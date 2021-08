Greifswalder über seine DDR-Flucht: „Da wurde Geschichte geschrieben“

Greifswald

Wenn Peter-Michael Pracht will, besucht er die Berliner Mauer. Dafür muss er nicht in die Hauptstadt fahren, sondern auf einen Parkplatz in Koitenhagen, wo zwei Teile der ehemaligen Grenzschutzanlage stehen. Es sind seine zwei Mauerstücke, die Pracht vor zehn Jahren gekauft hat. „Ich habe die in einem Sonderheft für eine Auktion entdeckt. Für mich war die Wendezeit intensiv. Die Mauerteile sind auch eine Bewahrung von Geschichte. Da dachte ich: Die hole ich mir“, sagt Pracht (56). Er war einer der DDR-Bürger, die 1989 in die westdeutsche Botschaft nach Prag flohen.

5000 Euro für Teile der Berliner Mauer

Die Teilstücke der Grenzanlage – Winkelstützelemente Typ UL 12.41 – gehörten vorher der LPG Breesen nahe Altentreptow, deren Mitglieder sie von DDR-Grenztruppen gekauft hatten. Andere Teile seien in einem Kuhstall verbaut worden, sagt Pracht. Die restlichen wurden von einem Graffitikünstler gestaltet und zur Auktion angeboten.

Pracht entschied sich für das Motiv des Bruderkusses zwischen DDR-Staatschef Erich Honecker und seinem sowjetischen Amtskollegen Leonid Breschnew, einer Friedenstaube und dem Schriftzug „Sie verlassen den amerikanischen Sektor“ in mehreren Sprachen. 5000 Euro bezahlte er für die Mauerteile.

Laut Pracht hat er bis zu seiner Flucht ein von der Staatsmacht unbehelligtes Leben in Greifswald geführt. Er lernte Tischler, nach einer OP an der Bandscheibe musste er umsatteln und begann die Ausbildung zum Krankenpfleger. „Aber ich hatte den Blick nach Westen gerichtet, weil es in der DDR eng war. Ich rede von Freiheit im Sinne von Reisefreiheit. Als junger Mensch will man die weite Welt kennenlernen.“ Spontan sei der Entschluss gefallen, mit seiner damaligen Freundin, der Schwester und dem Schwager mit dem Wartburg 353 seines Vaters nach Tschechien aufzubrechen.

Greifswalder harrt zehn Tage in Prag aus

In Prag stiegen sie über angrenzende Grundstücke in den Garten der Botschaft. Sie bekamen ein Zimmer im Haus. Mehr Flüchtlinge kamen, die tschechischen Sicherheitskräfte ließen sie gewähren. In den vorherigen Jahren waren bereits DDR-Bürger zur Botschaft gereist, manche kehrten aber wieder in die DDR zurück. Im Sommer 1989 blieben sie. „Natürlich wollten wir nicht zurück“, sagt Pracht. Zum Ende sei es allerhöchste Zeit für eine Lösung gewesen, Leute hätten öffentlich ihr Geschäft verrichtet, die Schlafplätze wurden knapp, sagt er.

Pracht harrt rund zehn Tage aus, bis am 30. September Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Botschaft sagt, dass die Ausreise genehmigt ist. „Ich stand damals am Zaun, hinter mir die Fernsehkameras aus aller Welt. Da wurde Geschichte geschrieben – das war cool“, sagt Pracht. Über Dresden brachte ein Zug die Ostdeutschen nach Hof (Bayern), für Pracht ging es weiter nach Nürnberg. Er wollte weg von den Flüchtlingsströmen, zurück in den Norden. Hamburg kannte er bereits von einer Reise als junger Mann.

„Ich kam mit zwei Plastiktüten in der Hand am Hauptbahnhof an und eine Frau vom Deutschen Roten Kreuz sprach mich an. Ich dachte: Rieche ich nach Ossi? Oder woher weiß sie das sofort?“, sagt Pracht. Eine Antwort darauf bekommt er nicht, aber einen Platz in einem Schwesternwohnheim in Pinneberg. Er wollte weiter Krankenpfleger lernen und blieb dafür dreieinhalb Jahre in Hamburg.

Rückkehr nach Greifswald

1993 machte er sich selbstständig, gründete wieder zurück in Greifswald seinen ersten ambulanten Pflegedienst mit sich als einzigem Mitarbeiter. Drei Jahre später die ersten betreuten Wohnungen, es entstehen Standorte in Altentreptow, Wolgast, Grimmen, Anklam und weitere in Greifswald. Bis zu 120 Mitarbeiter beschäftigte der ehemalige Tischler Pracht.

Mittlerweile habe er nur noch den Standort Grimmen im Bestand, sagt der Greifswalder. Der umtriebige Geschäftsmann investiere, wenn ihn eine Möglichkeit interessiere, sagt er. Zuletzt beteiligte er sich am Aufbau einer Physiotherapie in Greifswald, kaufte das Grundstück der Traditionsdruckerei Panzig.

Gereist sei er mittlerweile viel, mehrere Länder und Kontinente habe er besucht. Er sei froh, die DDR damals verlassen zu haben, und freue sich gleichzeitig, heute wieder mit seiner Familie in seiner Heimatstadt zu wohnen. Missen möchte er seine Fluchterfahrung und die Hamburger Jahre aber nicht: „Es war eine extrem spannende Zeit.“

Von Christopher Gottschalk