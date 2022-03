Greifswalder spenden für Ukraine: So waren die ersten Tage für die Helferinnen und Helfer

Greifswald

Seit Freitag stapeln sich die Hilfsgüter in der Stralsunder Straße. Menschen aus dem Umfeld des Kultur- und Initiativenhauses Straze haben zu Spenden aufgerufen. Und die Greifswalderinnen und Greifswalder kamen dem Aufruf nach. Edda war eine von ihnen. Sie erinnert sich an die ersten Stunden. Alle seien baff gewesen über die große Menge an Spenden, die nach und nach in der Straze ankamen und den Saal, die Druckwerkstatt und den Flur des großen Gebäudes überschwemmte. Noch während sie erzählt, klingelt wieder ihr Handy, sie muss Sachen organisieren. Geschlafen habe sie in den vergangenen Tagen eher wenig.

Nur mit einem weiteren Aufruf, in dem sie um die Unterstützung von Fahrerinnen und Fahrern baten, konnten sie die ganzen Spenden dahin bringen, wo sie benötigt werden: in die Ukraine. Beziehungsweise erstmal nach Stettin. In der Druckkammer, einer Grafikdruckwerkstatt in der Straze, macht gerade eine junge Frau aus Stettin ihren Bundesfreiwilligendienst. Ihr Netzwerk machte es den Greifswalder Helferinnen und Helfern erst möglich, so schnell und unkompliziert zu helfen. Am Sonntag fuhren die ersten drei Transporter und fünf Pkw nach Polen los. Währenddessen kamen aber immer weiter Spenden bei der Straze an. „Wir nehmen nichts mehr entgegen“, erklärt Edda. Dafür ist seit Montag die Stadtverwaltung zuständig.

Spendenflut überwältigt freiwillige Helferinnen und Helfer

Seit neun Uhr am Montag können Greifswalderinnen und Greifswalder ihre Spenden im Rathaus abgeben. Viele folgten dem Aufruf, der sich in den sozialen Medien verbreitete: Nach nicht einmal zwei Stunden standen etliche Tüten und Kartons mit Lebensmitteln, Pullovern, Hosen und Decken im Bürgerschaftssaal. Eine Frau hatte Handtücher, Kinderklamotten, Kaffee und Konserven eingepackt. Gehört hatte sie von der Sammelaktion am Sonntag. „Ich wollte helfen. Ich bin voller Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine“, sagt sie.

Eine Frau gibt Sachspenden für Ukrainerinnen und Ukrainer im Greifswalder Rathaus ab. Quelle: Christopher Gottschalk

Liudmyla Lauf ist Unternehmerin und engagiert sich mit dem Verein „Ukraine-Hilfe Vorpommern“ für ihr Heimatland. Sie stammt aus Kiew, kam 1993 nach Deutschland und leitet ein Küchenstudio in Grimmen. Als 2014 der Krieg zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Rebellen in der Ostukraine ausbrach, begann die Unternehmerin, Sachspenden zu sammeln, und gründete 2015 den Verein, zu dem auch ihr Mann gehört. Seitdem habe es etliche Transporte in die Ukraine gegeben, sagt Lauf.

Täglich mit Verwandten vor Ort in Kontakt

„Aktuell sind Medikamente, Verbandszeug und finanzielle Hilfe gefragt“, sagt sie. Jeder Beitrag unterstütze Hilfsvereine wie ihren dabei, gezielt zu reagieren und Dinge zu kaufen, die gebraucht werden. Wenn der Krieg irgendwann endet, werde es wichtig, bedürftige Familien zu unterstützen. Auf dem Konto seien in den vergangenen Tagen einige Spenden eingegangen. „Ich bin sehr dankbar für die Hilfsbereitschaft. Ob fünf oder zehn Euro: Jeder Beitrag zählt.“

Kleidung, Hygieneartikel und Essen - es gibt kaum etwas, dass die Menschen in der Ukraine nicht brauchen können und das die Greifswalder nicht spenden. Quelle: Philipp Schulz

Sie habe täglich Kontakt zu Verwandten in der Ukraine. „Morgens schreibe ich ihnen, ob es ihnen gut geht. Abends dann das Gleiche nochmal“, sagt sie. Sie höre, dass sich die Leute austauschen und im Kampf gegen die russischen Truppen vernetzen. „Das ukrainische Volk ist motiviert und solidarisch. Darauf bin ich sehr stolz“, sagt sie.

Unterbringung von Geflüchteten wird bereits organisiert

Neben den Spenden, die gerade in Mengen zu den zuständigen Stellen gelangen, ist auch die Unterbringung der Geflüchteten, die möglicherweise in den kommenden Tagen in Vorpommern-Greifswald und der Hansestadt selbst ankommen werden, eine organisatorische Frage. Noch am Montagabend erklärte Landrat Michael Sack (CDU): „Wir werden in eine größere Planung gehen, damit wir weitere Menschen unterbringen können. Wir haben den Startschuss gesetzt und hoffen, dass wir mit den Bürgern in unserem Landkreis diese Herausforderung meistern werden.“ Er spielt auf ein Team von Mitarbeitenden an, die die Angebote von Menschen aus der Region verwalten, die gerne Geflüchtete unterbringen wollen.

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) erklärte zudem, dass die Stadt mit dem Kreis seit einer Woche in engem Kontakt stehe. „Doppelstrukturen wollen wir vermeiden. Die vielen Angebote, die wir bekommen, geben wir direkt an den Kreis weiter“, so Fassbinder. Auch die WVG ist bereits seit Längerem dabei, Wohnungen für Geflüchtete herzurichten. „In ganz dringenden Notfällen muss niemand auf der Straße stehen, dann halten auch wir Wohnungen vor.“

In den kommenden Tagen werde sich zeigen, wie viele Geflüchtete nach Greifswald kommen. Vorbereitet sei man in jedem Fall. Einige der Sachspenden werden in Greifswald behalten. Je nach Bedarf können sie im gesamten Kreis verteilt werden.

Von Christopher Gottschalk und Philipp Schulz