Greifswald/Berlin

Gemeinsam mit vier Freunden sind die Greifswalder Rumen Grabow (20) und Henning Jeschke (21) am Mittwoch am 17. Tag ihres Hungerstreiks angekommen. Seit dem 30. August hungern die sechs Aktivisten, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Ihre Forderung: Ein zweistündiges, öffentliches Gespräch mit den Kanzlerkandidierenden. Erst dann beenden sie den unbefristeten Hungerstreik.

„Kurze Strecken laufen und auch Sitzen sind anstrengend geworden. Wenn wir aufstehen, wird uns schnell schwarz vor Augen, daher müssen wir sehr darauf achten, alles wesentlich langsamer zu tun. Uns tut alles weh und wir wollen einfach nur liegen. Außerdem spüren wir ein dauerhaften Ziehen im Bauch, an dem wir merken, dass wir viel Gewicht verloren haben, bislang sieben bis neun Kilogramm. Das sind elf bis zwölf Prozent unseres Körpergewichts, wobei es bei 17 Prozent lebensbedrohlich wird“, berichten Grabow und Jeschke. Wenn man bedenkt, dass die beiden gerade etwa 300 Gramm pro Tag an Gewicht verlieren, haben sie diese Grenze in etwa eineinhalb Wochen erreicht.

Die beiden Klimaaktivisten haben an Tag 15 beschlossen, zusätzlich auf einen verdünnten Vitaminsaft zu verzichten, da das alleinige Hungern die Kanzlerkandidierenden nicht dazu bewegt habe, auf ihre Forderungen einzugehen. Der Verzicht auf den Vitaminsaft beschleunigt Grabows und Jeschkes starken Gewichtsverlust zusätzlich.

Dennoch gehe es den beiden psychisch noch ganz gut, wie sie sagen. Sie seien sich sicher, dass sie mit dem Hungerstreik das Richtige tun: „Doch es ist schmerzhaft zu sehen, dass die beiden Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin nicht die Notwendigkeit sehen, den Klimanotfall ernst zu nehmen, obwohl wir schon so lange hungern.“

Persönliche Einzelgespräche nach der Wahl angekündigt

Jan Hölting, Pressereferent des Bundesvorstandes von Bündnis 90/Die Grünen, teilte der OSTSEE-ZEITUNG mit, dass die Büros von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz den Hungerstreikenden eine gemeinsame Botschaft übermitteln ließen. In der Botschaft, die der OZ vorliegt, erklären sich die Kanzlerkandidierenden bereit, nach der Wahl ein Gespräch mit den Klimaaktivisten zu führen – einzeln und persönlich – also nicht öffentlich, wie gefordert.

Voraussetzung sei jedoch, die Protestaktion in der Form des Hungerstreiks zu beenden: „Trotz unterschiedlicher politischer Positionen stimmen Frau Baerbock, Herr Laschet und Herr Scholz darin überein, dass sie diese Art des Protests nicht angemessen finden. Sie bringen sich selbst damit in Gefahr und motivieren andere junge Menschen zum Nachahmen. Die drei appellieren daher an Sie, zu einer anderen Form der politischen Auseinandersetzung zu finden. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Leben schützen. Die Gesellschaft braucht Ihr Engagement“, heißt es in der Botschaft.

Hungerstreikende legen Ultimatum fest

Henning Jeschke und Rumen Grabow machen deutlich, dass die Klimaaktivisten den Vorschlag von Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet ablehnen: „Das gemeinsame Angebot entspricht keineswegs dem, was wir brauchen. Wir wollen nicht mehr hinter verschlossenen Türen sprechen. Wir fordern ein ehrliches und öffentliches Gespräch“, teilen die Protestierenden mit.

Die Hungerstreikenden setzten nun ihrerseits ein Ultimatum. Sie verkündeten den 23. September um 19 Uhr als Datum für ein zweistündiges, live übertragenes Gespräch mit Frau Baerbock, Herrn Scholz und Herrn Laschet.

Von Leoni Gau