Greifswalderin hält giftige Schlangen, Skorpione und Spinnen aus der ganzen Welt 

Greifswald

Sie heißen Louie, Nils, Elfriede oder Hektor. Doch so harmlos die Namen klingen mögen, dahinter stecken extrem gefährliche Tiere. Louie ist eine Königskobra, Nils eine Klapperschlange, Elfriede eine Bananenspinne und Hektor eine Skorpionskrustenechse. Sie alle haben eines gemeinsam: Ein Biss von ihnen ist giftig und kann im schlimmsten Fall tödlich enden.

Es sind nicht die einzigen Exoten, die verborgen hinter den unscheinbaren Türen eines Bürogebäudes in der Grimmer Straße krabbeln, kreuchen und fleuchen. Über 85 verschiedene Arten und über 100 Tiere sind dort zu Hause. Ihre Besitzerin ist die 27-jährige Aline Glendenberg-Schubert.

Faszination durch die Dauerausstellung „Welt der Gifte“

Unter dem Namen „Euli und die Reptilienwelt“ hat sich die Greifswalderin Anfang des Jahres nebenberuflich selbstständig gemacht, bietet Führungen durch ihre exotische Welt an, klärt die Besucher über jedes ihrer Tiere auf, gibt Einführungskurse in die Terraristik und plant auch, Vorträge in Schulen zu halten.

Die Faszination für diese besonderen Lebewesen schlummerte schon lange in ihr. Sie verstärkte sich noch einmal durch die Dauerausstellung „Welt der Gifte“, mit der Tierarzt Nils Kley am selben Ort die Hansestädter beeindruckte, bevor er beruflich und mit samt seiner Ausstellung nach Salzburg ging.

Nachdem Glendenberg-Schubert diese 2017 in Greifswald zum ersten Mal gesehen hatte, fing sie an, Kley zur Hand zu gehen. In den ersten Tagen habe sie frisch geborene Klapperschlangenbabys angefüttert, die noch nicht allein fressen konnten, erzählt sie. Danach habe sie „jede freie Sekunde“ ausgeholfen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Greifswalderin greift auf Erfahrung von Gleichgesinnten zurück

Durch die Zusammenarbeit mit Kley habe sie sogar ihre Spinnenphobie überwinden können. „Ich bin früher aus dem Auto gesprungen, wenn dort eine Spinne drin saß“, erzählt Glendenberg-Schubert und lacht. „Als ich dann die Schwarzen Witwen betreuen sollte, wollte ich mir natürlich nicht die Blöße geben. Irgendwann habe ich mich an Spinnen gewöhnt.“

Von Kley habe sie viel Grundlegendes lernen können. Heute tauscht sie sich mit Gleichgesinnten aus. „Ich greife meistens auf Foren zurück, in denen Leute sind, die bereits 20 oder 30 Jahre Erfahrung mit der Haltung solcher Tiere haben. Das ist immer sehr hilfreich – auch was die Ausstattung der Terrarien angeht.“

Das Halten von giftigen Tieren bringt extrem viel Verantwortung mit sich. Darüber ist sich Glendenberg-Schubert bewusst. „Ich habe sämtliche Sachkundeprüfungen bei der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde gemacht, auch die, die ich gar nicht benötigt hätte. Sie waren mir sehr wichtig.“ Auch mit dem Veterinäramt, das die Terrarien und die Tiere überprüft hat, stehe sie regelmäßig in Kontakt, um die Bestände zu übermitteln.

Zur Galerie Ob Skorpione, Schlangen oder Spinnen. Die Tiere, die Aline Glendenberg-Schubert hält, sind nichts für schwache Nerven.

Wichtigste Regel: Giftschlangen niemals anfassen

Im Prinzip könne jedoch jeder solche exotischen Tiere halten, nur bestimmte Arten, etwa eine Todesotter oder eine Königskobra, müssen bei der Unteren Naturschutzbehörde angemeldet werden, sagt Glendenberg-Schubert, während sie vor dem Terrarium ihrer Mandarinnatter steht, die sie liebevoll Schnürchen getauft hat.

Von ihrem Vorbesitzer wurde sie auf der Insel Usedom in einer Papiertonne entsorgt. Die Tierrettung Greifswald befreite die ungiftige Schlange, nachdem sie über den Fund informiert wurde. „Sie fragten, ob ich sie aufnehmen könnte. Sie war extrem unterernährt. Seit einem Jahr päppel ich sie nun auf“, erzählt die Greifswalderin, die es kaum fassen kann, dass Schnürchen einfach weggeworfen wurde.

Eine ihrer wichtigsten Regeln: Giftschlangen niemals anfassen. „Das ist kein Spaß, sondern Lebensgefahr.“ Deshalb hat sie verschiedene Hilfsmittel, etwa Schlangenhaken, um die giftigen Tiere mit genügend Abstand füttern zu können. „Ich wurde, Gott sei Dank, noch nie gebissen. In der Regel stirbt man nicht sofort. Die Bisse werden häufig nicht mit Gegengift behandelt, sondern symptomatisch. Bedeutet, dass man bei Atemnot beispielsweise dann beamtet wird.“ Denn die Gegengifte kosten zum Teil einige Tausend Euro, haben oftmals eine gewisse Haltbarkeit.

„Sie sind meine Bodenpolizei“

In den Räumen, in denen die Terrarien stehen, herrscht immer eine Grundtemperatur von mindestens 27 Grad. Viele der Tiere erhält sie über ihren Bekanntenkreis. „Damit fühle ich mich wohler. Auch weil ich weiß, wie die Haltungsbedingungen waren.“ Andere züchtet sie selbst. Mittlerweile hat sich auch eine ganz Schar an Insektenarten angehäuft. Wie etwa kubanische Asseln. „Sie sind meine Bodenpolizei. Sie räumen beispielsweise den Dreck bei den Tausendfüßern weg“, erklärt sie.

Glendenberg-Schubert will aufklären – auch über die heimische Flora und Fauna. „Ich möchte erklären, dass man wegen einer Ringelnatter (in Deutschland beheimatete ungiftige Schlangenart, Anm. d. Red.) nicht das SEK anrufen muss, sondern dass man froh sein kann, wenn man dieses Tier sieht. Dann weiß man nämlich, dass mit der Natur alles in Ordnung ist.“

Weitere Informationen sowie Anfragen zu den Führungen auf der Facebook- oder Instagram-Seite von „Euli und die Reptilienwelt“.

Von Christin Lachmann