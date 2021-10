Greifswald

Wenn sich Alexander Liedtke Fotos aus seiner Kindheit ansieht, erkennt er genau, wann es begann. „Da ist der Glanz raus aus den Augen“, sagt der 39-jährige Greifswalder mit Blick auf die Bilder. Er muss damals zwischen acht und zehn Jahre alt gewesen sein. „Ich hatte keine Lust zu lesen, zu spielen oder überhaupt irgendetwas zu machen. Ich habe mich tagsüber hingelegt und war so komisch traurig. Wieso das so war, wusste ich nicht. Das dauerte einige Tage an“, erinnert sich Alexander Liedtke. Dann war der Spuk wieder vorbei. Einige Wochen oder Monate später wurde er wieder antriebslos, müde und traurig. Während der Pubertät kamen die Episoden häufiger und dauerten länger. „Ich hatte stundenlang Weinkrämpfe, habe mit Freunden telefoniert und konnte nicht sagen, was mit mir los ist.“

Psychische Erkrankungen in der DDR kein Thema

Erst viele Jahre später verstand Alexander Liedtke, dass er an Depressionen erkrankt war. Er stammt aus Ost-Berlin. Psychische Erkrankungen wurden in der DDR kaum thematisiert. Dass seine Mutter eine schwere Persönlichkeitsstörung hatte, wusste er nicht. „Manchmal war meine Mutter sehr liebevoll und dann im nächsten Moment rastete sie aus, wurde verbal und auch körperlich ausfallend“, sagt Alexander Liedtke.

Manchmal rastete seine Mutter aus

Er erinnert sich daran, wie sein Vater einmal eine halbe Stunde zu spät von der Arbeit nach Hause kam und die Mutter deswegen die Fassung verlor. Sie schrie, sperrte sich im Zimmer ein und drohte, sich das Leben zu nehmen. „Ein oder zwei Stunden später stand sie in der Küche und bereitete das Abendessen vor, als wäre nichts geschehen“, erzählt Liedtke. So wie er dachte, dass dieses Verhalten normal sei, dachte er, dass die dunklen Episoden in seinem Leben einfach ein Teil seiner Persönlichkeit seien, er dagegen nichts machen könne.

Diagnose Depression erst nach zehn Jahren

Während seines Medizinstudiums in Greifswald, als psychische Erkrankungen Teil der Vorlesung waren, begriff er, dass er selbst depressiv ist und suchte sich therapeutische Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt litt er bereits seit mehr als zehn Jahren. Die Geschichte von Alexander Liedtke ist kein Einzelfall. „Die Betroffenen leiden oft bereits seit Jahren. Wir wissen jedoch aus Studien, dass die Wahrscheinlichkeit, eine deutliche Besserung der psychischen Symptome zu erreichen, viel größer ist, wenn die Betroffenen sich frühzeitig in Behandlung begeben“, sagt Professor Eva-Lotta Brakemeier, Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) und Inhaberin des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald. Sie setzt sich dafür ein, psychische Krankheiten in der Gesellschaft bekannter zu machen, Vorurteile zu überwinden und die Versorgung der Betroffenen zu verbessern.

Mittlerweile viele Hilfsangebote für Betroffene

In dem Netzwerk psychische Gesundheit, das Brakemeier zu diesem Zweck gegründet hat, ist auch Alexander Liedtke Mitglied, möchte seine Ideen dort einbringen. „Seit einiger Zeit gibt es einen Krisenchat für Jugendliche, wo sie sich rund um die Uhr beraten lassen können. Ein solches Angebot hätte mir damals geholfen“, ist Liedtke überzeugt.

Er lobt auch Projekte aus anderen Bundesländern, wo Betroffene den Schulunterricht besuchen, den Kindern und Jugendlichen von ihrer Erkrankung erzählen. „Hätte ich damals einen solchen Vortrag gehört, wäre ich danach zu der Person gegangen und hätte erzählen können, dass es mir ähnlich geht“, sagt Liedtke, der sich im Netzwerk dafür einsetzen möchte, solche Projekte auch in Mecklenburg-Vorpommern zu verwirklichen.

Vor etwa einem Jahr gründete Liedtke eine Onlineplattform für Menschen mit Depressionen, auf der sich Menschen vernetzen und gegenseitig helfen können. Depribuddy hat etwa 150 Mitglieder im gesamten Bundesgebiet, 20 von ihnen stammen aus Greifswald und der unmittelbaren Umgebung.

Selbstmordversuch mit Mitte 20

Weil es bei Alexander Liedtke damals keine solchen Hilfsangebote gab, reihten sich depressive Episoden in immer kürzeren Abständen aneinander, die immer länger dauerten. Längst war seine Erkrankung chronisch geworden. Mit Mitte 20 versuchte Alexander Liedtke, sich das Leben zu nehmen. Die Trennung von der Partnerin war damals der akute Auslöser, doch in ihm schlummerten seit all den Jahren unaufgearbeitete Probleme. Nachdem sein Bruder ihn gefunden und gerettet hatte, verbrachte er mehrere Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Es folgten ambulante Therapien und mehrere stationäre Aufenthalte.

Hier finden Betroffene Hilfe Wer Selbstmordgedanken hat, kann zahlreiche Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Unter anderem können kostenfrei und anonym die Mitarbeiter der Telefon-Seelsorge angerufen werden: 0800/1110111. Krisenchat ist ein Hilfsangebot an Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Wer Probleme, egal welcher Art, hat und mit jemandem reden möchte, kann über den Nachrichtendienst WhatsApp ehrenamtliche Berater kontaktieren: www.krisenchat.de. Depribuddy ist eine Online-Selbsthilfeplattform, auf der sich Menschen mit Depressionen oder anderen psychischen Beeinträchtigungen gegenseitig unterstützen und in Kontakt treten können: www.depribudy.ch. Die Caritas (www.caritas-vorpommern.de) und die Psychologische Beratungsstelle des Kreisdiakonischen Werkes Greifswald (www.kdw-greifswald.de) bieten eine kostenfreie psychologische Beratung in Krisensituationen jeder Art an. Wenn Sie psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen möchten, können Sie einen Termin für eine Sprechstunde bei einem Psychotherapeuten Ihrer Wahl vereinbaren. Der Termin muss innerhalb eines Monats angeboten werden. An solche Sprechstundentermine kann sich eine Notfallbehandlung über bis zu zwölf Therapiestunden anschließen. Erst danach muss eine Langzeittherapie beantragt werden, für die die Wartezeit derzeit bis zu einem Jahr in MV beträgt. Das Netzwerk Psychische Gesundheit an der Universität Greifswald (www.psychologie.uni-greifswald.de/gemeinsam) richtet sich an Betroffene, Ärzte, Psychologen, Wissenschaftler und Angehörige. Es möchte psychische Erkrankungen bekannter machen, Wissen vermitteln, die Hilfsangebote verbessern und vernetzten.

Psychotherapie, ambulante und stationäre Behandlung

Bis heute hat Liedtke etwa vier Jahre psychotherapeutische Therapie hinter sich. Dort lernte er auch, offen über seine Krankheit zu sprechen. Er lernte, sich selbst, seine Krankheit und die Probleme seiner Kindheit zu verstehen. „Ich erinnere mich, wie ich mich als Kind oft versteckt habe, wenn ich wusste, dass ich etwas gemacht hatte, was meine Mutter wütend machen könnte“, erzählt Alexander Liedtke. Manchmal habe sie ihn gefunden, zum Beispiel im Wäschekorb. „Was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr“, sagt Liedtke. Sein Hirn schützt ihn vor dem Trauma, das er damals erlebt haben muss.

Gespräche mit Tochter über die „Kopfkrankheit“

Vor etwa vier Jahren hat Liedtke den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen. „Das war kein leichter Schritt. Ich vermisse sie trotzdem. Sie sind und bleiben meine Eltern“, sagt Liedtke, der selbst Vater einer zehnjährigen Tochter ist. Mit ihr redet er offen über seine „Kopfkrankheit“, wie er es nennt. „Ich erkläre ihr dann, dass es an meiner Kopfkrankheit liegt, dass ich mich tagsüber hinlege oder wenn ich mal traurig bin“, sagt Liedtke. „Kinder merken, wenn etwas nicht stimmt und beziehen vieles schnell auf sich“, so Liedtke. So könne ein Kind womöglich denken, dass die Eltern wegen der schlechten Note in der Schule so traurig sind. „Es ist wichtig, mit den Kindern zu reden“, sagt Liedtke.

