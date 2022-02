Greifswalderin über ihre Brustkrebs-Erkrankung: „Man muss das Leben bejahen“

Greifswald

Den Moment, als Heike Kakoschke die Diagnose Brustkrebs erhielt, beschreibt sie mit dem Gefühl einer schwarzen Leere. „Es war wie eine Welle, die über einem zusammenbricht. Das, was man nie hören wollte, wurde plötzlich ausgesprochen.“

Entdeckt wurde der Brustkrebs bei der heute 61-Jährigen im Jahr 2017 durch ein Mammographie-Screening. Kurz nach dem Screening habe sie per Brief erfahren, dass eine Auffälligkeit festgestellt worden sei. „Von dem Moment an habe ich es schon geahnt. Mir war eigentlich klar, dass es sich nicht nur um eine Zyste oder etwas anderes Harmloses handeln kann“, sagt die Greifswalderin. Einige Tage später ging sie gemeinsam mit ihrer Tochter für die Auswertung zu ihrer Frauenärztin.

Von der Diagnose in einen Überlebensmodus

An die Worte, die dann folgten, erinnert sich Heike Kakoschke auch nach fünf Jahren noch ganz genau. „Sie sagte: Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen sagen, dass sie Brustkrebs haben.“ Genauso steht es auch in ihrem Krebs-Tagebuch, das sie seit der Diagnose führt. Ihre Tochter habe sie dazu ermutigt, um alles, was in ihr vorgeht, niederzuschreiben.

Alle Voruntersuchungen, Besprechungen und OP-Vorbereitungen, die nach der Diagnose folgten, hatte ihre Frauenärztin für sie terminiert. „Ich musste mich um nichts kümmern, was für mich eine riesige Erleichterung war. Denn ab dem Moment der Diagnose arbeitet man nur noch ab und schlägt um in einen Überlebensmodus.“

Es folgte das „volle Programm“, wie sie es nennt. Gemeint sind damit Chemo, Operation und Bestrahlung. Die erste Chemotherapie erfolgte zehn Tage nach der Diagnose. „Davor war ich schon beim Friseur, um mir eine Perücke anfertigen zu lassen.“

Tumor wurde aus der Brust entfernt

Während sie darüber spricht, zeigt sie Fotos, die sie in ihr Tagebuch eingeklebt hat. Auf den Bildern ist sie mit und ohne Haar zu sehen. „Durch die Medikamente ist man aufgedunsen. Die Chemo zehrt körperlich. Man baut einfach sehr schnell ab.“

Im ersten Vierteljahr erhielt die Greifswalderin alle drei bis vier Wochen insgesamt vier sogenannte „große“ Chemotherapie-Einheiten. Dafür wurde ihr ein Port oberhalb des linken Brustbereichs eingesetzt, über den die Medikamente verabreicht werden. Danach kamen weitere zwölf „kleine“ Chemotherapien hinzu, die einmal die Woche erfolgten. Auch die nahmen insgesamt gut ein Vierteljahr in Anspruch.

Unterstützung für an Krebs erkrankte Frauen In Greifswald gibt es eine Selbsthilfegruppe für an Krebs erkrankte Frauen, deren Mitglieder sich regelmäßig im Haus der Begegnung treffen und sich austauschen. Zudem wird einmal im Monat Wassergymnastik und ein Besuch in der Salzgrotte angeboten. Ansprechpartnerinnen sind Ute Kwiatek, zu erreichen unter der Telefonnummer 038354 / 31765 oder per E-Mail an utekw@gmx.de, und Rena Becker, zu erreichen unter der Nummer 038352 / 662420. Weitere Informationen gibt es auf: www.frauenselbsthilfe.de/gruppen/greifswald

Danach wurde sie operiert, der Tumor entfernt. Dass die Brust abgenommen werden muss, stand bei ihr nie zur Debatte. „Dadurch, dass er sehr klein war, war bereits vorab eine brusterhaltende OP angepeilt.“ Nach der OP kam die Bestrahlung. Danach ging es weiter zur Anschlussheilbehandlung.

„Man fragt sich immer, warum mir das passiert ist“

Die vierwöchigen Pausen zwischen den ersten Chemotherapie-Blöcken nutzte sie, „um Kraft zu schöpfen und aus dem Behandlungsalltag herauszukommen. In Absprache mit den Ärzten sind wir in den Urlaub gefahren. Wir waren auf Fehmarn, in Rom und mit den Enkeln zelten. Man muss dabei zwar immer auf den Körper horchen, aber man muss sich auch fordern. Das war enorm wichtig für mich.“

Für Heiko Kakoschke habe nie zur Debatte gestanden, „sich einzuigeln, auf der Couch zu sitzen und zu heulen. Das ist nicht meine Art. Trotzdem gab es solche Momente natürlich auch“, erzählt sie. Es sind Momente des Zweifelns und der Suche nach dem Warum. „Man fragt sich immer, warum mir das passiert ist. Aber es ändert nichts an der Tatsache.“

Mit ihrer Erkrankung sei sie von Anfang an offen umgegangen. „Für mich ist es immer leichter gewesen, die Dinge auszusprechen. Mir wurde aber auch erst viel später bewusst, was man den Angehörigen zumutet. Wir sind eine offene Familie, aber irgendwann will man sie damit auch nicht mehr belasten.“

„Es bleibt immer etwas über“

Deshalb entschied Heike Kakoschke, sich zusätzlich psychologische Hilfe zu suchen. „Ich brauchte jemanden, der sich das professionell anhört und nicht familiär oder freundschaftlich mit mir verbandelt ist.“ Eines der wichtigsten Dinge, die sie während der ganzen Zeit gelernt habe, sei das Verständnis dafür, „dass man das Leben bejahend ansehen muss, auch wenn es ganz finster aussieht“, sagt die 61-jährige, die 18 Monate nach der Diagnose ihre Arbeit wieder aufgenommen hat.

Die Angst, dass der Krebs zurückkommt, sei bei ihr immer noch präsent. „Sobald etwas wehtut, habe ich sofort das Wort Metastasen im Kopf. Ich kann den Gedanken nicht weglegen. Ich kann ihn aber gut verstecken. Man wird auch nicht wieder richtig gesund. Es bleibt immer etwas über.“

Deshalb bleibt sie immer weiter am Ball. Sie treibt Sport in der Reha-Sportgruppe und ist viel in der Natur unterwegs. „Ich rate allen Frauen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen und auch das Screeningprogramm in Anspruch zu nehmen.“

Von Christin Lachmann