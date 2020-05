Greifswald

Kathleen und René ist die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben. Anderthalb Stunden warteten die Freunde am Donnerstag darauf, dass die Lebensmittelausgabe am Südbahnhof in Schönwalde I beginnt. Als sie an der Reihe sind, geht alles ganz schnell: In ihren Tragetaschen landen unter anderem Weintrauben, Frühlingszwiebeln, ein bisschen Brot und Öl. René greift nach einem Weihnachtsmann aus Schokolade, während Kathleen sich noch für einen Strauß Rosen entscheidet. Nach wenigen Minuten sind die Beutel gefüllt und die Greifswalder überglücklich.

Zwei Transporter mit gespendeten Lebensmittel

Zum zweiten Mal sammelten engagierte Hansestädter in Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe Greifswald Lebensmittelspenden für Bedürftige. Allein in der vergangenen Woche hätten 74 Menschen die privat organisierte Ausgabe genutzt. „Nach gut einer Stunde war alles verteilt“, erinnert sich Mitinitiatorin Kassandra Engel zurück. Auch in dieser Woche war der Andrang groß. Durch Privatleute, Supermärkte und die Greifswalder Tafel sind zwei Transporterladungen mit Lebensmitteln zusammengekommen, die von zehn Freiwilligen verteilt wurden.

Vor über fünf Wochen musste die Tafel schließen. Viele Ehrenamtliche, die in der sozialen Einrichtung arbeiten und zur Risikogruppe gehören, befürchteten eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus, wie der Vereinsvorsitzende Walter Kienast kurz nach der Schließung der OZ sagte. „Uns war klar, dass viele auf die Tafel angewiesen sind und keine Möglichkeit mehr hatten, kostenlos an Lebensmittel heranzukommen“, erklärt Kassandra Engel, die auch als Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt tätig ist, die Idee der privaten Lebensmittelausgabe.

Bereits kurz nach der Eröffnung der Ausgabe bildete sich eine Menschenschlange. Die Leute hielten sich an den Mindestabstand. Quelle: Christin Lachmann

Fast 1000 Tafelnutzer in Greifswald

Auch für Kathleen und René sei die vorübergehende Schließung der Tafel eine finanzielle Belastung gewesen. Seit einigen Jahren nutzt die 47-Jährige die Einrichtung regelmäßig – wie fast 1000 weitere Greifswalder auch. „Seitdem sie geschlossen ist, habe ich etwa 140 Euro für Lebensmittel ausgegeben. Das ist sehr viel für mich. Deswegen bin ich dankbar, dass es die Ausgabe am Südbahnhof gibt“, sagt die Hansestädterin, die Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht. Auch der 53-jährige René habe ohne die soziale Einrichtung etwa 100 Euro mehr für Lebensmittel ausgegeben.

Ab kommendem Dienstag wird die Tafel wieder ihre Türen öffnen. Anders als sonst erhalten die Nutzer dann bereits fertig gepackte Tüten mit Lebensmitteln. Über eine zukünftige Zusammenarbeit mit der Einrichtung würde sich Kassandra Engel freuen. Walter Kienast schließt das nicht aus. Wie es aussehen könnte, wird derzeit besprochen.

Von Christin Lachmann