Fenja Neumann, Studentin in Greifswald, hat beim „Baltic Sea Youth Dialogue 2020“ gewonnen. In dem vom Rat der Ostseestaaten initiierten Wettbewerb errang sie einen ersten Preis mit ihren Konzept für einen nachhaltigen Kleiderkonsum. Wie sie das in Greifswald nun umsetzen möchten, hat sie der OZ erzählt.