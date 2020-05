Greifswald

Mit einem Seifenblasen-Flashmob soll in Greifswald am 29. Mai der Tag der Nachbarn begangen werden. Die Initiatoren haben folgende Idee: Als sichtbares Zeichen der Dankbarkeit für nachbarschaftliche Hilfe und Unterstützung sollen an dem Freitag um 18 Uhr überall schillernde Seifenblasen aufsteigen: am Fenster, auf dem Balkon, im Garten oder Hof.

Feiern trotz Krise

Auf diese Weise können alle den Tag der Nachbarn auch während der Corona-Krise gebührend feiern – und bleiben trotzdem gesund. „Gute Nachbarschaft und nachbarschaftliche Unterstützung sind unverzichtbar, nicht nur im Jahr 2020“, heißt es in der Ankündigung.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Braugasthaus am Greifswalder Markt öffnet mit neuem Inhaber

Weitere OZ+ Artikel

Musik, Kultur, Geschichte – welche Einrichtungen in Greifswald jetzt wieder öffnen

Von OZ