Greifswald

Montagvormittag, 10.23 Uhr am Greifswalder Hauptbahnhof. Reisende warten auf den Zug nach Stralsund. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) streikt seit der Nacht um 2 Uhr, zahlreiche Verbindungen der Deutschen Bahn fallen aus. Noch bis Mittwoch um 2 Uhr soll der Arbeitskampf andauern.

Richtung Stralsund sind die Züge der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) eine der wenigen Möglichkeiten, die auch die Urlauber Thomas (49) und Alexander (48) nutzen. Die beiden kommen aus Darmstadt und haben die vergangenen Tage in Greifswald verbracht, nun wollen sie weiter nach Rostock und Schwerin. „Mal schauen, wie es nachher weitergeht. Die Hauptsache ist, dass es nach Schwerin eine Verbindung gibt“, sagt Thomas, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will. „Im Notfall fahren wir mit der Konkurrenz weiter: Bei Flixbus wurden noch freie Plätze angezeigt.“

Eine Stunde später ans Ziel

Eigentlich wollten sie früher nach Rostock, mussten knapp eine Stunde warten. Dass es auf ihrer Strecke rumpelt, weil die Lokführer streiken, findet er kaum schlimm. Angesichts der hohen Gehälter für die Vorstände der Bahn sei der Arbeitskampf gerechtfertigt, findet der 49-Jährige. In den oberen Etagen seien die Löhne üppig, bei den Lokführern weigere man sich anscheinend, nachzujustieren. „Die Leute haben das Recht, zu streiken.“ Die Lokführer streiken zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen zwei Wochen (siehe Info-Kasten).

Darum streikt die GDL Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) verlangt 3,2 Prozent mehr Lohn für ihre Mitglieder und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Deutsche Bahn will die 3,2 Prozent mehr Lohn in zwei Schritten auszahlen, mit einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Im Hintergrund schwelt zudem ein Streit zwischen der GDL und der Konkurrenzgewerkschaft EVG um Mitglieder. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ist die größere der beiden Organisationen.

Für Alexander sei der Zeitpunkt ungünstig gewählt, weil es viele Reisende treffe. Die GDL hätte ihre Position auch im Frühjahr deutlich machen können, als noch mehr Leute im Homeoffice saßen. Nun seien wieder mehr Menschen auf die Bahn angewiesen. „Es handelt sich bei dem Streik um Machtspielchen von GDL-Chef Claus Weselsky“, vermutet der Mann.

Hotel in Züssow fehlen Mitarbeiter

Betroffen sind auch Mitarbeitende des Pommerschen Diakonievereins in Züssow und Greifswald. Fünf Mitarbeiter hätten nicht nach Züssow zu ihrer Schicht im Hotel „Ostseeländer“ der Diakonie fahren können, sagt Pressesprecherin Manuela Röthke. „Dort mussten Dienstpläne angepasst werden. Am Standort Greifswald konnten Mitarbeiter der Greifenwerkstatt Fahrten mit der Familie organisieren.“ Gestrandete Reisende hätten zudem im Hotel nachgefragt, ob sie ein Zimmer bekommen könnten, so Röthke. Doch das Haus sei derzeit ausgebucht.

Die Bahn versuchte am Montag, Ersatzrouten und einen Schienenersatzverkehr anzubieten. Die Fahrzeiten und Strecken sahen jedoch kaum verlockend aus: von Greifswald nach Hamburg in rund fünf Stunden mit Umweg über Berlin, eine andere Verbindung dauerte acht Stunden über Rostock, Wismar und Berlin mit verschiedenen Regionalbahnen. Allein bis nach Berlin kommt man auf sechs Stunden Fahrzeit – ungefähr doppelt so lange wie gewöhnlich auf der Strecke. Von Greifswald nach Züssow dauerte es mit dem Bus teilweise mehr als eine Stunde.

Schweizer steigen auf Flixbus um

Die Schweizer Meike Scheinhütte (74) und ihr Ehemann wollten diese Umwege nicht mitmachen. Sie haben drei Wochen im Fischerdorf Freest verbracht – wunderschön sei es gewesen, sagt Scheinhütte. Die Laune lässt sie sich von den Zugausfällen nicht verderben und überrumpelt wurde das Ehepaar von dem Arbeitskampf auch nicht. „Wir haben die Presseinformation abgewartet und unsere Reise umgeplant“, sagt Meike Scheinhütte. Statt am Dienstag mit dem Zug zu fahren, sind sie am Montag auf den Flixbus nach Berlin umgestiegen, von wo aus der Flieger in die Heimat geht.

Fahrten mit dem Flixbus von Greifswald aus waren am Montag fast restlos ausgebucht. Quelle: Christin Lachmann

Bei dem Busunternehmen sind am ersten Streiktag die Fahrten nach Berlin und Hamburg bis auf wenige Restplätze vollständig ausgebucht. Doch nicht alle Gäste können mit Einschränkungen so entspannt umgehen wie das Urlauberpaar aus der Schweiz: Eigentlich wollte sie bereits am Montag mit dem Zug zu einer Reha nach Föhr in Schleswig-Holstein fahren, berichtet eine 59-Jährige am Bahnsteig.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lange Umwege

„Ich musste alles umbuchen. Am Dienstag geht es um fünf Uhr in der Früh los. Ich bin dann auch erst um 17 Uhr abends dort, weil ich auf Zug und Bus umsteigen muss“, sagt sie. Später könne sie nicht fahren, weil sie ansonsten mehrere Wochen auf einen anderen Reha-Platz warten müsse. Angesprochen auf den Streik, hat sie eine geteilte Meinung. Einerseits habe jeder das Recht, zu streiken, „andererseits müsste ich es dann auch tun, weil ich deutlich weniger Geld verdiene als die Lokführer.“

Von Christopher Gottschalk und Christin Lachmann