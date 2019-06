Greifswald

Die Greifswalder Bürgerschaft hat beschlossen, ihre politische Arbeit künftig besser zu bezahlen. Die Entschädigung für die Abgeordneten und Zahlungen an die Fraktionen kletterten beachtlich. Die Bezüge des Bürgerschaftspräsidenten klettern von bisher 656,10 Euro im Monat auf 850 Euro, die Vizepräsidentin bekommt statt 129,60 Euro nun 180 Euro und die Fraktionsvorsitzenden erhalten mit 250 Euro rund 40 Euro mehr als bisher.

Mehr Geld für Abgeordnete aber auch OTV-Vorsitzende

Auch die „einfachen“ Abgeordneten bekommen mehr Sitzungsgeld: Diese Beträge wurden von 36 auf 45 Euro angehoben, dazu kommt für jedes Bürgerschaftsmitglied ein Sockelbetrag von 85 Euro im Monat. Die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen profitieren ebenfalls von der Neuregelung. Größter finanzieller Gewinner sind allerdings die Fraktionen.Gab es bisher einen jährlichen Betrag aus Sockelbetrag plus Betrag pro Mitglied, ist jetzt die Finanzierung sozusagen „tarifstundenbasiert“. Jede Fraktion bekommt (neben einem Sockelbetrag) fünf Arbeitstunden pro Woche nach einer bestimmten Entgeltgruppe finanziert, dazu eine Aufstockung um jeweils zwei Stunden pro Woche je zugehöriges Fraktionsmitglied.

SPD und Kompetenz kritisieren die Regelung

Kritik an der neuen Entschädigungsregelung gab es von Seiten der SPD und der Kompetenz für Vorpommern (KfV). „Ich habe das mal durchgerechnet“, so Frank Hardtke (KfV). „Für eine sechs-Personen-Fraktion bekam man bisher eine Unterstützung von 15.600 Euro im Jahr. Jetzt landen wir bei 26.500 Euro! Ich glaube nicht, dass das in der Haushaltslage sinnvoll ist.“ Auch die SPD hatte einen Änderungsantrag eingebracht, der einen Sockelbeitrag von 1200 Euro für die Fraktionen statt der beschlossenen 1500 Euro vorsah. Der Antrag wurde kurioserweise im ersten Durchgang angenommen. Als die Abstimmung aufgrund von einer Unterbrechung wiederholt werden musste, wurde der Antrag abgelehnt. Die ab 1. Juli gültige Hauptsatzung wurde schließlich mit 21 Ja-Stimmen zu 18-Nein-Stimmen verabschiedet.

Neue Ausschüsse für Klimaschutz und Sport

Wie bereits im Vorfeld absehbar, erhöht sich die Zahl der Ausschüsse von bisher sechs auf acht. Der Umweltausschuss wird als „Klimaschutz, Umwelt und Mobilitätsausschuss“ vom Bauausschuss getrennt und auf eigene Füße gestellt, der Sportausschuss war von allen Fraktionen gewünscht worden, um der Bedeutung des Sports für Greifswald künftig mehr Gewicht zu verschaffen. Die Anzahl der Ausschussmitglieder war zuletzt strittig, nun wurde beschlossen, dass jeweils 15 Personen in den Ausschüssen sitzen, darunter auch sachkundige Bürger. Nur im Rechnungsprüfungsausschuss und dem Sportausschuss beträgt die Anzahl der Mitglieder aufgrund der speziellen Aufgaben nur neun.

Anne Ziebarth