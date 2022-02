Greifswalder über Angriff auf Ukraine: „Wir sind fassungslos und bestürzt

Greifswald

Kerzen brennen, Fahnen mit den Worten „Peace“ – übersetzt Frieden – werden hochgehalten: Am Donnerstagabend versammelten sich über 150 Menschen auf dem Greifswalder Markplatz, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Die Mahnwache wurde vom Bündnis „Greifswald für alle“ organisiert.

Russland hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit damit begonnen, die gesamte Ukraine anzugreifen. Ob beim Bäcker, auf dem Wochenmarkt oder zu Hause am Küchentisch - das Entsetzen darüber, das in Europa Krieg herrscht, ist in der Hansestadt groß.

Greifswalder: „Putin wird nicht ablassen“

Der Greifswalder Ingo Müller berichtet, dass er sowohl Freunde in der Ukraine als auch in Russland hat: „Um alle habe ich jetzt Angst.“ Ihn würden die Nachrichten momentan so mitnehmen, dass ihm zum Weinen zumute sei.

Der Hansestädter Bernd Petera ist enttäuscht von der westeuropäischen Politik, sagt er. Für ihn sei es abzusehen gewesen, dass in der Ukraine etwas passieren würde: ,,Putin wird nicht ablassen. Der wird immer mehr zum Diktator. Er handelt in seiner eigenen Regierung allein.“ Er macht sich zudem Sorgen, dass sich der Krieg außerhalb der ukrainischen Grenzen ausbreiten könnte.

Der Lehramtsstudent Isaak Krebes hofft, dass es so wenige zivile Opfer, wie möglich geben wird. Er denkt nicht, dass der Krieg weiter in Richtung Deutschland vorrückt.

Theaterintendant: „Die Stimmung ist gedrückt“

Auch Vertreter aus Kultur, Soziales, Sport und der Kirchen zeigen sich schockiert über die Geschehnisse. „Wir sind fassungslos und bestürzt“, erklärt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Fassungslos darüber, dass der russische Präsident Putin den Krieg zurück nach Europa gebracht hat und das Völkerrecht gebrochen wurde. Bestürzt darüber, wie viel Leid und Verlust dies mit sich bringen wird.“ Als Zeichen der Solidarität ließ Fassbinder am Donnerstagvormittag die ukrainische Flagge am Rathaus hissen.

„Ich bin sehr betroffen über die Tatsache, dass Diplomatie einen Diktator nicht davon abhält, zu den Waffen zu greifen. Wir sind in Gedanken bei den Menschen in Drohobytsch“, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH. Zu dieser Stadt pflegt Greifswald freundschaftliche Beziehungen. „Ich kann Drohobytsch nur in meine Gebete einschließen. Es gab bereits Meldungen über erste Beschüsse im Osten, wo die Stadt liegt.“

Auch Ralf Dörnen, Intendant am Theater Vorpommern, ist fassungslos darüber, dass es wieder Krieg in Europa gibt. „Es ist völlig unverständlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas im 21. Jahrhundert passieren wird. Über 70 Jahre Frieden wurden über den Haufen geworfen.“ Die Vorfreude auf die Wiedereröffnung des Theaters am Freitag nach zwei monatiger Pause werde nun durch den Krieg überschattet, sagt Dörnen. „Die Stimmung ist gedrückt. Aber wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen.“

Seit Donnerstag weht die ukrainische Flagge am Greifswalder Rathaus. Einige Menschen blieben stehen, um die Flagge zu fotografieren (Symbol). Quelle: Christin Lachmann

Dompastorin: „Wir beten um Einsicht der Verantwortlichen“

Manfred Groß, Nachwuchstrainer beim Ringerverein Greifswald, ist ebenfalls tief betroffen: „Keiner kann so richtig fassen, was dort passiert. Und keiner weiß, wie das endet.“ Er hat Sorge, dass weitere Staaten mit reingezogen werden. „Das wünscht sich keiner. Davor haben wir Angst.“ Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie sei der Ringerverein jedes Jahr in Litauen, Lettland und Estland zu Besuch gewesen. „Wir haben dort überall Freunde, die auch zu uns zum Wettkampf kommen. Wir hoffen sehr, dass es bald wieder möglich sein wird, dass wir uns sportlich treffen.“, sagt Groß, der bei sich im Verein auch mehrere ukrainische Kinder trainiert. Diese seien noch zu klein, um das Ausmaß der bedrohlichen Situation in der Ukraine zu verstehen: „Das ist keine schöne Zeit.“

Am Freitag um 19 Uhr wird es im Dom ein Friedensgebet für die Ukraine geben. Wochenlang habe man mit den Delegationen, die nach Russland gefahren sind, um den Krieg zu verhindern, mitgefiebert, sagt Dompastorin Beate Kempf-Beyrich. „Wir beten nun um Einsicht der Verantwortlichen in Russland und dass die kriegerischen Handlungen aufhören. Es ist eine Katastrophe, dass auf europäischen Boden Krieg ausgebrochen ist.“

Ibrahim Al Najjar, Integrationsbeauftragter des Landkreises, stammt aus Syrien und hat selbst miterlebt, was Krieg bedeutet. „Das, was damals in Syrien passiert ist, passiert jetzt in der Ukraine. Das macht mich einfach fassungslos. Ich habe am Mittwochabend mit einer Bekannten aus Kiew telefoniert. Sie erzählte mir, wie groß ihre Angst um ihre Kinder und um ihre Enkelin ist. Alle Ukrainer haben jetzt Angst“, sagt er.

Uni-Rektorin: „Verurteilen den Angriff auf die Ukraine“

Laut Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte der Stadt, leben aktuell 218 ukrainische Staatsangehörige in der Hansestadt. „Viele kamen als Geflüchtete vor einigen Jahren nach der Annexion der Krim und leben bereits seit mehreren Jahren in Greifswald. Ich denke, dass die aktuellen Ereignisse die Menschen emotional sehr stark bewegt und ergreift. Sehr viele kamen damals aus Kriegsgebieten und jetzt noch einmal so eine massive Aggression zu erleben, ist sicherlich äußerst belastend für die Menschen“, so Gatzke.

Mit einer Professur ist die ukrainische Wissenschaft, Sprache und Kultur auch an der Universität Greifswald fest verankert. Jährlich findet in Greifswald das Ucrainicum statt, eine mehrtägige Sommerschule gemeinsam mit dem Alfried Krupp Wissenschaftskolleg und anderen Partnern. „Es gibt vielfältige und enge Verbindungen in Wissenschaft und Lehre, wir fühlen uns mit der ukrainischen Kultur sehr verbunden und sind in großer Sorge um Kolleginnen und Kollegen, Familien und Freunde. Der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine ist erschütternd, wir verurteilen ihn“, sagt Uni-Rektorin Katharina Riedel.