Greifswald

Angefangen hat alles mit einem Aufruf im Internet an einem Samstag. Man suche noch spontan Spender, die am Sonntag – also morgen – nach Stettin fahren könnten. Spenden abgeben. Da führt Russland seit drei Tagen den Krieg gegen die Ukraine. Pense sagte sofort mit seiner Frau zu und fuhr mit vielen anderen nach Polen. Das ist knapp vier Wochen her. Nun sitzen er, Enrico Pense, der Walldesigner und Hans-Georg Rische, der Fleischermeister in einem Greifswalder Café und blicken auf zig Tonnen Spenden zurück, die sie gemeinsam mit anderen Helfern in die Ukraine bekommen haben.

„Ich kann das gar nicht begründen. Es war einfach der Wunsch zu helfen“, ist Penses pragmatische Antwort auf die Frage, wie das alles zu Stande kam. Es war einfach eine Energie, die von den vielen Helfern ausging. Direkt am ersten Wochenende nach Kriegsbeginn häufen sich die Spenden. Erst in der Straze, dann in der Mensa am Schießwall und dem Rathaus. Irgendwann in einem extra Lagerraum im Gewerbegebiet. Freiwillige Helfer, die sich schnell als „Greifswald Solidarisch“ organisieren und die Stadt versuchen der Spendenflut Herr zu werden.

Wir hätten gar nicht gewusst, wo wir hinfahren sollen

Mitten in dieser Lage und nach der ersten, kurzen Tour nach Stettin, lernt Pense Andrej Mankovskiy kennen. Er ist Ukrainer, lebt aber schon seit sieben Jahren in Greifswald. Rische und Sven Lehmann schließen sich an – sie wollen weiter sammeln. Aber zielgerichtet. Medikamente, medizinisches Material, Lebensmittel – Sachen, die zwingend gebraucht werden. Gemeinsam mit den Stadtwerken Gerifswald und Neubrandenburg, dem Freizeitbad und vielen anderen Bekannten sammeln sie. Innerhalb von nur einer Woche waren 16 Fahrer und acht Sprinter bereit – bis unter das Dach voller Spenden für die Ukraine. „Ohne Andrej hätten wir gar nicht gewusst, wo wir hinfahren sollen“, lacht Pense. „Man denkt ja erstmal: Ich fahre jetzt halt nach Polen und geb das ab, aber wo genau wir hin müssen, wussten wir erst nicht.“

Krieg in der Ukraine: Hier kann Greifswald spenden und unterstützen Ukraine-Hilfe-Vorpommern e. V. DE02 1505 0500 0102 0559 71, BIC: NOLADE21GRW, Verwendungszweck: Hilfe für die Ukraine Förderverein Lions Club Greifswald e. V. IBAN: DE72 1505 0500 0230 0046 95, Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine Spendenbescheinigung über f.hardtke@lawnet.de oder Angabe der Adresse bei der Überweisung. Hoffnungsanker Mesekenhagen e.V. IBAN: DE58 1505 0500 0102 0326 53, BIC: NOLADE21GRW, Verwendungszweck „Kriegsfluechtlinge Ukraine“. Uniklinikum Greifswald IBAN: DE32 1300 0000 0013 0015 34, BIC: MARKDEF1130, Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine Universität Greifswald – Stipendium für ukrainische Wissenschaftler DE26 1300 0000 0014 0015 18, BIC: MARKDEF1130, Verwendungszweck: 7121 220 002 940 Spenden ab 300 Euro können um eine Spendenbescheinigung bitten. Alle Informationen dazu finden Sie hier. Solidarische Lebensgestaltung DE20 1505 0500 0102 1192 79 oder Paypal: ukraine@solidarische-lebensgestaltung.de Sachspenden abgeben Sachspenden können in Greifswald an verschiedenen Orten abgegeben werden. Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit der Universität und dem freien Zusammenschluss ehrenamtlicher Helfer „Greifswald solidarisch“ ein großen Lagerraum im Gewerbegebiet angemietet. Auf der Internetseite finden Sie Informationen, welche Spenden wo gebraucht werden. Dort findet sich auch ein Formular, über das Freiwillige ihre Hilfe anbieten können . Wohnraum anbieten Wer Wohnraum anbieten möchte, kann das vor allem über den Kreis tun. Als zuständige Behörde hat die Verwaltung von Vorpommern-Greifswald am Montag damit begonnen, einen Pool von Wohnungen zu organisieren. Melden können sich Personen unter ukraine@kreis-vg.de. Das Team der Kreisverwaltung wird dann auf die Freiwilligen zurückkommen, wenn die ersten Geflüchteten ankommen. Auch bei auf der Seite von Greifswald solidarisch findet sich ein Formular, über das Freiwillige eine Unterkunft anbieten können.

