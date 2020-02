Greifswalder wollen fahrtüchtiges Flaggschiff 

Greifswald

Das Schicksal der „Greif“ steht auf dem Spiel. Bei Routinearbeiten waren große Schäden an der Außenhaut des Segelschulschiffs entdeckt worden, alle geplanten Törns mussten abgesagt werden. Die Bürgerschaft wird im Sommer über die Zukunft der Greif abstimmen. Wir sehr das Thema die Hansestädter bewegt, zeigt die jüngste Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Wir wollten wissen, wie die „Greif“ saniert werden soll. 81,5 Prozent der 471 Teilnehmer an der nicht repräsentativen Umfrage wünschen sich eine Sanierung, nach der der Zweimaster auch weiterhin mit Gästen in See stechen darf. Nur 15,1 Prozent favorisieren eine Lösung, bei der das Schiff nur so weit wiederhergestellt wird, dass sie als festvertäutes Denkmal an der Kaikante in Wieck liegen kann. 3,4 Prozent der Teilnehmer ist es egal, was mit dem Schiff passiert.

Spenden für die Reparatur der „Greif“? Gut vorstellbar!

Ein ähnlich klares Votum gab es bei der Frage, ob die Umfrageteilnehmer auch bereit wären, für die „Greif“ zu spenden. An dieser, ebenfalls nicht repräsentativen Umfrage, nahmen 236 Personen teil, 71,1 Prozent entschieden sich für die Antwort „Ja, ich würde für die Reparatur der ,Greif’ spenden“. 20,5 Prozent, das sind 68 Teilnehmer entschieden sich für die Antwort „Nein, ich würde nicht spenden.“ 28 Teilnehmer zeigten sich unentschlossen und votierten mit „ich weiß nicht“.

Traditionsschiff „Greif“ Die „Greif“ ist eine aus Stahl gebaute Schonerbrigg oder Brigantine. Das Schiff kann eine Geschwindigkeit von ca. 14 Knoten (26 km/h) erreichen. Das Segelschulschiff wurde 1951 in Rostock gebaut und anlässlich des 75. Geburtstages des Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, in Dienst gestellt. Seinen Namen trug das Schiff bis 1991. Dann übernahm die Hansestadt Greifswald den Zweimaster und taufte ihn auf den Namen „Greif“.

Gutachten kommt im Sommer

Wie hoch die Kosten einer grundlegenden Sanierung tatsächlich sein werden, ist noch völlig unklar. Fakt ist, dass um die „Greif“ touristisch zukunftsfähig zu machen, auch eine Umgestaltung des Innenschiffes, die Aufarbeitung der Decks sowie ein Antriebsaustausch nötig sei, wie Betriebsleiter Friedrich Fichte bei einer Pressekonferenz mitteilte. Derzeit wird ein Sanierungs- und Nutzungskonzept erstellt, was im Sommer vorgestellt wird. Bis dahin wird an Ideen gearbeitet, die „Greif“ für Veranstaltungen zu nutzen. Die Einnahmen durch die entfallenen Törns werden so aber nicht ersetzt werden können. Übrigens: Die „Greif“ ist per Definition kein „Traditionsschiff“, diese werden rein ehrenamtlich betrieben, sondern eines der wenigen noch in Fahrt gehaltenen Berufsschiffe unter Segeln.

Was meinen Sie? Wie soll die Zukunft der Greif aussehen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Von Anne Ziebarth