Greifswald

Einkaufen mit Abstand zu den anderen Kundinnen und Kunden: Das wollte OZ-Leserin Katrin Waack am vergangenen Wochenende. Doch im Einkaufszentrum Gleis 4 am Bahnhof wunderte sie sich, als sie Menschenmengen sah: Am Tag vor Valentinstag lockte der Edeka-Markt mit Blumen im Eingangsbereich.

Edeka-Inhaber setzt auf Selbstverantwortung der Kunden

Das Angebot kam an – so gut, dass es laut Katrin Waack nicht möglich war, den Mindestabstand zu anderen Menschen einzuhalten. „Es drängten sich Leute um die Tische, die Blumen kaufen wollten. Dieser Vorraum ist schon relativ eng für viele Leute. Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, dass auch noch große Blumentische in den Weg gestellt wurden“, kritisiert Waack. Sie frage sich, wer dafür verantwortlich sei und ob das in Zeiten hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Landkreis Vorpommern-Greifswald nötig sei.

Nicht nur die Kunden des Edeka nutzen den Bereich, auch den gegenüberliegenden Discounter Aldi, ein Asia-Restaurant und die Bäckerei Junge erreichen Kunden hauptsächlich durch diesen Bereich. Ja, dort wurden Blumen platziert, sagt Sven Schneider, Inhaber des Edeka-Marktes, auf OZ-Nachfrage. Aber: „Mitarbeiter vor Ort haben an die Selbstverantwortung der Kunden appelliert, den Mindestabstand entsprechend einzuhalten.“

Vor dem Markt waren viele ohne Maske

Plakate, Durchsagen und Mitarbeiter weisen auch grundsätzlich auf den Mindestabstand und die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, hin, so der Kaufmann weiter. Am Eingang zum Markt kontrollieren Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Regeln.

Vor dem Einkaufszentrum habe Katrin Waack jedoch zahlreiche Menschen ohne Maske gesehen. Gruppen von Bekannten haben ohne Abstand miteinander geplaudert, stellt sie fest. Andere Kunden hätten sich dicht an ihnen vorbeischieben müssen. „Viele wundern sich über die hohen Infektionszahlen in unserem Landkreis. Ich wundere mich jetzt nicht mehr darüber“, fasst sie ihre Eindrücke zusammen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-Verordnung MV schreibt Maske auf Parkplatz vor

Dass auch vor dem Markt eine Maskenpflicht besteht, bestätigt Sven Schneider. So steht es auch in der Corona-Verordnung des Landes. Wie der Markt dafür Sorge tragen könnte, dass die Regeln eingehalten werden? „In diesen besonderen Zeiten setzen wir weiterhin auf das Verständnis unserer Kunden und bitten um Solidarität und Respekt“, sagt Schneider.

Von Christopher Gottschalk