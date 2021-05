Greifswald

Im sechsten Jahr in Folge wurden in dieser Woche die Blumenampeln an den Greifswalder Laternen befestigt. Dieses Jahr ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Rekord.

Trotz des strömenden Regens stehen die drei Männer stolz neben den Blumenampeln: Maik Wittenbecher, als Initiator und Chef des Marketingvereins Greifswald, Dieter Schick, der Leiter des Tiefbauamtes der Stadt und Dirk Meißner, dessen Gartenbaubetrieb sich auch in diesem Sommer um die Blühampeln kümmern wird.

Greifswalder haben tatkräftig mitfinanziert

Sie schauen dabei zu, wie am Mühlentor, dem Eingang zur Innenstadt, die letzten Kästen an den Laternen befestigt werden. 135 sind es in diesem Jahr – Rekord! Für Wittenbecher besonders erfreulich: mehr als Hälfte der Blumenkübel wurde durch Greifswalder Bürger, Parteien, Unternehmer und Vereine selbst finanziert. 260 Euro kostet die stille Patenschaft für einen Kübel. Der Rest wird durch die Stadt finanziert. Es sind so viele wie noch nie. „Seit wir vor sechs Jahren mit der Aktion begonnen haben, ist sie ein stetiger Erfolg“, freut sich Wittenbecher.

Tatsächlich findet die Idee bereits Nacharmer auf der Insel Usedom und in Gützkow. Auch Schick und Meißner sind von den Blumenampeln angetan. Schick freut vor allem die günstige Pflege und, dass die hängenden, bunten Tupfer kaum Opfer von Vandalismus werden.

Blumenkästen ziehen in andere Stadtviertel

Nach wie vor hängen die meisten der Kästen in der Innenstadt. Klar, hier kommen auch die Touristen hin, hier präsentiert sich Greifswald nach außen. Bei der Fülle der privaten Finanziers war die Innenstadt schnell voll. Etwa die Hälfte der Blumenkübel hängt nun in Schönwalde, unter anderem entlang der Lomonossowallee.

Mit der tatkräftigen Pflege durch die Mitarbeiter von Meißner wird der Blumenmix bis Oktober oder sogar November halten. Die Ampeln sind übrigens extra ausgewählt, insekten- und bienenfreundlich bepflanzt.

Von Philipp Schulz