Greifswalder über Obdachlosen am Mühlentor: „Kein schönes Bild“

Greifswald

„Habt ihr alle gut geschlafen? Sehr schön, dann ist ja alles klar.“ Als Frank Klawitter an Freitagmorgen von seinem Schlafplatz am Mühlentor aufsteht, wartet bereits eine Traube von Menschen auf ihn, die er freudig begrüßt. Die Traube grüßt zurück, jemand reicht ihm einen Tee. Dann schreiben sie Plakate, verteilen diese an einem Baum und kleben Sie an den Zaun neben Klawitters Bank.

Seit zwei Jahren lebt Klawitter auf der Bank am Greifswalder Mühlentor. In den vergangenen fünf Monaten hat der Obdachlose viel Aufmerksamkeit bekommen und die Licht- und Schattenseiten als kleine Lokalprominenz kennengelernt. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitete den 59-Jährigen auf der Suche nach einer Wohnung, in der er endlich ankommen kann und Ruhe finden will. Bis jetzt ohne Erfolg.

Wohnung im Mai in Aussicht

Im Mai soll es soweit sein, berichtet Klawitter. Dann sei eine Wohnung in Aussicht. Seine öffentliche Suche war steinig. Während er anfangs breiten Zuspruch bekam, schlug die Stimmung zuletzt um. Viele Greifswalder verstanden nicht, wieso Klawitter ein Angebot der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft WVG im Ostseeviertel ablehnte. Im Mai sei die Suche vorbei. „Dann habe ich zu 100 Prozent eine Wohnung“, erzählt er stolz.

Bis dahin wollte er eigentlich auf seiner Bank am Mühlentor bleiben, wo immer was los ist und er Kontakt zu Menschen haben kann. Doch das soll jetzt nicht mehr gehen. Auf den Plakaten, die die acht jungen Menschen an diesem Freitag aufhängen, stehen verschiedene Sprüche. „Frank soll bleiben“, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ oder „Die Bänke denen, die sie nutzen!“ Was ist geschehen?

Wurde Klawitter zu sesshaft?

Die Geschichte beginnt bereits vor einigen Tagen, am vergangenen Wochenende. Da ist Ralph Müller das erste Mal auf Klawitters Betreuer zugekommen. Müller gehört das Grundstück, auf dem die Bank steht, und er hatte eine klare Bitte: Frank Klawitter müsse die Bank verlassen. Auf Nachfrage bestätigt Müller: „Ja, er soll mein Grundstück verlassen.“ Das habe er Klawitter auch noch mal persönlich mitgeteilt, auf Klawitters Bitte.

Müller begründet seinen drastischen Schritt: Zunächst habe der Obdachlose lange Zeit nur auf der Bank gesessen, im Laufe der vergangenen Wochen seien immer mehr Sachen, inklusive einer Zeltplane, hinzugekommen. Die Plane hat Klawitter mittlerweile entfernt, Müll wurde vom Gelände abgeholt. „Es gibt zudem die Problematik, dass Herr Klawitter dort Tiere füttert, obwohl er mehrmals aufgefordert wurde, es sein zu lassen“, begründet Müller seine Aufforderung. Als Termin für Klawitter galt zunächst Freitag.

Kommentar zum Verweis von Frank Klawitter: Nicht gutheißen, aber tolerieren

Deswegen auch die Versammlung der jungen Menschen. Sie wollen nach eigenen Aussagen „nach Frank sehen, ob es ihm gut geht.“ Eine junge Frau, die neben Klawitter auf einer zweiten Bank sitzt, kann das nicht verstehen. „Wieso soll Frank denn auf einmal gehen? Die Bank ist öffentlich zugänglich. Wie er hier behandelt wird, ist einfach nur unfair.“ Ein Mann steht neben ihr. Er nickt, nimmt Klawitter in Schutz. „Wieso soll er nicht auch entscheiden dürfen“, fragt er in die Runde. Eine Passantin sieht das anders. Laut fragt sie, wieso er denn die Wohnung nicht angenommen habe und fügt an: „Das ist kein schönes Bild in Greifswald.“ Die Szene ist symbolisch für den Streit der vergangenen Monate, der über die Entscheidung des Mannes auf der Bank geführt wurde. Klawitter spaltet die Greifswalder. Nun ist jedoch die Verwunderung bei allen groß, dass eine Privatperson über Klawitters Aufenthalt verfügen kann. Ist denn die öffentlich zugängliche Bank nicht öffentlich?

Anwalt droht mit gerichtlichen Schritten

Die Stadt Greifswald erklärt dazu, dass die Bank weder auf einem städtischen Grundstück stehe, noch habe die Stadt bislang Unterhaltsleistungen an der Bank vorgenommen. „Es handelt sich bei der Frage der Räumung des Grundstückes um eine privatrechtliche Angelegenheit“, so eine Sprecherin. Aus diesem Grund plant die Stadtverwaltung keine Maßnahmen gegen den Aufenthalt von Klawitter auf dem Grundstück. Müller schon. Nach Ablauf der gesetzten Frist gegen den Obdachlosen beauftragt der einen Anwalt. Das Anwaltsschreiben erreicht Klawitter am Freitagnachmittag und gibt auch Aufschluss über die Besitzverhältnisse zu der Bank und dem Boden, auf dem sie steht. Seit geraumer Zeit nutzte Klawitter rechtswidrig das Flurstück 43/3, „insbesondere die darauf stehende Bank unserer Mandantschaft als Wohnplatz“, so der Vorwurf. In dem Brief findet sich auch eine neue Frist. Bis Montag, den 8. März, soll Klawitter die Bank räumen, sonst folgen gerichtliche Schritte.

Am Freitagnachmittag ist Klawitter wieder allein. Auf einer Essensverpackung spielt sein kleines Radio Musik. Die Stühle und die Plakate sind geblieben. „Dann werde ich wohl gehen“, sagt er, ohne dabei resigniert zu klingen. Er brauche ja nicht diese Bank, nur eine zum anlehnen. Der Rücken schmerzt. Zum Glück sei es ja bis Mai nicht mehr so lange.

Von Philipp Schulz