Greifswalderinnen berichten: Wenn Oma aus einer anderen Familie kommt

Greifswald

Richarda Maliezefski geht mit dem kleinen Jakob und seiner Schwester Sarah durch den Wald im Elisenhain. Der Fünf- und die Vierjährige sind einmal pro Woche mit der 54-Jährigen unterwegs, wenn der Kindergarten vorbei ist. Doch was nach ganz normaler Familie aus Oma und Enkeln klingt, hat einen anderen Hintergrund. Die 54-Jährige ist nicht die leibliche Oma der beiden, sondern eine Wunschoma. Ihre Wunschenkel und die Mutter Elena Tatarenko (45) lernte sie durch das Projekt „Wunschgroßeltern“ des Greifswalder Bürgerhafens kennen: Menschen, die sich um Kinder kümmern wollen, kommen zusammen mit Eltern, die sich eine Oma oder Opa im Leben ihrer Kinder wünschen.

Elena Tatarenko wünschte sich jemanden, der ihr hilft. „Ich war alleine und hatte niemanden in Greifswald“, sagt sie. Die Kinder waren damals zweieinhalb Jahre und ein Jahr alt und Tatarenko kümmerte sich als getrennt lebende Mutter um die beiden. Ihren Vater sehen sie einmal in der Woche. „Ich habe nur noch für die Kinder gelebt, aber hatte kaum noch ein eigenes Leben“, sagt sie. Sie stammt aus der sibirischen Stadt Omsk (Russland) und kam mit einem damaligen Partner nach Greifswald. Im Alltag war sie auf sich allein gestellt. Bis sie sich bei der Caritas Hilfe suchte und von dort an den Bürgerhafen vermittelt wurde.

Wunschoma: „Wir passen zueinander“

Da hatte sich Richarda Maliezefski schon als Wunschoma beim Bürgerhafen gemeldet. Sie kümmerte sich zu der Zeit um ihre pflegebedürftigen Eltern. Ihre Kinder und damit die leiblichen Enkel waren aus dem Haus. Sie leben bis heute in Hannover. Ihr Mann sei damals oft auf Montage in der Schweiz gewesen, so dass Richarda Maliezefski viel Zeit allein in ihrem Haus in Mesekenhagen hatte. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Vermieterin von Gästewohnungen suchte sie ein Ehrenamt. Nach einem ersten Treffen mit Elena Tatarenko und ihren Kindern verabredeten sie sich erneut.

Wunschgroßeltern werden – Kontakt zum Bürgerhafen Wer Interesse hat, Wunschoma oder Wunschopa zu werden, meldet sich beim Bürgerhafen in Greifswald. Voraussetzung ist ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag, das es kostenlos gibt. Der Bürgerhafen bietet den Wunschgroßeltern einen Versicherungsschutz, wenn es zu Unfällen oder Schäden beim Ehrenamt oder auf dem Weg dahin kommt. Weiterbildungen zu Themen wie Aufsichtspflicht oder Erster Hilfe werden angeboten. Kontakt: Bürgerhafen, Martin-Luther-Straße 10, Telefon: 038 34 / 777 56 11

Zu Beginn sei Maliezefski einmal in der Woche zu ihren Wunschenkeln nach Greifswald gefahren. Mit der Zeit wuchs das Vertrauen. „Das musste sich erst aufbauen. Wir haben viel miteinander gesprochen und passen beide zueinander“, sagt die Wunschoma. „Es geht mir dabei gut, es ist kein Stress. Beide Seiten sind damit glücklich.“

Beide Seiten sollen profitieren

Sie fährt mit Sarah und Jakob mittlerweile auch allein in den Zirkus oder unternimmt Ausflüge in den Elisenhain. Und alle zwei Wochen besuchen Sarah und Jakob ihre Oma und ihren Opa, der wieder zu Hause ist, in Mesekenhagen. „Es ist gut, dass Jakob mit dem Opa ein männliches Vorbild in seinem Leben hat“, freut sich Elena Tatarenko. Er helfe ihm bei handwerklichen Aufgaben oder lerne, wie man ein Feuer macht.

Richarda Maliezefski unternimmt gerne Ausflüge in den Elisenhain mit ihren Wunschenkeln Sarah (4, rechts) und dem großen Bruder Jakob (5). Quelle: privat

Es sei ein Familienleben zwischen den einst Fremden entstanden, sagt Richarda Maliezefski. Der Kontakt zu Kindern halte jung. Geburtstage verbringen sie zusammen und mit ihrer Wunschfamilie feiere sie ein Weihnachtsfest zusätzlich zum Fest mit der eigenen Familie in Hannover. „Wir sind Freundinnen“, sagt Elena Tatarenko.

Wie eng der Kontakt zwischen Wunschgroßeltern und neuen Familien ist, hänge ganz von den individuellen Wünschen ab, sagt Friederike Güldemann. Sie ist hauptamtliche Koordinatorin beim Bürgerhafen. Das Projekt solle Generationen zusammenbringen und beide Seiten sollen davon profitieren. „Dass man wie in einer ‚echten‘ Familie dann natürlich mal Betreuungsaufgaben übernimmt, ist auch selbstverständlich“, sagt Güldemann. Auch wenn das nicht Hauptanliegen des Projekts sei.

Mehr Anfragen als Wunschomas

Wie groß der Wunsch nach Oma und Opa vor Ort in Greifswald ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Acht Familien stehen laut Bürgerhafen auf der Warteliste, aber nur ein Wunschgroßelternpaar und eine Wunschoma sind frei. Aktiv seien derzeit fünf Wunschomas und drei Großelternpaare, die insgesamt 16 Wunschenkel haben. Am Ende entscheide die Chemie zwischen den Familien, erklärt Güldemann. Meist würden Menschen ehrenamtliche Wunschgroßeltern werden, die keine Enkel haben oder bei denen die eigenen Enkel nicht mehr in der Nähe leben.

Elena Tatarenko hoffe, dass sich auch andere Menschen für das Projekt interessieren, sagt sie. „Die Leute müssen wissen, dass es Hilfe gibt, weil andere Menschen von Herzen etwas geben wollen.“ Es gebe sicher Eltern, die in einer ganz ähnlichen Situation sind, wie sie es vor wenigen Jahren war. Heute stehe sie kurz vor dem Abschluss ihres Deutschkurses, um sich eine neue Arbeit als Verkäuferin zu suchen.

Für die Wunschgroßeltern gebe es die Möglichkeit, sich über Sorgen untereinander auszutauschen, sagt Maliezefski. Darum kümmere sich ein anderes Wunschgroßelternpaar. Zudem treffen sich alle Wunschgroßeltern und Wunschenkel zwei- bis dreimal im Jahr bei einem großen Zusammenkommen, um den Kontakt untereinander zu pflegen.

Von Christopher Gottschalk