Der Elektronikteilehersteller „ml&s“ hat einen neuen Mehrheitsgesellschafter. Die „duotec“-Gruppe mit Sitz in Delémont wolle mit dem Einstieg bei „ml&s“ den Bedarf an zusätzlichen Fertigungskapazitäten abdecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Standort Greifswald werden unter anderem Flachbaugruppen für Kunden aus den Branchen regenerative Energien, Automobilbau, Telekommunikation, Maschinenbau und IT hergestellt und geprüft.

500 Mitarbeiter in Greifswald

„Gemeinsam mit der ,duotec’-Gruppe wird der Weg für eine strategische Erweiterung geebnet und die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe nachhaltig gestärkt“, sagt Udo Possin, Geschäftsführer von „ml&s“. Derzeit arbeiten 500 Mitarbeiter und 25 Auszubildende für das Unternehmen im Greifswalder Industriegebiet, das in Zukunft wachsen will.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die „duotec“-Gruppe konzentriere sich laut eigenen Angaben auf die Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Elektroniklösungen in den Bereichen Medizintechnik, Gebäudeautomation und Mobilität.

