht mal verständigen. Deshalb dauert es auch lange, bis er zu jemandem Vertrauen aufbaut“, erzählt der Helfer.

In der Küche gibt es weder Geschirr noch Essen. Quelle: Petra Hase

Während der gerichtlich bestellte Betreuer sich auf Anfrage nicht ein zweites Mal äußern möchte, versichert der Landkreis Vorpommern-Greifswald gegenüber OZ, sich um Paul Z. zu kümmern: „Es gibt einen intensiven Austausch zwischen dem Betreuer und dem Sozialamt“, so Kreissprecher Achim Froitzheim. Koordinierende Stelle sei das Fallmanagement im Amt.

Am 24. März habe es eine Vor-Ort-Besichtigung gegeben. Dabei seien Absprachen getätigt worden, etwa die „Kontaktaufnahme mit einem Pflegedienst zur Umsetzung hauswirtschaftlicher Hilfe“. Auch weitere bauliche Verbesserungen in der Wohnung seien thematisiert worden, darunter eine „behindertengerechte Blitzlichtanlage als Türklingelersatz“. Michael hierzu: „Die hatte ich schon im Februar angeregt.“

Gebärdendolmetscher wird gesucht

Zudem informiert Froitzheim, dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln von Paul Z. sichergestellt werden soll. „Größte Schwierigkeit ist die Überwindung der Kommunikationsbarriere. So wird gerade nach einem Gebärdendolmetscher gesucht, um beispielsweise erklären zu können, dass der Pflegedienst regelmäßig kommen wird“, sagt er und betont: „Ein Betreuerwechsel ist nach Absprache mit dem Amtsgericht derzeit nicht angezeigt.“

In der Wohnzimmertür fehlt ein Türschloss. Quelle: Petra Hase

Sozialministerium ist eingeschaltet

Alles in Ordnung also? Für Klaus-Peter Michael nicht. Er könne nicht verstehen, dass alles so lange dauere und vor allem die Versorgung des Hilfebedürftigen nicht oberste Priorität habe. Deshalb rief er am Sonntag die Hotline des Sozialministeriums MV in Schwerin an und landete bei Dietlinde Albrecht, Referatsleiterin für Soziales. Nach eingehender Schilderung des Falles habe eine Ministeriumsmitarbeiterin am Montag das Sozialamt des Kreises kontaktiert „und auf die aus unserer Sicht wohl sehr problematische Situation“, verwiesen, so Ministeriumssprecher Alexander Kujat.

Das Thermostat wurde gewechselt. Quelle: Petra Hase

Das Ministerium stehe seither mit dem Sozialamt in Verbindung. „Der Betreuer ist nach Auskunft des Mitarbeiters sehr engagiert und hat in der Vergangenheit schon einiges erreicht“, so Kujat. Allerdings dürfe der Sozialamtsmitarbeiter keinen persönlichen Kontakt zum Betroffenen aufnehmen. Daher zählt offenbar nur, was der Betreuer erklärt. Nach Auffassung des Betreuers ist Paul Z. „körperlich in der Lage einzukaufen und sich zu versorgen. Er verfügt über Geld, Schulden sind nicht mehr vorhanden“, heißt es. Da die Situation aber offenbar weiter angespannt sei und „es entsetzlich stinke“, werde das Ministerium „natürlich weiter nachfragen“, versichert Kujat.

(*) Name v. d. Red. geändert

Von Petra Hase