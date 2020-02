Greifswalderinnen betreiben erfolgreiches Schmuckcafé

Greifswald

Anja Zügge-Burkowski scheint jede ihrer Kundinnen in Greifswalds wohl heimeligstem Café zu kennen. „Meine Liebste, schön dich wieder zu sehen“, grüßt sie eine Kundin, „Du wolltest mir doch noch von der Prüfung erzählen?“, ruft sie einer anderen beim Rausgehen nach. Sie lächelt und bezirzt, während sie zwischen der kleinen Küche im Hinterraum und dem eigentlichen Café mit Kaffeemaschine und Schmuckverkauf vorne pendelt.

„Ich bin von Natur aus quirlig und kreativ. Das hier ist ein Traum, der wahr geworden ist“, sagt Zügge-Burkowski. Zusammen mit ihrer guten Freundin und Geschäftspartnerin Marina Schmidt betreibt die 42-Jährige seit rund einem halben Jahr das Café Fabelfrau in der Langen Straße. Fazit? „Die Resonanz fällt fantastisch aus. Das ist bombastisch!“

Kleines Café mit Nähe

Auf rund 16 Quadratmetern finden rund zehnGreifswalderinnen betreiben erfolgreiches Schmuckcafé Leute Platz auf zwei Sesseln, Hochstühlen und einem an der Wand montiertem Tisch. Auf der Fensterbank liegen Plüschkissen. Die Wände sind in einem grün-blauen Ton gestrichen, manche Abschnitte sind mit Vogel-Blumen-Tapete verschönert. Zügge-Burkowski steht offen im Raum vor der Kaffeemaschine, kein Tresen trennt sie von den Kunden, was Nähe fördert. „Das Schöne ist, dass man dadurch ins Gespräch kommen kann mit Leuten, die man vorher nicht kannte. Wir wollten bewusst ein übersichtliches Café aufmachen, um das wir uns problemlos kümmern können“, sagt Zügge-Burkowski.

Sie bieten neben Kaffee und Tee selbst gemachten Kuchen, Tapas-Platten, Veggieteller mit Obst und Gemüse und Obstsalat an, alles Handarbeit. So wie auch die Schmuckstücke in den Regalen: Ohrringe, Armbänder und Ketten von Fabelfrau, Keramikhäuschen und Ostereier und andere Accessoires von befreundeten Künstlerinnen, die eine kleine Regalmiete zahlen.

Fünfjahresplan erfüllt

„Wir hatten vor fünf Jahren den Plan gefasst, so ein Schmuckcafé zu eröffnen. „Die Entscheidung trafen wir aus dem Bauch heraus.“ In Workshops und Weiterbildungen und durch ständiges Experimentieren mit verschiedenen Materialien von Holz bis Metall lernten Zügge-Burkowsi und Geschäftspartnerin Marina Schmidt ihr Schmuckhandwerk. Dabei arbeiten die beiden auch heute noch hauptberuflich in einem Elektronikfachmarkt, in dem sie die Stunden rausarbeiten, die das Café geöffnet hat. Wie viel Vertrauen Zügge-Burkowski in das Projekt hatte? Sie dreht sich um, streicht sich die Haare aus dem Nacken und zeigt ein Tattoo. Ein Amalgam aus einem Feenkopf, Feenflügeln und dem Schriftzug Fabelfrau – das eigene Firmenlogo, verewigt unter der Haut, lange bevor der Erfolg sich abzeichnete.

Anja Zügge-Burkowski betreibt mit ihrer Geschäftspartnerin das Café Fabelfrau als Mischung aus klassischem Café und Schmuckladen in der Greifswalder Innenstadt. Quelle: Christopher Gottschalk

Geld verdienen auf Kunstmärkten

Das Café Fabelfrau profitiere von einer Rückbesinnung auf individuelle Schmuckstücke, die sich vom Mainstream abheben, findet die Geschäftsfrau. Deswegen sei es die richtige Zeit gewesen, das eigene Startkapital in die Hand zu nehmen, den leeren Laden in der Innenstadt zu mieten und mit der unerlässlichen Hilfe der Ehemänner, Kinder und Eltern innerhalb umzubauen. Das Geld für die Geschäftseröffnung erarbeiteten sich die Partnerinnen über mehrere Jahre und waren nicht auf externe Geldgeber angewiesen.

Ihr Kundenstamm wachse derzeit, und bei Weitem seien es nicht nur Frauen. „Natürlich sind viele Frauen hier – es ist ein Schmuckcafé! Aber es kommen auch viele Männer: Ehepaare, Rentner, Familien und Touristen“, sagt Zügge-Burkowski. Noch in diesem Jahr wollen die Fabelfrauen mit Kursen unter dem Motto „Do It Yourself“ starten, in denen Teilnehmerinnen unter anderem lernen, wie sie eigene Armbänder gestalten.

Das Café befindet sich in der Langen Straße 52, Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag und Sonnabend 10 bis 18 Uhr.

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk