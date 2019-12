Greifswalder und Osnabrücker diskutieren über deutsche Einheit

Greifswald/Osnabrück

Im 30. Jubiläumsjahr der deutschen Einheit lädt die Bundesregierung Bürger aus Ost- und Westdeutschland ein, sich zu begegnen und miteinander zu diskutieren. Aus diesem Anlass reisten am Wochenende 43 Greifswalder in die Partnerstadt Osnabrück. Unter dem Titel „ Deutschland im Gespräch“ tauschten die Teilnehmer ihre Erfahrungen der vergangenen drei Jahrzehnte aus und entwickelten gemeinsame Ideen für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands.

„Mir war es ganz wichtig, dabei zu sein“, so die Bilanz von Rita Kremer (49). Nach anregenden Gesprächen mit den Osnabrückern ist die Greifswalderin vor allem von einem überzeugt: „Solange Ost und West noch in unseren Köpfen existieren, solange werden auch die Unterschiede zwischen uns weiterbestehen. Veranstaltungen wie diese sind ein großer Schritt in die richtige Richtung: sie sorgen dafür, dass wir Hürden abbauen und Trennendes allmählich verschwindet.“

Greifswalder und Osnabrücker im Gespräch. Quelle: Karsten Thielker

Auch für den Osnabrücker Josek Neihenke war die Begegnung mit Bürgern aus seiner Partnerstadt ein Gewinn. „Ich bin einmal den Rennsteig in Thüringen gewandert, ein anderes Mal war ich im Urlaub in Brandenburg. Ansonsten hatte ich in den letzten 30 Jahren nahezu keine Berührungspunkte mit Menschen aus Ostdeutschland“, sagt der 65-Jährige. Daher habe er die Gelegenheit zum Austausch mit ehemaligen DDR-Bürgern gern genutzt. „Vor allem die vielen unterschiedlichen Biografien fernab meines Lebens als langjähriger Beamter und die zum Teil existenziellen Sorgen der Menschen haben mich bewegt und nachdenklich gemacht.“

Auch Schüler beider Partnerstädte waren als Reporter vor Ort. Sie sprachen unter anderem mit Hinrich Kuessner. Als Sprecher des Neuen Forums in Greifswald gehörte der heute 76-Jährige im Dezember 1989 zu den ersten Aktivisten, die die Stasizentrale in der Stadt besetzten. Schülerreporter Kai Wielert (18): „Ich fand es sehr cool, in Osnabrück dabei zu sein und mit Passanten und Zeitzeugen Videointerviews zu führen.“ Besonders überrascht habe ihn, sich bei Gesprächen auf der Straße mit Ostklischees konfrontiert zu sehen, so der Greifswalder: „Bislang war mir gar nicht bewusst, dass es solche Vorurteile überhaupt noch gibt.“

Das Treffen war eine von 16 deutsch-deutschen Begegnungen zwischen Partnerstädten, die bis Mai 2020 stattfinden. Die Gespräche werden wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Ihre Ergebnisse bilden die Basis für politische Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung, die am Ende des Jubiläumsjahres übergeben werden sollen.