Das Ziel war am Ende Zamosc. Von hier aus sind es noch knapp 70 Kilometer an die Grenze zur Ukraine und in den Krieg. „Wir waren froh und positiv überrascht, wie gut da alles organisiert war. Wir haben direkt einen großen LKW bekommen, den wir sofort beladen haben und der zwei Stunden später losgefahren ist in die Ukraine“, erinnert sich Rische. Was ihn antreibt: Zu wissen, was mit den Spenden passiert, wo sie hingehen. Es wurden Bilder geschickt von den Spenden am Ziel: Kiew und Charkiw. „Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man die Kartons wieder erkennt“, erklärt Pense.

50.000 Euro Spenden in wenigen Tagen

40 Tonnen Spenden, 2000 Kilometer mit dem Sprinter, einige Stunden auf der Straße ohne Schlaf und eine ukrainische Familie auf der Rückbank hat die Gruppe mit zurück nach Greifswald gebracht. „Es war schnell klar, dass wir nicht jedes Mal runterfahren können.“ Deswegen kam der zweite LKW nach Greifswald. Damit auch dieser voll wird, änderte sich die Taktik, wie die Speden gesammelt wurden: „Viele Unternehmen haben große Mengen gespendet, Freunde haben Geld gespendet – einfach in den Briefkasten geworfen- und wir konnten das kaufen, was gebraucht wird“, erinnert sich Pense. Mittlerweile war auch ein Spendenkonto eingerichtet (siehe Infokasten).

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach wenigen Tagen waren genug Spenden für den zweiten LKW zusammen. Mindestens 25.000 Euro an Lebensmitteln und noch einmal so viel an Arznei, bereitgestellt von Apotheker ohne Grenzen. Dazu Elektronik, Generatoren, Kleidung und Hygienebedarf. Diesmal gingen die Spenden an eine Kita in der Großstadt Kryvyi Rih in der Zentralukraine und ein Klinikum in Ternopil. Von da aus weiter direkt in das Kriegsgebiet.

Helfer wollen weiter sammeln

Und nun? Am Ende ist es auch wichtig sich eingestehen zu können, dass die eigene Kraft ein Ende hat, der eigene Tag nur 24 Stunden und man nicht alles gleichzeitig bewältigen kann – so sehr man auch möchte. Pense hat das eingesehen. „Ich habe einen Auftrag verschoben, das Telefon hat jeden Tag ab sieben Uhr geklingelt.“ So schön es sei, diese überwältigende Hilfe zu spüren, so aufwendig war es auch, das eigene Geschäft, Leben und die Spenden unter einen Hut zu bekommen. Deswegen heißt es nun für ihn erstmal etwas kürzer treten.

Am Ende musste der Bagger helfen: Bei zwei Touren wurden solche LKW mit Hilfsgütern für die Ukraine voll beladen. Alles Spenden aus Greifswald und Neubrandenburg. Quelle: privat

Doch die Hilfe geht weiter. Pense betont immer wieder, dass ohne die Menschen von Greifswald Solidarisch kaum was gehen würde. Hans-Georg Rische und die anderen wollen jedoch weitermachen. „Es wäre sicherlich sinnvoll vor allem Großspenden zu bekommen. Ganze Paletten von Firmen und Unternehmen, die direkt so in die Ukraine gebracht werden können.“ Darum will er sich nun kümmern.

Von Philipp Schulz