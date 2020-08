Greifswald

Der Greifswalder Elektronikhersteller ml&s hat die Corona-Krise gut gemeistert. Das teilt der geschäftsführende Gesellschafter Udo Possin mit. „Wir haben Vollauslastung“, sagt Possin und betont gleichzeitig, dass der Lockdown seinem Unternehmen enorm zu schaffen gemacht hat. „Wir können keinen zweiten Lockdown vertragen“, sagt er und fordert eine Strategie von der Politik, ein solches Szenario zu vermeiden.

Udo Possin : Corona wird nicht verschwinden

Dabei weiß er den Unternehmerverband Vorpommern an seiner Seite. „Unsere Unternehmer können das nicht noch mal verkraften“, sagt Verbandspräsident Gerold Jürgens, der für 250 Firmen in der Region spricht. Er empfiehlt im Falle steigender Zahlen „einzelne Gebiete abzusperren statt eine ganze Region“. Possin betont, dass die Krankheit weder morgen noch in wenigen Monaten verschwinden werde und es deswegen wichtig ist, einen Weg im Umgang mit Corona zu erarbeiten, ohne der Wirtschaft erneut so enorm zu schaden.

ml&s ist mit 60 Kunden breit aufgestellt

Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in der Region hat es ml&s aufgrund seiner breiten Aufstellung gut durch die Krise geschafft. „Wir haben über 60 Kunden aus diversen Branchen. Die Energie- und Industriesparte laufen sehr gut“, sagt Possin. Trotzdem habe Corona enorme Gewinneinbußen für den Elektronikhersteller bedeutet, unter anderem weil sich die Transportkosten teilweise auf das Fünf- bis Sechsfache erhöht haben.

Fünf Tage Sonderurlaub für Mitarbeiter mit Kindern

Während die Fertigungsabteilung in den Wochen des Lockdown in einem zeitlich modifizierten Schichtsystem in voller Besetzung gearbeitet hat, wurde ein Großteil der restlichen Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. „Wir haben unseren Mitarbeitern mit Kindern fünf Tage Sonderurlaub gewährt und waren uns auch im Klaren darüber, dass Mitarbeiter, die zu Hause ein oder zwei Kinder betreuen mussten, vielleicht sogar im Homeschooling, nicht 100 Prozent ihrer Arbeitsleistung abliefern konnten“, so Possin. Die zusätzlichen Kosten müsse das Unternehmen aus eigener Kraft stemmen, ebenso wie für die deutlich gestiegenen Kosten durch die Lieferschwierigkeiten von Komponenten aus dem internationalen Flugraum. „Wir haben unser Material beispielsweise über die Transsibirische Eisenbahn transportiert“, sagt Possin. Die Komponenten, die aus China und auch aus Marokko stammen, seien mitunter mit deutlicher zeitlicher Verzögerung eingetroffen. „Wir haben unsere eigenen Fristen durch die Verkürzung der internen Abläufe einhalten können“, sagt Possin.

Drei Schichten mit verkürzten Zeiten

Die Belegschaft in der Produktion hat auch zu Corona-Hochzeiten im Dreischichtsystem gearbeitet. „Wir haben die Arbeitszeiten der Frühschicht und der Spätschicht verkürzt, so dass wir gewährleisten konnten, dass sich die Mitarbeiter aus den verschiedenen Schichten nicht begegnet sind, auch nicht in den Umkleiden“, erklärt Possin das Hygienekonzept seiner Firma mit derzeit 500 Mitarbeitern und weiteren 50 Leiharbeitern.

Warnung vor „trügerischer Sicherheit“

„Die wirtschaftliche Situation ist derzeit nicht mehr so schlimm, wie wir uns das in den schlimmsten Zeiten des Lockdown vorgestellt haben“, sagt Thomas Lambusch, Präsident der Vereinigung der Unternehmerverbände MV, während seines Besuchs bei ml&s. Er spricht jedoch von einer „trügerischen Sicherheit“, da es nur schwer vorstellbar sei, dass im Falle einer erneuten Zuspitzung der Corona-Pandemie erneut derart viele finanzielle Hilfen und Zuschüssen fließen können wie beim ersten Lockdown. Gerold Jürgens betont, dass Corona das strukturschwache Vorpommern überdurchschnittlich stark getroffen hat. „Es gab sehr viele Entlassungen und Kurzarbeit“, sagt der Präsident des Unternehmerverbandes. Während beispielsweise ein Viertel aller Betriebe in Vorpommern-Greifswald Kurzarbeit anmelden musste, war ml&s hiervon nicht betroffen.

Von Katharina Degrassi