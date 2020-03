Greifswalder wollen Mitfahrbänke in entlegenen Stadtteilen aufstellen

Greifswald

Auf der Insel Poel gibt es sie, in Putbus auf Rügen und im Amt Altenpleen ebenso: Mitfahrbänke. Dabei handelt es sich um ein zusätzliches Mobilitätsangebot, für das sich jetzt auch die Fraktion Linke/Tierschutzpartei in der Greifswalder Bürgerschaft stark macht. Die Idee dahinter: In nahverkehrsarmen Regionen werden (bunte) Bänke aufgestellt, die Menschen dazu dienen, von Autofahrern mitgenommen zu werden. Ein kleiner Mast mit ausklappbaren Schildern soll schon aus der Ferne anzeigen, wohin die Reise bestenfalls geht. Quasi die moderne Art des Trampens.

Solche Mitfahrbänke kann sich Marvin Medau von der Tierschutzpartei gut in den Greifswalder Stadtteilen Riems, Friedrichshagen und Ladebow vorstellen, da diese vom öffentlichen Personennahverkehr nur spärlich frequentiert werden. „Aber auch Mitfahrbänke an Knotenpunkten in Greifswald sind denkbar“, argumentierte er, die Idee komme schließlich auch aus den Ortsteilvertretungen.

Zu wenige oder gar keine Busverbindungen, vor allem an Abenden, machten die Teilnahme an Kultur- oder anderen Veranstaltungen ohne Auto oft schwer, wenn nicht gar unmöglich. Auch ein Einkauf oder Arztbesuch stelle manche Bürger ohne Fahrzeug vor Probleme.

Stadtverwaltung soll Möglichkeiten prüfen

„Die Mitfahrbänke wären daher eine Möglichkeit, die Mobilität zu verbessern. Sie sind umweltfreundlich und fördern das soziale Miteinander“, begründete Medau im Klimaschutz- und Umweltausschuss der Bürgerschaft den Prüfauftrag an die Stadtverwaltung. Sie soll klären, wo genau solche Mitfahrbänke aufgestellt werden können und wie eine Registrierung der Fahrer erfolgen könne.

Außerdem sollte geklärt werden, ob Smartphone-Apps genutzt werden können, um Mitfahrenden und Mitnehmenden die Chance einer unkomplizierten Verbindung zu geben.

Ortsrat Riems findet Idee gut

Die Ortsteilvertretung Riems hat sich bereits während ihrer Sitzung im Januar für die Idee einer Mitfahrbank ausgesprochen und sich im Stadtteil mögliche Standorte überlegt: die Bushaltestelle auf der Insel und die alte Bushaltestelle am Roten Haus. Insofern sei die Stadt auch aufgefordert zu prüfen, inwieweit es möglich ist, bestehende Bushaltestellen für diese Art der Mobilität zu nutzen.

Der Finanzausschuss der Bürgerschaft befürwortete den Prüfauftrag ebenso wie die Ortsteilvertretung Wieck/Ladebow und der Umweltausschuss. Allerdings meldete die CDU in jenem Gremium Bauchschmerzen an: „Für junge Leute mag das ja ganz interessant sein“, räumte Ingo Ziola ein, „aber ich glaube nicht, dass eine Oma das nutzen würde.“ Zudem befürchte er Vandalismus: „In zwei, drei Monaten ist die Bank nur noch ein Trümmerhaufen“, sagte er ablehnend. Die Bürgerschaft wird sich mit dem Thema am 30. März befassen.

In Gollwitz auf der Insel Poel steht auch eine Mitfahrbank. Marie Nitsch hat schon einmal Platz genommen. Quelle: Michaela Krohn

Lesen Sie auch:

Von Petra Hase