Greifswalderin über ihre Sucht nach Nasenspray: „Ohne ging nichts mehr“

Greifswald

Jahrelang ging Susan Zimmermann nicht ohne das kleine Sprayfläschchen aus dem Haus. „Ohne Nasenspray ging nichts mehr“, erzählt die 33-Jährige. „Entweder bin ich umgekehrt und habe das Spray von zu Hause geholt oder ging in die nächste Apotheke, um eine neue Flasche zu kaufen.“ Ihr Verlangen nach dem Nase befreienden Wirkstoff ging so weit, dass sie bereits darauf achtete, nicht immer dieselbe Apotheke anzusteuern. Sie hatte Angst, angesprochen zu werden.

Den Warnhinweis beim Kauf, ein abschwellendes Nasenspray nur maximal sieben bis zehn Tage zu nutzen, hat sie ignoriert – zwei Jahre lang. Dann wurde der Leidensdruck zu hoch. Sie hatte das Gefühl, dass die Nase immer dichter und trockener wurde, sie nachts nicht mehr durchschlafen konnte. „Zuletzt habe ich alle zwei bis drei Stunden einen Hub aus der Flasche gebraucht, um die Nase wieder frei zu bekommen.“ Schneller als sie dachte, war sie in dem Strudel drin.

„Ich war schlecht gelaunt, hatte Kopfdruck“

Susan Zimmermann ist nasensprayabhängig. Vor zwei Wochen begann sie bei der Greifswalder HNO-Ärztin Carmela Koch eine Therapie, um sich von der Sucht zu befreien. Zuvor war ein erster Versuch, den sie zu Hause allein begonnen hatte, gescheitert. „Ich war schlecht gelaunt, hatte Kopfdruck und gab auf.“

Sido beichtet Nasensprayabhängigkeit

Die Abhängigkeit von den in den Spray enthaltenden Wirkstoffen Xylometazolin und Oxymetazolin, die die Schleimhäute abschwellen lassen, ist verbreiteter als gedacht. Vor anderthalb Jahren beichtete Rapper Sido seine Nasenspray-Abhängigkeit in einer Instagram-Story. Der Musiker berichtete, dass er sich mit den Shots in die Nase vor Konzerten freier fühle. Seit dieser Beichte werde das Thema langsam aus der Tabuzone geholt, sagt die HNO-Ärztin.

Vor allem junge Leute seien inzwischen offener, berichteten davon, dass sie ohne Nasenspray nicht mehr aus dem Haus gehen können. Bei den meisten Patienten aber müsse sie gezielt nachfragen, weil die Nasenschleimhaut ausgetrocknet, borstig oder geschädigt sei. „Ich habe täglich in meiner Sprechstunde etwa fünf Patienten, die einräumen, dass sie abhängig sind“, sagt die Medizinerin.

Sehr hohe Dunkelziffer

Schätzungen gehen von 100 000 bis 120 000 Abhängigen in Deutschland aus. Carmela Koch meint: „Die Dunkelziffer ist deutlich höher.“ Jeder könne sich ohne Rezept in Apotheken oder im Netz mit Sprays eindecken. Nach Angaben der IKK gehen jährlich mehr als 50 Millionen Fläschchen über die Verkaufstische der Apotheken.

Schnell im Teufelskreis

Meistens beginnt es mit einer Erkältung. Die Nase ist dicht, der Schnupfen sitzt fest. Abschwellende Nasensprays verschaffen Erleichterung. „Nach dem Ende der Akutphase schaffen die Betroffenen dann allerdings den Absprung nicht, nehmen das abschwellende Nasenspray weiter, weil damit die Nase frei bleibt“, erzählt Carmela Koch.

So beginnt der Teufelskreis in die Abhängigkeit: die Abstände zwischen den Sprühstößen nehmen ab, der Substanz-Konsum zu. Mediziner sprechen vom „Rebound-Effekt“. Vergleichbar mit einer Drogen- oder Alkoholsucht sei die Nasensprayabhängigkeit allerdings nicht, sagt Koch. „Ein Drogenabhängiger muss es nehmen, weil das Gehirn es verlangt. Hier geht es um das Wohlbefinden, weil die Nase befreit ist.“

„Ein kalter Entzug ist Hardcore“

Auch Susan Zimmermann dachte zunächst, dass eine Erkältung der Auslöser für den Einstieg in die Abhängigkeit war. Inzwischen weiß sie, dass sie eine Allergie hat, die nun behandelt wird. Parallel dazu hat die 33-Jährige mit der Entwöhnung vom abschwellenden Spray begonnen. Sie macht keinen kalten Entzug, sondern schleicht sich langsam heraus.

„Ein kalter Entzug ist Hardcore und meist sehr belastend für die Patienten“, sagt Carmela Koch. Susan Zimmermann hat mit Nasenduschen begonnen und nimmt zeitlich begrenzt als Ersatz ein kortisonhaltiges Nasenspray. Die letzte Nacht habe sie das erste Mal ohne Spray durchgeschlafen, erzählt die Greifswalderin. „Tatsächlich war das gar nicht schwer“, macht sie anderen Betroffenen Mut, eine Therapie zu beginnen.

Manchmal hilft nur eine OP

Die Entwöhnung ist allerdings für Susan Zimmermann noch nicht zu Ende. „In der Regel dauert es drei bis vier Monate“, sagt Carmela Koch. Die Nasenschleimhaut muss sich erst wieder erholen. Mit zunehmender Wirkung werde das kortisonhaltige Nasenspray reduziert. Unbedingt müsse aber die Ursache behandelt werden, um nicht wieder in den Teufelskreis zu geraten. Manchmal helfe auch nur eine OP, wenn eine verkrümmte Nasenscheidewand die Atmung behindert.

Von Martina Rathke