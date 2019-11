Greifswalder öffnen Herz und Portmonnaie: 35 000 Euro auf Benefizgala

Greifswald

Das hätte sich Dagmar Riske, die engagierte Vorsitzende des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder Greifswald e.V., nicht träumen lassen. Die Benefizgala des Vereins in der Greifswalder Stadthalle war nicht nur ein großer emotionaler Abend mit Tränen der Rührung und ausgelassener Feierstimmung. Rund 35 000 Euro an Spenden wurden an diesem Abend für das aktuelle Herzensprojekt des Vereins, den Bau eines Ferienhauses für Familien mit krebskranken Kindern, eingeworben. „Ich kann es noch immer nicht glauben“, staunte die Vereinsvorsitzende über die Spendensumme. Die Spenden aus der Gala hätten dem Projekt einen deutlichen Schub nach vorn gegeben.

Grußwort von Merkel : Ferienhaus bietet Momente des Glücks

Festlich gedeckte Tische mit Feder- und Kerzenschmuck, elegant gekleidete Spender mit einem ebenso großen Herzen wie Portmonnaie und ein grandioses Unterhaltungsprogramm sorgten für eine rundum gelungene Veranstaltung. Vor allem der Comedian Jörg Hammerschmidt lockte die bedächtigen Vorpommern mit Parodien auf Jogi Löw, Julio Iglesias und Spitzen aus der Lokalpolitik aus der Reserve.

Kanzlerin Angela Merkel, die als Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises die Schirmherrschaft über die Gala übernommen hatte, zog zwar an diesem Abend den Besuch des CDU-Parteitages in Leipzig vor, lobte aber in einem zu Beginn verlesenen Grußwort das unermüdliche Engagement des Vereins für Familien mit krebskranken Kindern und das geplante Ferienhaus auf dem Darß. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Haus nach der Fertigstellung betroffenen Familien nach der schweren Zeit Erholung und Momente des Glücks bieten wird“, ließ die Kanzlerin den rund 200 Gästen ausrichten.

Erbschaft war wie ein „Sechser im Lotto“

Im Jahr 2012 hatte eine Dame aus Zingst dem Verein ein nur 300 Meter von der Ostsee entferntes Haus mit Grundstück vererbt. „Das war wie ein Sechser im Lotto“, erinnert sich Dagmar Riske. „Dennoch haben wir uns zunächst auf den Bau unseres Eltern-Kind-Hauses in Greifswald konzentriert.“ Das unmittelbar am Uni-Klinikum gelegene Haus mit seinen sieben Wohnungen erleichtert seit 2016 den Familien die schwere Zeit der Akut-Behandlung. Ein Gutachten ergab zudem, dass der Bauzustand des Zingster Hauses so schlecht war, dass das Gebäude abgerissen werden musste.

Im vergangenen Jahr begann dann der Verein, die Werbetrommel für das Darßer Projekt zu rühren. Mit den Erlösen aus der Benefizgala sind inzwischen nahezu 150 000 Euro zusammengekommen. Entstehen soll nun auf dem 505 Quadratmeter großen Grundstück ein Neubau mit zwei Wohnungen, Treppenlift und Terrassen. Familien können dort bei einem Urlaub nach der anstrengenden Phase der Behandlung zur Ruhe kommen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir im Mai 2020 mit dem Bau beginnen können“, so die Vereinsvorsitzende.

10 000 Euro von Greifswalder Unternehmerpaar

Mit ihren emotionalen Worten öffnete sie noch einmal die Geldbörse der Spender. Der Comedian Jörg Hammerschmidt, der nicht nur ebenso wie Ostseewelle-Moderatorin Ina Teloudis kostenlos auftrat, ersteigerte für 1500 Euro ein E-Bike. Bausenatorin Jeannette von Busse erschien in einem blauen, mit Pailletten besetzten Abendkleid und mit Ehemann. „Das Ferienhaus ist ein Ort, an dem die Familien nach der Nerven zehrenden Zeit der Behandlung zur Ruhe kommen können“, begründete von Busse ihr Engagement, die die Spendenbox mit den Kauf von vielen Losen füllte.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, in legerem Outfit und solo vor Ort (“Meine Frau ist heute Abend in Hamburg“), lobte das Engagement des Vereins für die Familien. „Eine Krebserkrankung ist nicht nur für die betroffenen Kinder eine schlimme Situation, sondern belastet auch Geschwister und Eltern“, so der Stadtchef. Deshalb sei es so wertvoll, dass der Verein die Familie in den Mittelpunkt rücke. Für einen besonderen emotionalen Moment sorgte ein Brief des Greifswalder Unternehmers Marcel Glöden, der aus terminlichen Gründen nicht zur Gala kommen konnte. Er erinnerte in dem von Ina Teloudis verlesenen Brief daran, wie klein die Sorgen des Alltags gegenüber der großen Angst um einen an Krebs erkrankten Angehörigen eigentlich sind. Katja und Marcel Glöden spendeten an diesem Abend 10 000 Euro für das Ferienhaus.

Von Martina Rathke