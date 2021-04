Nadine O’Shea geriet im Greifswalder Stadtteil Schönwalde mitten in eine Rotte Wildschweine. Die Joggerin flüchtete mit ihren beiden Hunden, ein ausgewachsenes Wildschwein lief ihr nach. Fast wäre sie noch von einem Auto erfasst worden. Was der jungen Frau große Sorgen macht: Ganz in der Nähe befinden sich zwei Kitas.