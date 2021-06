Greifswald

„Pane“ heißt ‚Brot‘ auf italienisch, Pan ist ein griechischer Gott, der für Freude, Lust und Sinnlichkeit steht. „Der Name zeigt also auch, dass man sich auf seine Mittagszeit besinnen und sie genießen sollte“, sagt Katja Labentz (35), während sie hinter der Theke Brote zum Mitnehmen für hungrige Gäste belegt.

Im Angebot sind Varianten mit Mailänder Salami, Rucola und pikanter Creme oder auch Pesto, italienischem Landschinken, Büffelmozzarella, frischen Tomaten und Basilikum. „Wir backen das Brot und die Kekse selbst, machen unseren eigenen Trüffelhonig, Antipasti, Balsamicozwiebeln, das Pesto und verschiedene Cremes“, erklärt Katja Labentz. Frischer Kaffee und Espresso stehen auf der Karte, als Dessert gibt es die selbst gebackenen Zitronenkekse. „Auf Nachfrage machen wir natürlich auch vegane Sandwiches“, so Labentz. Die insgesamt elf Sandwiches kosten je zwischen 4,90 und 5,90 Euro.

Gast aus der Nachbarschaft schmeckt es

Roger Angres, der in der Nachbarschaft wohnt, wählt an diesem Tag das „Pane Kalabria“, ein Sandwich mit pikanter Salami, Rucola, Parmesan und Tomatencreme. „Es schmeckt hier gut, macht satt, es ist frisch und auch mal etwas anderes“, sagt er. Er freue sich darüber, dass in der Langen Reihe ein neuer Gastrobetrieb aufgemacht hat.

Die Idee, sich selbstständig zu machen und ein Frühstückscafé zu eröffnen, habe Jasmina Hustedt (41) bereits länger im Kopf herumgeschwirrt. Sie war über zwanzig Jahre Kellnerin und wollte nun mehr Zeit für die Familie haben. Die Arbeit im „Panepan“ ist das Richtige: „Ich mag es, mit den Leuten zu reden und ihnen etwas Gutes zu tun. Das ist nicht einfach Abfertigung, sondern etwas Persönliches“, sagt Jasmina Hustedt.

Als die Lebensgefährten der beiden Frauen den Laden in der Langen Reihe entdeckten, entschlossen sie sich, gemeinsam das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Die Partner bauten die früheren Büroräume um, schafften Platz für Tische und Theke, finanzierten das Projekt. Die beiden Männer kannten sich bereits mit Geschäftsgründung aus, weil sie seit 2018 erfolgreich die Pizzeria „Gestiefelter Kater“ in der Bachstraße betreiben.

„Zu unseren Gästen gehören Jung und Alt, Leute aus der Nachbarschaft und Berufstätige, die im Umfeld arbeiten“, sagt Katja Labentz. Zusätzlich zum Café bieten Labentz und Hustedt auch Caterings mit kalten Häppchen für Feiern bis zu 30 Personen an und wollen ihr Angebot im „Panepan“ Schritt für Schritt erweitern.