Genetische Komponente bei Depressionen

Depressionen haben auch eine genetische Komponente. Gibt es in der Familie psychische Erkrankungen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man selbst betroffen ist. Nicht nur die Mutter von Alexander Liedtke war psychisch krank. Der Bruder der Mutter litt an Depressionen, nahm sich vor einigen Jahren das Leben. „Wer weiß, ob ich ohne Hilfe noch leben würde“, sagt der Arzt. Dank der professionellen Unterstützung durch Therapien habe er gelernt, mit düsteren Gedanken umzugehen und richtig zu reagieren, wenn sich in seinem Kopf Überlegungen einschleichen sollten, das eigene Leben zu beenden.

Seine Tochter ist heute in dem Alter, als die Krankheit bei Liedtke begann. „Klar mache ich mir verstärkt Sorgen um meine Tochter. Ich kann nicht viel tun, außer so viel Therapie mitzunehmen wie möglich. Denn je besser es mir selbst geht, desto besser geht es auch meiner Tochter“, sagt Liedtke.

Schlechte Versorgung mit Psychotherapeuten in MV

Derzeit hat er wieder eine Therapie beantragt und wartet nun auf die Genehmigung. Er möchte sich per Videochat bei einer Therapeutin in Süddeutschland behandeln lassen. Dort sind die Wartezeiten kürzer. In Mecklenburg-Vorpommern müssen sich Betroffene bis zu einem Jahr gedulden, um einen Platz für eine ambulante Psychotherapie zu bekommen. „Wir sind mit 15 Therapeuten auf 100 000 Einwohner deutlich unterversorgt und stehen im Vergleich der Bundesländer damit an drittletzter Stelle“, erläutert Brakemeier. Die lange Wartezeit schrecke viele Menschen ab, sich überhaupt auf die Warteliste setzen zu lassen.

„Ich fühle mich dann wie gelähmt im Kopf“

In einer depressiven Phase fühlt es sich für Liedtke an, als würde er einen 50 Kilogramm schweren Anzug tragen. „Jede Bewegung ist dann eine große Herausforderung, auch Dinge, die für Außenstehende ganz leicht erscheinen, wie sich duschen oder einkaufen gehen, sind unglaublich schwer“, sagt Liedtke. „Ich fühle mich dann wie gelähmt im Kopf.“ Deswegen könne er auch nur noch unregelmäßig einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Seit Dezember des Vorjahres trägt Liedtke einen Hirnschrittmacher, der sein Hirn kontinuierlich mit Stromschlägen versorgt, um den Antrieb zu regulieren.

Schwerbehinderung durch chronische Depression

Liedtke hat nach seinem Studium einige Jahre als Arzt gearbeitet, erst in der Psychiatrie, später in der Blutspende. Dann erkannte er, dass die Tätigkeit für ihn zu belastend ist. „Ich bin mittlerweile zu 50 Prozent schwerbehindert. Es gibt Tage, an denen ich gar nicht arbeiten kann, an anderen Tagen geht es mehrere Stunden am Stück.“ Liedtke bezieht eine Berufsunfähigkeitsrente, macht nebenbei die Öffentlichkeitsarbeit für die Theaterwerft, um sich etwas hinzuzuverdienen.

Anderen zu helfen, gibt ihm Kraft. Er redet offen über seine Krankheit, damit Menschen, denen es womöglich ähnlich geht, schneller verstehen, was ihr Problem ist, sich Hilfe suchen können, damit Angehörige oder Freunde sich besser in Betroffene hineinversetzen können. Er sieht nicht den Tunnel, sondern das Licht am Ende des Tunnels.

Von Katharina Degrassi