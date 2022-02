Greifswalder über seine Depression: „Was man vorher konnte, kann man plötzlich nicht mehr “ 

Greifswald

Erst stirbt ein naher Familienangehöriger, dann folgt die Scheidung: „Es kam zu viel auf einmal. Ich konnte das alles im Kopf nicht verarbeiten“, sagt Erich Müller (Name von der Redaktion geändert). Wochenlang habe er sich ins Bett verkrochen, alles um sich herum vernachlässigt. Erst den Haushalt, dann sich selbst. „Man glaubt es kaum, aber ein Mensch kann nervlich so weit runter, dass da gar nichts mehr geht“, sagt der 60-Jährige.

Irgendwann raffte sich Müller auf und suchte sich Hilfe. Er wurde stationär behandelt. Kurze Zeit später, als Müller die Klinik verließ, stand Ronald Kaatz vor seiner Tür. Er ist Leiter des psychiatrischen häuslichen Pflegedienstes an der Odebrecht-Stiftung. Seit zehn Jahren gibt es dieses Betreuungsangebot in Greifswald. Es richtet sich an Menschen wie Erich Müller. Menschen, die an Depressionen, Angstzuständen oder an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und Hilfe zur Selbsthilfe benötigen.

Vier Monate lang trafen sich Müller und Kaatz zweimal die Woche

Mittlerweile arbeiten zehn Fachpflegerinnen und Fachpfleger beim psychiatrischen häuslichen Pflegedienst und begleiten aktuell um die 80 Menschen. Durchschnittlich vier Monate erfolgt die Begleitung. Das Einzugsgebiet ist groß und erstreckt vom Kummerower See über die Region am Greifswalder Bodden bis zur Insel Usedom.

Über vier Monate trafen sich auch Kaatz und Müller zweimal die Woche. Beim ersten Kennenlernen erarbeiteten die beiden gemeinsam einen Plan, der die Pflegeziele genau festlegte. In der Regel gehe es zunächst vornehmlich um bürokratische Angelegenheiten, die auf der Strecke geblieben sind, erklärt Kaatz. „Manche haben seit zwei Jahren keine Kontoauszüge mehr geholt, wenn ihnen diese nicht von der Bank zugeschickt wurden.“

Danach gehe der Aktivitätsaufbau los. Dazu gehören beispielsweise therapeutische Spaziergänge. „Familienangehörige und Freunde werden wir nicht. Aber wir werden eine Bezugsperson, um das tägliche Leben wieder stemmen zu können. Gesunde Menschen gehen ins Café und treffen sich mit Freunden. Depressive Menschen können das nicht“, so Kaatz weiter.

Betroffener: „Man müsse alles neu erlernen“

Ähnliches ist auch von Müller zu hören. Man fühle sich wie ein kleines Kind: „Die Grundvoraussetzungen sind zwar da, aber man muss alles neu erlernen. Wenn man beispielsweise einen Text liest, kriegt man den im Kopf nicht richtig umgesetzt.“ Bevor der Greifswalder in die Depression rutschte, arbeitete er als Stahlbauer. „Ich habe die ganze Zeit gearbeitet. In der Freizeit habe ich das Haus gebaut. Es ging die ganze Zeit nur ums Materielle. Da hat der Körper irgendwann nicht mehr mitgemacht.“

Auf die Frage, wie Müllers Leben heute aussieht, antworten beide gleichzeitig „gut“ und fangen an zu lachen. „Am Ende der Maßnahme wurde ich bei ihm zum Essen eingeladen. Er hat für mich Bratkartoffeln und Spiegelei gemacht“, erinnert sich Kaatz. Was nach einer Nebensächlichkeit klingt, war für Müller ein enormer Schritt zurück ins Leben. „Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Man muss sich öffnen, sonst bleibt alles, was man in sich hineingefressen hat, im Körper stecken. Das muss einfach raus“, fügt Müller an.

Mitarbeiter müssen genau hinschauen und unterscheiden

Alle Mitarbeiter in der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege sind Fachkrankenpflegerinnen oder -pfleger für Psychiatrie und verfügen über den Abschluss als verhaltenstherapeutisch orientierter Co-Therapeut. Darüber hinaus müssen sie im Vorfeld mindestens zwei Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einem ähnlichen Bereich Erfahrungen gesammelt haben.

Die Zulassungsbedingungen und die Ansprüche an diese Arbeit seien hoch, erklärt Kaatz. Die Mitarbeiter müssen bei ihren Patienten Stimmungsschwankungen erkennen und beurteilen: „Wann ist es nur ein schlechter Tag, wann ein ernsthafter Grund zur Sorge? Die Pflegekräfte können Arzt und Therapeuten nicht ersetzen, müssen aber dennoch oftmals allein die richtigen Entscheidungen treffen.“

Kaatz erklärt auch. dass auch die Chemie zwischen Patient und Fachpfleger stimmen muss, damit Vertrauen aufgebaut werden kann. Zum Arbeitsalltag der Fachkräfte gehören auch sehr ausgeprägte Angststörungen. Kaatz erzählt von einem Mann, der seine Wohnung seit vier Jahren nicht verlassen hat. „Seine Eltern versorgen ihn. Mittlerweile sind kleine Schritte im Hausflur möglich.“ Das nächste Ziel sei es, die Hauseingangstür zu verlassen.

Von Christin Lachmann