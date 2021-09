Greifswald

„Einen Reifen sollte man auf jeden Fall wechseln können“, sagt Almut Beringer. Das musste sie trotz der insgesamt über 1500 Kilometer langen Strecke, die sie mit ihrem 35 Jahre alten Rad zurücklegte, zum Glück nicht. Am 20. August startete die Greifswalderin eine Tour für den guten Zweck.

Die Hilfsorganisation „World Bicycle Relief“ stattet Menschen aus ländlichen Regionen in Entwicklungsländern in Afrika, Lateinamerika und Asien mit Fahrrädern aus. Über die Organisation können zudem Spendenaktionen per Rad gestartet werden. Dazu entschied sich auch Almut Beringer.

„Ich war vollkommen überwältigt“

Einen Tag bevor sie losfuhr, habe sie ihre Freunde, Bekannten und die Familie über die Aktion informiert. Vorgenommen hatte sich Beringer, in ihrem dreiwöchigen Sommerurlaub 1340 Kilometer zurückzulegen. Für jeden gefahrenen Kilometer wollte sie einen Euro sammeln. „Das wären dann zehn Fahrräder.“

Auf die Spendenwebseite habe sie während der 20-tägigen Tour nicht geschaut, sagt sie: „Ich wollte es nicht wissen. Als ich nach Greifswald zurückgekehrt bin, habe ich dann auf die Seite geschaut und war vollkommen überwältig. Es sind nicht zehn, sondern 18 Fahrräder zusammengekommen.“

Insel Fünen anstrengendster Part

Losgefahren ist Beringer in Hohen Neuendorf bei Berlin. Von dort aus ging es durch den Landkreis Oberhavel zur Müritz und weiter nach Rostock, von wo aus Beringer mit der Fähre nach Dänemark übersetzte. Dann ging es für sie die Ostküste Dänemarks entlang bis nach Kopenhagen. „Das war der erste Teil der Strecke mit rund 700 Kilometern. Per Zug und Mitfahrgelegenheit bin ich dann von Kopenhagen nach Naestved gefahren. Von dort bin ich auf dem Ostseeküstenradweg bis Kolding und dann weiter nach Flensburg geradelt. Dort hatte ich die 1340 Kilometer erreicht.“

Der anstrengendste Part der Reise sei auf der Insel Fünen gewesen. „Ich wusste nicht, dass Dänemark so hügelig ist. Es ging hoch und runter. Das ganze nennt sich Fünen-Alpen. Das wusste ich aber erst hinterher. Aber es war eine tolle Landschaft“, sagt Beringer und lacht.

Regen und Wind setzten ihr zwischenzeitlich enorm zu. „Vor Kopenhagen hat es 18 Stunden durchgeregnet. Ich bin komplett durchnässt dort angekommen. Auch mein Zelt war komplett nass.“ Die meiste Zeit habe sie in einem Zelt geschlafen. Nur einmal habe sie bei Freunden in der Nähe von Kopenhagen übernachtet.

Fahrrad Sinnbild für nachhaltiges Leben

Beringer ist seit über 35 Jahren im Klima- und Umweltschutz tätig und arbeitet heute bei der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) der Bundesregierung: „Die wissenschaftlichen Berichte sind besorgniserregend. Es bringt nichts, nur darüber zu reden. Die politischen Statements sind da, die Forschung ist da. Es geht ums Handeln und um die Umsetzung“, sagt Beringer.

Jeder könne etwas für den gesellschaftlichen Wandel tun, um zu einer Kultur der Nachhaltigkeit zu kommen, ist sich die Wissenschaftlerin sicher. Für sie sei das Fahrrad das Sinnbild für ein nachhaltiges Leben. Deshalb würde sich Almut Beringer immer wieder für den guten Zweck aufs Fahrrad schwingen.

Von Christin Lachmann